Franco Colapinto, en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino emprende la segunda práctica del día en Lusail; concluyó 12° en el primer ensayo, dominado por Antonelli
Tanques llenos
A 16 minutos del final de la segunda tanda, los equipos optan por ensayar con los tanques llenos de combustible. Asi, los tiempos no bajarán y lo más probable es que el clasificador se mantenga sin cambios: Colapinto es 15º y Gasly, 12º.
Colapinto, a los boxes
El piloto argentino ingresa a los boxes. No cambia nada en el clasificador y se mantiene en el puesto 15, a casi un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no volvió a la pista luego de su incidente.
Sesión extendida
En virtud de la limpieza de la pista que motivó una de las banderas rojas, la organización de la carrera decide extender la sesión por 13 minutos.
Semáforo en verde
Con la mayoría de los autos preparados para probar ritmo de carrera, vuelve a abrirse la pista. A la tercera sesión de entrenamientos le quedan apenas quince minutos.
¡Bandera roja!
Pierre Gasly se despista y queda empantanado en la leca. “Estoy estancado”, dice el francés de Alpine por la radio. La segunda práctica en Lusail vuelve a detenerse por una bandera roja. Y Flavio Briatore, el asesor deportivo de equipo, se enoja en el box.
📹 Así ha sido el trompo de Gasly#F1 #QatarGP 🇶🇦pic.twitter.com/Yd9QwGU9ru— The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) November 27, 2026
Se reanuda la sesión
Luego de seis minutos de interrupción para limpiar la pista, se prende el semáforo en verde y se reanuda la segunda sesión de entrenamientos en Lusail.
¡Bandera roja!
La sesión se detiene por la cantidad de leca que hay sobre la cinta asfáltica en varios sectores de la pista. El principal perjudicado es George Russell: el inglés de Mercedes venía con récord en los dos primeros sectores y estaba por redondear una gran vuelta.
Colapinto vuelve a subir: 15º
El argentino va de menor a mayor en Lusail. Todavía con neumático medio, redondea un registro de 1:25.733 y queda en el puesto 15. Otra vez, el segundo sector es el que mejor le cae. Colapinto está a 2.656 segundos de Antonelli, el puntero. Luego de la vuelta rápida, el argentino vuelve a los boxes.
Colapinto sube un puesto
Luego del cambio en los frenos delanteros, Colapinto cierra la vuelta en 1:25.880, con un muy buen segundo sector. Sube hasta el puesto 16, cinco lugares por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Antonelli, nuevo líder
El flamante campeón del mundo hace 1:23.077 y se queda con el primer lugar del clasificador cuando está a punto de cumplirse el primer cuarto de hora de la segunda práctica. Mercedes hace el 1-2, ya que George Russell se ubica segundo.
Los mecánicos trabajan en el auto de Colapinto
Se cambian los discos y los frenos delanteros del Alpine número 43. Mientras, el piloto argentino permanece en el box del equipo, fuera del auto. Volverá a la pista en unos minutos.
Trompo de Leclerc
El piloto monegasco pierde el control de su Ferrari y hace un trompo completo luego de dejar atrás a uno de los Racing Bulls. Al parecer, algún elemento sobre la pista habría provocado la falta de adherencia.
Whoa, Charles!— Formula 1 (@F1) November 27, 2026
That's a big spin for Leclerc 😵💫#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Mr8Y2WGQ69
Colapinto, a boxes
Al parecer, algo de la puesta a punto de su Alpine no conformó al piloto argentino, que no pudo sacarle todo el jugo a su monoplaza en los primeros minutos de la práctica. Queda relegado al puesto 17.
Colapinto, 12º
El argentino clava los cronómetros en 1:26.490 y queda a 2.775 segundos del líder, Russell. Si bien está muy lejos de la punta, lo separan algo más de 500 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Primera buena vuelta de Gasly
El francés termina con 1:25.805 y queda por unos segundos al tope de las posiciones. Pero luego completan sus primeros registros los pilotos de punta y relegan al francés. Russell (1:23.715) es el líder provisorio con su Mercedes.
¡Semáforo en verde!
Se abre la pista en Lusail y salen los autos a la pista. Colapinto busca su primera vuelta rápida.
Kimi quiere volver a festejar
El recién coronado campeón del mundo, Kimi Antonelli, marcó el ritmo en la primera sesión de entrenamientos, superando a su compañero George Russell, para que Mercedes lograra el “uno-dos”. El italiano de 20 años, busca la chance de volver al triunfo después de su última consagración en la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, el 25 de octubre. Luego, no pudo festejar en México, San Pablo y Las Vegas, pero en tierra azteca se aseguró su primer título.
Vuelve Alonso en Aston Martin
Fernando Alonso no estuvo presente en la primera práctica en el Circuito Internacional de Lusai y el estadounidense Jak Crawford tomó el control de su Aston Martin situándose 19°, un puesto por delante de su compañero Lance Stroll. Se espera el regreso del español en la FP2.
Se definieron los 22 casilleros
En el último tramo de la temporada de la Fórmula 1, con dos Grandes Premios por delante (entre ellos, éste de Qatar), se definió la grilla completa de 22 pilotos para 2027. Después de varias semanas de incertidumbre, el último jueves se confirmó que Haas sostendrá en su equipo Oliver Bearman para el próximo año. De esta manera, el británico de 21 años disputará su tercera campaña con el equipo estadounidense y compartirá escudería con el brasileño Rafael Camara, reemplazante del francés Esteban Ocon.
Qué sucedió en la primera sesión
Más temprano, la escudería Alpine terminó con sensaciones encontradas, aunque sin mayores sobresaltos. Si bien Colapinto llegó a ubicarse octavo en un momento del primera entrenamiento, perdió terreno a medida que mejoraron los tiempos generales. Su mejor registro definitivo lo dejó 12°, mientras que su compañero Pierre Gasly concluyó 10°, beneficiado por una tanda más consistente pese a un despiste en la curva 15 que provocó chispas en el fondo de su monoplaza. Antes de comenzar la actividad, el argentino había advertido que las curvas rápidas, el calor y la exigencia sobre los neumáticos suelen exponer las debilidades del Alpine.
Una oportunidad para mejorar
Bienvenidos a la segunda práctica para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que comenzará a las 14 con la participación de Franco Colapinto. El argentino terminó 12° en la primera sesión libre en el circuito de Lusail, con un tiempo de 2s192 respecto del más veloz, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien marcó un registro de 1m23s217 para liderar la tanda. Televisarán Disney+ y Fox Sports. LA NACION estará siguiendo el ensayo minuto a minuto.