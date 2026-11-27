Los amaneceres y los atardeceres observados desde la planicie que rodea al circuito de Lusail, vecino a la ciudad de Doha, son espectaculares. Desde el amplio estacionamiento para los equipos, pilotos y prensa, el sol se disponía a apagar el ruido de los motores y su rojo y enorme medallón se ocultaba por el occidente.

La primera sesión del día en el circuito de Lusail había transcurrido con normalidad para Alpine que, a través de Pierre Gasly y con el buen ritmo de Franco Colapinto con depósitos cargados, parecía capaz de desafiar a los Racing Bulls. Sin embargo, una salida de pista del francés en la FP2 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que provocó una bandera roja, y malas sensaciones del argentino con su A526 en las curvas rápidas oscurecieron el panorama para el equipo de Enstone. Pierre quedó 12º, y Franco, 15º.

La semana pasada hubo un casi milagro en Las Vegas, donde Alpine le descontó 18 puntos a Racing Bulls. Las huestes de Flavio Briatore tienen 27 de brecha por reducir en dos grandes premios para quedarse con la quinta posición del campeonato de constructores, con 133 uniades en disputa. Otra debacle de Racing Bulls podría llevar la batalla a la última carrera, de Abu Dhabi. Pero por lo visto este viernes, tal como sucedió en las últimas dos versiones de Qatar, este escenario se lleva muy mal con los Alpine. Aun así, el día había comenzado con ciertas esperanzas para la escuadra francesa.

Franco Colapinto se quedó con mejores sensaciones con el Alpine en la primera tanda; luego, terminó desanimado el día. Clive Mason - Getty Images Europe

Cuando eran casi las 14.30, la temperatura del ambiente era de 26 grados y en la pista había 31. Nada que ver con el frío que reinaba el fin de semana anterior en otro desierto, el de Nevada. En el ajardinado paddock, un artesano árabe mostraba sus réplicas a escala, en madera, de los barcos que antes de que se descubriera el oro petrolífero daban vida a los nativos.

En el garaje, frente a las cuatro pantallas que vigilan la salud y el rendimiento del chasis de Colapinto, Franco conversaba con su ingeniero, Stuart Barlow. En ambos coches montaban neumáticos medios. El argentino recibía los últimos recordatorios para el trabajo que debía llevar a cabo en la práctica. Hubo un momento en el que Barlow casi lanzó una carcajada, algo inhabitual en él, casi siempre serio y reconcentrado. “¿Le habrá contado Franco su aventura para embarcarse en American Airlines, saliendo de Las Vegas? El piloto llevaba cuatro objetos en mano: el casco especial blanco que había lucido, su matera y dos pequeños bolsos. No le dejaban embarcarse por las reglas de lo que se puede llevar en la cabina. Colapinto soltó la matera, que guardó en la valija de un compatriota que también volaba, y dijo “el casco va conmigo”.

Everyone, even Formula 1 drivers, try their luck with hand baggage allowances 😂 🧳

Franco Colapinto had to wear his race helmet onto the plane to travel home from Las Vegas 😭#F1 #QatarGP pic.twitter.com/IyXUiQ9xE1 — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Una vez comenzando la FP1 hizo una tanda de 11 vueltas antes de entrar a boxes en la 11ª posición momentánea. Le ajustaron la altura de la suspensión y, ya con gomas blandas, volvió a salir para estudiar el comportamiento de ese caucho con miras a la prueba de clasificación. Franco tuvo algo más de tráfico en la vuelta inicial cuando estaba con neumáticos nuevos y Pierre abortó un giro después de irse largo en la curva 15. Luego, con una vuelta limpia, Gasly mejoró en su segunda lanzada.

Por un lado, Franco tenía que cumplir el trabajo de preparación, y por otro, ojeaba lo que estaba haciendo Arvid Lindblad con su Racing Bulls. El inglés que debutó este año marcha 3 puntos por delante de él y si el argentino se propone arrebatarle la 11ª ubicación del certamen de pilotos tendrá que apretar en serio.

Faltando 19 minutos para el final del entrenamiento, Gasly era el 11º y había señalado 1m25s59/1000. Franco estaba 12º a 350/1000. Más adelante impresionaba Lindblad, 8º y más de 4/10 por delante de Pierre.

Franco Colapinto sobre un piano

Franco entró a boxes para cargar nafta y probar en tanda larga con peso y neumáticos medios usados. Comenzó a buscar un ritmo útil para la carrera y evaluó la puesta a punto para esa condición, aunque todavía quedaban dos sesiones de desarrollo. Por su parte, Gasly volvió a salir con gomas blandas y mejoró, con 1m24s874/1000, al 10º puesto. El campeón, Kimi Antonelli, era el más rápido con su Mercedes. El italiano señaló 1m23s217/1000, y dejó segundo a su compañero, George Russell, por 507/1000.

La diferencia de los Alpine hasta el más rápido de la tanda era demasiado amplia: 1s657/1000 en el caso de Gasly y 2s192/1000 en el de Colapinto. En su duelo con Racing Bulls, el equipo azul y rosa podía sentirse relativamente tranquilo, porque con sus gomas medias Franco casi igualaba el ritmo de Lindblad, que también giró con blandas en tanda larga. Mientras, se verificaba que el desgaste de todos los compuestos era relativamente alto, más que lo esperado.

Los Mercedes en acción

A las 18 ya se había hecho de noche y la tenue iluminación del bulevar del paddock, con varios sectores en sombra, se parecía a la de un pub elegante, entre tonos rosados y verdes. Contrastaba con la intensa de toda la pista y la calle de boxes. La vista aérea del circuito mostraba en el cielo oscuro una medalla plateada que había reemplazado al disco rojo del sol vespertino.

Llegó la FP2 y Gasly se lanzó a buscar los límites. El circuito de Lusail tiene amplias calles de escape, así que salirse de pista rara vez termina en un impacto contra una valla de contención. Se confió el francés, se lanzó con todo en la curva 14 y se fue de frente hacia afuera. El fondo de su coche, específicamente la parte trasera, rebotó en el largo pianito. Con dos ruedas en la leca, el eje posterior se rebeló. Semitrompo.

El despiste de Pierre Gasly

Alpine puso a sus coches en la pista con neumáticos medios para probar algunos cambios de configuración que hizo entre las dos sesiones. Algunos ingenieros de equipos rivales comentaban que era difícil mantener el nivel de agarre durante toda la vuelta. A Franco le costaba mantener el ritmo de Pierre en las curvas rápidas. Tras la salida de pista de Gasly, que se perdió el resto de la sesión, Colapinto volvió a los boxes cuando estaba 15º y restaban 19 minutos, con el registro de 1m25s733/1000, que sería su definitivo. Concluyó la sesión con un juego de blandos en una tanda extendida de 10 vueltas.

Ambos Racing Bulls se habían escapado en los tiempos. Liam Lawson fue el 9º en ese segundo ejercicio del día, y Lindblad, el 10º. Mientras, Antonelli volvió a ser la referencia, con 1m23s77/1000, nuevamente por delante de Russell.

Compacto de la FP2 del GP de Qatar

La noche había sido desfavorable para Alpine, Colapinto tensaba sus labios y su lenguaje corporal dejaba traslucir su decepción, ante Juan Fossaroli, de ESPN, que le preguntó cómo le había ido en la segunda tanda. “Un poco mejor. Hicimos unos cambios. Tuvimos unos problemas de freno, y después con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas. Después, en las tandas largas, hubo mucha degradación de los neumáticos. Hay mucho por entender por la noche. No estamos cómodos con el auto y no se está sintiéndolo bien, así que hay que trabajar para mejorar y dar un salto.. No fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta el sábado”, describió el argentino.

Cerró los ojos y dio por terminada su declaración. Lo esperaba revisar mucho con sus ingenieros con miras al sábado por la noche, cuando realmente importará.