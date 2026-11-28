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La penúltima carrera del año se disputará este domingo 29 de noviembre en el circuito de Lusail; George Russell hizo la pole position y Franco Colapinto largará 14°
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) ya tiene campeones definidos: Kimi Antonelli ganó el Campeonato de Pilotos y su equipo, Mercedes, el de Constructores; pero cada Gran Premio (GP) tiene su atracción en sí mismo y el penúltimo del calendario que se disputará en Qatar este domingo 29 de noviembre no es la excepción.
La carrera está programada para las 13 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En el Gran Circo, con Antonelli holgado en la cima con 402 puntos está en juego quién se queda con el subcampeonato y el principal candidato es Max Verstappen (Red Bull), escolta con 305. Los únicos que puede arrebatarle ese puesto al tetracampéon son Lewis Hamilton (Ferrari), tercero con 267, y George Russell (Mercedes), cuarto con 264. Franco Colapinto (Alpine), que largará 14°, marcha 12° en la general con 35 unidades.
Justamente por Antonelli y Russell es que Mercedes ya se aseguró también el trofeo de Constructores. Juntos, le dieron 666 tantos al equipo y relegan a la escudería Ferrari por 159 puntos. Tercero está Red Bull con 440 y una mínima chance de llegar hasta el segundo lugar.
Grilla de partida del GP de Qatar
- George Russell (Mercedes).
- Kimi Antonelli (Mercedes).
- Lando Norris (McLaren).
- Oscar Piastri (McLaren).
- Isack Hadjar (Red Bull).
- Max Verstappen (Red Bull).
- Charles Leclerc (Ferrari).
- Arvid Lindblad (Racing Bulls).
- Lewis Hamilton (Ferrari).
- Liam Lawson (Racing Bulls).
- Oliver Bearman (Haas).
- Pierre Gasly (Alpine).
- Gabriel Bortoleto (Audi).
- Franco Colapinto (Alpine).
- Nico Hülkenberg (Audi).
- Carlos Sainz (Williams).
- Alexander Albon (Williams).
- Rafael Camara (Haas).
- Fernando Alonso (Aston Martin).
- Lance Stroll (Aston Martin).
- Valtteri Bottas (Cadillac).
- Sergio Pérez (Cadillac).
THE STARTING GRID 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/TNfxkbv8Lt— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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