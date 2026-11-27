En la semana, Alpine recibió una sanción económica que no fue informada oficialmente, pero que oscila entre 300.000 y 500.000 dólares. La pena a la escudería llegó por parte de la Federación Internacional del Automóvil, por haber excluido de su registro para el límite de gastos reglamentario, de forma incorrecta, algunos de sus gastos operativos. Alpine aceptó que, sin pasarse del límite anual establecido para 2025 (167 millones de dólares), había cometido un error de procedimiento. A la escudería francesa no se le impuso castigo deportivo alguno y mantendrá intactas las cifras de su balance anual, que dejan bien parado a Flavio Briatore. En 2024, Alpine había perdido 19 millones de dólares. En 2025, ya con la influencia del ejecutivo italiano, que inició su gestión en septiembre de 2024, la casa de Enstone tuvo ingresos por 373 millones de dólares y un beneficio de 10,4 millones de dólares.

Flavio Briatore, en una imagen con Colapinto; el empresario asumió la sanción para la escudería ALFREDO ESTRELLA - AFP