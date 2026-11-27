La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) está cada vez más cerca de concluir y en esa recta final se llevará a cabo este fin de semana el Gran Premio (GP) de Qatar, que se corre en el Circuito de Lusail. La actividad comenzó este viernes y la clasificación tendrá lugar a las 15 (horario argentino) de este sábado, con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine). Todas las pruebas se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, y por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2026 se corre en el Circuito de Lusail KARIM JAAFAR - AFP

Cronograma del GP de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30

Práctica Libre 2: 14

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El líder de la tabla de posiciones de pilotos y campeón hace ya tres jornadas es Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano acumula 402 puntos y su perseguidor más cercano es Max Verstappen (Red Bull) con 304, ya sin chances de alcanzarlo al igual que el tercero, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que suma 267, tres más que su compatriota George Russell (Mercedes) y que el australiano Oscar Piastri (McLaren).

En el campeonato de constructores, Mercedes ya se coronó campeón gracias a los puntos que consiguieron Antonelli y Russell. La escudería que dirige Toto Wolff tiene 666 tantos contra 517 de Ferrari producto de las actuaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El podio entre las marcas lo completa Red Bull con 440, de los cuales la mayoría los consiguió Verstappen y el resto llegaron por el francés Isack Hadjar y el neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls que reemplazó a Hadjar en los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España.

Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli como figura estelar, se consagró campeón del certamen de constructores KARIM JAAFAR - AFP

Colapinto (Alpine), por su parte, terminó sexto en la última carrera en Las Vegas y volvió a sumar puntos después de cinco jornadas. Con ese gran resultado llegó a las 35 unidades y recortó distancia en la pelea por el 11° lugar de la clasificación general, en la que ahora está a tres puntos del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls). Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, está décimo con 52, resultados con los que Alpine se mantiene sexto con 27 unidades menos que Racing Bulls.

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).