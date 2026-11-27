En el último tramo de la temporada de la Fórmula 1, con dos Grandes Premios por delante (entre ellos, éste de Qatar), se definió la grilla completa de 22 pilotos para 2027. Después de varias semanas de incertidumbre, el último jueves se confirmó que Haas sostendrá en su equipo Oliver Bearman para el próximo año. De esta manera, el británico de 21 años disputará su tercera campaña con el equipo estadounidense y compartirá escudería con el brasileño Rafael Camara, reemplazante del francés Esteban Ocon.

Así quedó conformada la grilla de los 22 pilotos de Fórmula 1 para 2027