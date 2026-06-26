A qué hora es la qualy del GP de Austria de la Fórmula 1 2026

La actividad del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, que corresponde a la décima fecha del calendario, inició este viernes en el circuito de Spielberg con los dos primeros entrenamientos para los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto con Alpine.

En el arranque del cronograma el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), hizo el mejor tiempo en ambas tandas de la octava prueba del año teniendo en cuenta que se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. El argentino, en tanto, tuvo un buen andar en la FP1 con un octavo lugar y decayó en la segunda, donde se ubicó 16°.

Kimi Antonelli keeps up the momentum by topping the timesheets in FP2 😮‍💨



McLaren's Oscar Piastri and Lando Norris round out the top three 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/WRDHQK7vEH — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

El GP de Austria continuará este sábado 27 de junio con el tercer y último entrenamiento y, después, será la hora de la verdad con la clasificación, programada a las 11 (hora argentina). Allí, los autos se ordenarán para la grilla de partida de la carrera del domingo.

Toda la actividad del GP de Austria se transmite en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Antonelli ganó cinco de las siete carreras que se disputaron hasta el momento y lidera la tabla de posiciones de pilotos con 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.

Colapinto, por su parte, está duodécimo en la general con 16 tantos en la que es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento. De hecho, en la última carrera en España llegó octavo tras haber comenzado 13°, pero su ubicación final fue el décimo lugar porque recibió una sanción de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por una infraccion que cometió en la carrera.

En la tabla de constructores Mercedes está en lo más alto con 262 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russell mientras que Ferrari acumula 190. La escudería francesa que integra el pilarense, en tanto, marcha quinta con 57 porque Pierre Gasly sumó otras 41 unidades.

Andrea Kimi Antonelli lideró los dos entrenamientos de este viernes en el GP de Austria Denes Erdos - AP

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

Franco Colapinto anhela tener un gran fin de semana en Austria ERWIN SCHERIAU - APA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026