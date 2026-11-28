La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) ya tiene campeones definidos: Kimi Antonelli ganó el Campeonato de Pilotos y su equipo, Mercedes, el de Constructores; pero cada Gran Premio (GP) tiene su atracción en sí mismo y el penúltimo del calendario que se disputará en Qatar este domingo 29 de noviembre no es la excepción.

La carrera está programada para las 13 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Qatar es el penúltimo Gran Premio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 KARIM JAAFAR - AFP

En el Gran Circo, con Antonelli holgado en la cima con 402 puntos está en juego quién se queda con el subcampeonato y el principal candidato es Max Verstappen (Red Bull), escolta con 305. Los únicos que puede arrebatarle ese puesto al tetracampéon son Lewis Hamilton (Ferrari), tercero con 267, y George Russell (Mercedes), cuarto con 264. Franco Colapinto (Alpine), que largará 14°, marcha 12° en la general con 35 unidades.

Justamente por Antonelli y Russell es que Mercedes ya se aseguró también el trofeo de Constructores. Juntos, le dieron 666 tantos al equipo y relegan a la escudería Ferrari por 159 puntos. Tercero está Red Bull con 440 y una mínima chance de llegar hasta el segundo lugar.

Grilla de partida del GP de Qatar

George Russell (Mercedes).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris (McLaren).

Oscar Piastri (McLaren).

Isack Hadjar (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull).

Charles Leclerc (Ferrari).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Oliver Bearman (Haas).

Pierre Gasly (Alpine).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Nico Hülkenberg (Audi).

Carlos Sainz (Williams).

Alexander Albon (Williams).

Rafael Camara (Haas).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Lance Stroll (Aston Martin).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Sergio Pérez (Cadillac).

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima tras el GP de Las Vegas

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026