Murió Zdenek Chovanec, exrival de Franco Colapinto en la Fórmula 3, a los 21 años

Zdenek Chovanec, expiloto de Fórmula 3 y una de las promesas del automovilismo, murió a los 21 años. La noticia causó impacto en el deporte motor y fue confirmada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“La FIA está profundamente entristecida por el fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato FIA de Fórmula 3 durante las temporadas 2021 y 2022. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia y sus amigos”, publicó el organismo en sus redes sociales.

El posteo de la cuenta oficial de la FIA para despedir al expiloto Zdeněk Chovanec Twitter (X)

La cuenta oficial de la tercera categoría de la máxima competición de automovilismo hizo lo propio: “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y todos aquellos que lo conocieron”.

Chovanec nació en Venezuela, era de ascendencia checa y se instaló en Portugal durante su adolescencia, país al que representó con licencia deportiva a lo largo de gran parte de su carrera. En 2022 integró la grilla del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, donde fue rival del argentino Franco Colapinto. Mientras el bonaerense corría para Van Amersfoort Racing, el portugués competía con el equipo Charouz Racing System.

Chovanec nació en Venezuela, era de ascendencia checa y se instaló en Portugal durante su adolescencia

Además de Colapinto, el corredor nacido en Venezuela también se codeó con otros de renombre y que incluso llegaron a la máxima categoría. Entre ellos estuvieron Arthur Leclerc, hermano menor del piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien competía para Prema Racing; Oliver Bearman, entonces integrante de Prema y actual piloto titular de Haas desde la temporada 2025; David Schumacher, nieto del siete veces campeón mundial Michael Schumacher e hijo del expiloto Ralf Schumacher, que corría para Trident; e Isack Hadjar, quien por entonces representaba a Hitech Grand Prix y actualmente compite con Red Bull Racing junto a Max Verstappen.

Según consignó AutoSport, la carrera deportiva de Chovanec comenzó en el karting portugués en 2018 y, poco tiempo después, dio el salto a las categorías de los monoplazas. A lo largo de su trayectoria participó en la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos, el Campeonato Italiano de Fórmula 4, la Euroformula Open, el Campeonato Asiático de Fórmula 3 y el Campeonato de Portugal de Velocidad.

El posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 3 para despedir al expiloto Zdeněk Chovanec Twitter (X)

Uno de los tramos más destacados de su recorrido como piloto profesional llegó en 2022, cuando dominó la BOSS GP al ganar cinco de las seis competencias en las que participó. En 2023 reorientó su trayectoria hacia las carreras de resistencia, compitió en la Ultimate Cup Series y realizó pruebas oficiales del GT World Challenge Europe al volante de un Mercedes-AMG GT3 Evo.

Los restos de Chovanec fueron velados el miércoles en la Capilla Infinito del Tanatorio de Matosinhos, en Portugal. También se llevó a cabo una ceremonia de despedida a las 11 (hora local) de este jueves en la Capilla Despedida del mismo complejo. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.