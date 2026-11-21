Se lleva a cabo este domingo en la madrugada de la Argentina el Gran Premio (GP) de Las Vegas en Estados Unidos, correspondiente a la antepenúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías.

La carrera inicia a la 1 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Kimi Antonelli ya se aseguró el título de pilotos en la Fórmula 1 2026 PATRICK T. FALLON - AFP

La previa del GP de Las Vegas

Con los títulos de pilotos y de constructores definidos a favor de Kimi Antonelli y de su equipo, Mercedes, la carrera no tiene demasiado en juego más allá de lo que significa ganar en el tradicional circuito callejero estadounidense y de noche.

En la clasificación, la pole position la hizo Max Verstappen (Red Bull) y larga adelante de todos seguido de Antonelli y Lando Norris (McLaren), el campeón de la edición 2025 de la F1. Franco Colapinto (Alpine) hizo el décimo mejor tiempo y comienza noveno a raíz de una penalización de 10 lugares a Oscar Piastri (McLaren), justo por detrás de Pierre Gasly.

Grilla de partida del GP de Las Vegas

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Lando Norris (McLaren).

Isack Hadjar (Red Bull).

Arvid Lindblad Racing Bulls).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Pierre Gasly (Alpine).

Franco Colapinto (Alpine).

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Nico Hülkenberg (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Alexander Albon (Williams).

Rafael Camara (Haas).

Sergio Pérez (Cadillac).

Oscar Piastri (McLaren).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Carlos Sainz Jr. (Williams).

Lance Stroll (Aston Martin).

Oliver Bearman (Haas).

MAX VERSTAPPEN WILL START FROM POLE POSITION FOR THE LAS VEGAS GRAND PRIX 🤩



*Kimi Antonelli was quickest in qualifying but has a five-place grid penalty for the race#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/2RefE1PH1F — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

El líder de la tabla de posiciones de conductores y campeón hace ya dos jornadas es Antonelli. El italiano acumula 390 puntos y su inmediato perseguidor es Verstappen con 279, ya sin chances de alcanzarlo al igual que el tercero que es su compañero George Russell con 262. Con las unidades que consiguieron Antonelli y el británico Russell, Mercedes se coronó campeón de constructores. La escudería que dirige Toto Wolff tiene 652 tantos contra 512 de Ferrari producto de las actuaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Colapinto, por su parte, se ubicó 13° en la última carrera en Brasil y no pudo sumar puntos por quinto GP seguido en el que es su peor momento en la temporada. Teniendo en cuenta que larga en zona de unidades, intentará quebrar esa mala racha para soñar con un epílogo de torneo positivo. El pilarense se mantiene 12° en la general de pilotos con 27 unidades. Su compañero Gasly está décimo en la clasificación y, juntos, ubican en el sexto lugar a Alpine.

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026