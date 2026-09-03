Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Italia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) promedia su desarrollo y, tras el receso de casi un mes, los pilotos y las escuderías empiezan a darle cada vez más importancia a las tablas de posiciones porque cada GP es fundamental para conseguir puntos en pos de los objetivos trazados a principios de año.

En la antesala del Gran Premio (GP) de Italia, que tendrá lugar este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, el líder del campeonato es Kimi Antonelli (Mercedes) con 242 puntos. La particularidad es el que joven italiano comenzará la carrera en el último puesto, más allá de lo que haga en la clasificación porque recibió una penalización a raíz de que cambió el motor de su monoplaza, y es una gran ocasión para sus rivales de recortar la distancia que les lleva.

Lewis Hamilton es uno de los escoltas que tiene Kimi Antonelli en la tabla de pilotos de la Fórmula 1 afp - AFP

Antonelli tiene dos escoltas: su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 tantos. Cuarto se ubica Lando Norris (McLaren), quien ganó las últimas dos carreras del año, con 159 unidades. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no sumó en el GP de Países Bajos y se mantiene 12° en la general de conductores con 19 puntos.

En la tabla de constructores, Mercedes sigue dominando con 425 tantos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 mientras que Alpine marcha sexto con 63.

Franco Colapinto tiene 19 puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1 Jayce Illman - Getty Images Europe

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores