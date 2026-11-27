Franco Colapinto, en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en vivo
El argentino afronta la primera práctica en el Circuito Internacional de Lusail
La sanción para Alpine
En la semana, Alpine recibió una sanción económica que no fue informada oficialmente, pero que oscila entre 300.000 y 500.000 dólares. La pena a la escudería llegó por parte de la Federación Internacional del Automóvil, por haber excluido de su registro para el límite de gastos reglamentario, de forma incorrecta, algunos de sus gastos operativos. Alpine aceptó que, sin pasarse del límite anual establecido para 2025 (167 millones de dólares), había cometido un error de procedimiento. A la escudería francesa no se le impuso castigo deportivo alguno y mantendrá intactas las cifras de su balance anual, que dejan bien parado a Flavio Briatore. En 2024, Alpine había perdido 19 millones de dólares. En 2025, ya con la influencia del ejecutivo italiano, que inició su gestión en septiembre de 2024, la casa de Enstone tuvo ingresos por 373 millones de dólares y un beneficio de 10,4 millones de dólares.
La "peor" volcada de Colapinto
En el Media Day de los pilotos, Franco Colapinto protagonizó ayer una graciosa escena, en su pretensión de demostrar sus habilidades basquetbolísticas: quiso hacer una “volcada” colgándose del aro y lo terminó sacando de lugar, ante las risas de su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly. “No es lo suficientemente fuerte”, dijo el pilarense, en una situación que fue retratada en las cuentas oficiales de Alpine.
Oops 🏀😅 pic.twitter.com/Xwb3Crdale— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 26, 2026
¿Qué pasó con el casco de Colapinto?
Colapinto llegó a Qatar, con una escala en Europa, viajando en la última fila del avión (un sector muy concurrido por la ubicación de los sanitarios), con su casco a la vista para mayor tranquilidad. Con su habitual gracia, contó las peripecias de lo sucedido arriba de la nave.
Everyone, even Formula 1 drivers, try their luck with hand baggage allowances 😂 🧳— Formula 1 (@F1) November 27, 2026
Franco Colapinto had to wear his race helmet onto the plane to travel home from Las Vegas 😭#F1 #QatarGP pic.twitter.com/IyXUiQ9xE1
En el calor del desierto qatarí
Después de la buena experiencia en Las Vegas, con el sexto puesto, Colapinto hizo un anticipo de lo que le tocará en Qatar: “Normalmente es el tipo de pistas donde sufrimos un poco más. Es donde más se muestran nuestras debilidades: el calor, la altísima velocidad, exigir mucho a los neumáticos… Todavía hay mucho para aprender de este tipo de curvas largas de alta velocidad. Es un área en la que tenemos que seguir mejorando… pero sabemos que va a ser difícil".
Todo el cronograma del fin de semana
El Circuito Internacional de Lusail, trazado de 16 curvas y una longitud de 5,419 km, será el escenario de la anteúltima fecha de la temporada 2026. La carrera tendrá 57 vueltas y una distancia total de 308,611 kilómetros. La actividad comienza este viernes, con las dos prácticas libres iniciales: la primera a las 10.30 y la segunda a las 14. El sábado habrá una última sesión de entrenamientos desde las 11.30 y, a las 15, la clasificación que ordenará la grilla de partida. La carrera se correrá el domingo 29, a partir de las 13 (hora argentina).
Alpine, con buenas sensaciones
Colapinto viene de concluir sexto en el GP de Las Vegas, mientras que su compañero Pierre Gasly cruzó la meta en el quinto lugar. Para ambos, fue el mejor resultado de la temporada. En definitiva, estadísticas tan valiosas como revitalizantes para Alpine, que consiguió una importante cantidad de puntos (18) para el Campeonato de Constructores y se mantiene en el sexto puesto, con 87 unidades.
Primer ensayo para Colapinto en Lusail
Bienvenidos al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, con la participación de Franco Colapinto entre los 22 pilotos de la grilla. Desde las 10.30 de este viernes, el argentino afronta la primera práctica libre en el Circuito Internacional de Lusail; televisarán en vivo Disney+ y Fox Sports. LA NACION hará el minuto a minuto de los dos ensayos del día.