Colapinto se estrena en Monza como parte de la “familia” de la F1: distenido, abierto y de excelente humor

MONZA, Italia.- Cada año las encinas y cedros del Líbano de hasta 30 metros de altura del Parco di Monza son susurrantes testigos de la llegada del circo de la Fórmula 1 al circuito cercano a Milán. Son los mismos que vieron ganar a Juan Manuel Fangio en 1953, 1954 y 1955.

Ofrecen la misma sombra que hoy recibió al SUV que transportaba a un nuevo, un diferente Franco Colapinto. Confirmada su continuación como piloto Alpine el 27 de agosto en una ceremonia de ordenación pictórica y sonriente en las oficinas de Enstone, tenía razones Franco para lanzar un largo suspiro al ingresar por la Porta Vedano y dirigirse al parking de pilotos y equipos, detrás del paddock.

Exactamente dos años antes, para esta misma época del año, Franco había caminado hacia el hospitality de Williams para iniciar el ritual de su debut en Fórmula 1. Recordó ese momento, otra respiración larga y en un rápido flash pasaron por su mente las imágenes de sus tres victorias en esa histórica y velocísima pista, inaugurada en 1922. Ganaba en la Eurocup Renault (monoplazas con hasta 300 HP) con el equipo MP Motorsport en 2020 y en Fórmula 3 con Van Amersdoorf y MP en 2022 y 2023.

Colapinto ganó en tranquilidad con la renovación de su vínculo con Alpine Jayce Illman - Getty Images Europe

Hoy, luciendo la camiseta celeste de Alpine, caminando hacia el paddock y aun con las manos ocupadas por su inseparable equipo de mate, Franco se las ingenió para firmar algunos autógrafos. Un pequeño grupo de argentinos adelantados, con la celeste y blanca, lo vitoreaban en la zona cercana a los molinetes.

A las 11.25 Franco se acomodó detrás de la alargada mesa color beige claro en el rincón que la oficina de prensa de Alpine reserva para los periodistas. Entre la veintena de periodistas presentes estaba LA NACION. Sonriente, muy distendido, Franco estaba dispuesto a alargarse en las respuestas y a lucir su costado humorístico. Obviamente, el tema de arranque iba a ser la renovación de su contrato.

-¿Cuándo te enteraste de la noticia?

-¿Cuándo me enteré de la noticia? En el video que viste. [Se refiere al corto video de Alpine que se hizo viral en las redes sociales con 10 millones de reproducciones en el que Flavio Briatore les presenta a Pierre Gasly y a Franco una pintura que reúne a los tres y en el que anuncia la continuación del argentino]. No, es broma. Éramos buenos actores. Flavio fue muy buen actor. Yo estaba muy contento y él estaba bastante orgulloso de sus dotes actorales [sonríe y mueve la cabeza]. No, en serio, personalmente estoy muy feliz de continuar, y muy, muy agradecido con el equipo. Han hecho un trabajo increíble desde que empecé.

El divertido video con el que Alpine anunció que Colapinto continuará con la escudería el próximo año

-En los últimos años pasaste por muchos altibajos en el rendimiento, pero ¿dónde sentís que diste los mayores pasos adelante?

-Los mayores avances, sin dudas, fueron en los momentos bajos. Hubo muchos altibajos, creo. Definitivamente, en los momentos más difíciles fue donde más aprendí. Y cuando miro para atrás, son los momentos que más agradezco, porque estoy seguro de que sin ellos no hubiera dado los pasos que di. Por supuesto, creo que hay mucho margen de mejora y mucho potencial todavía por liberar.

-Después de Zandvoort, tanto vos como Lindblad estuvieron bastante molestos por lo que llamaron una penalización injusta. [A ambos los sancionaron con un stop and go por no respetar banderas dobles amarillas debidas al accidente de Max Verstappen]. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Está cerrado el tema? Porque el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que quería hablarlo con vos personalmente.

-Sí, hablamos con Mohammed hace dos días, creo. Él estuvo en Argentina, así que fue genial que fuera. El presidente de Argentina estuvo ahí, el presidente de la FIA... fue increíble verlos a todos ahí, y el interés que tiene la FIA, y la Fórmula 1. Creo que está muy bien que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, de que vuelva a haber una carrera, que vuelva al cronograma. Va a ser increíble. Sobre la sanción: ya quedó en el pasado.

Este enviado, que sigue de forma presencial la trayectoria de Colapinto incluso antes de que debutara en Fórmula 1, quedó impresionado por lo distendido, abierto, humorístico y coloquial que se mostró el piloto de Pilar. Jamás antes había percibido tanta calma y apertura en su persona.

Metros más allá, en la Energy Station de Red Bull, donde se refugia el personal de Racing Bulls, se aguardaba una noticia: corría el rumor este jueves de que la FIA le quitaría a Pierre Gasly el tercer puesto de Mónaco. Gasly, tercero en la pista en esa carrera, había sido sancionado por superar la velocidad máxima en el pit lane. Había apelado y ganado. Pero Racing Bulls y McLaren —los afectados por la apelación del francés— hicieron una contraapelación que el tribunal de la FIA revisó esta semana y parece que le dio la razón al principal rival de Alpine en el campeonato de Constructores.

Franco Colapinto y Pierre Gasly Alpine

“Uno de los nuestros”

El diferente talante del piloto argentino confirma que se abre para él una nueva y crucial etapa.

El paso a una tercera temporada consecutiva en la Fórmula 1 representa una metamorfosis psicológica profunda: el tránsito de la amenaza constante a la pertenencia. Es como ser incorporado a la familia, palabra que Franco utiliza a veces cuando se refiere al equipo. Ahora, para ese grupo cerrado que es el mundo de la F1, Franco “es uno de los nuestros”.

El impacto emocional que está viviendo desde que le mostraron la pintura al óleo que retrataba a Briatore, Gasly y a él, en Enstone, se desglosa en varias dimensiones: a nivel subconsciente se rompe el ciclo de hipervigilancia provocado por la amenaza continua de ser despedido. El cerebro deja de procesar cada sesión como una amenaza de supervivencia profesional.

La pintura que confirmó la renovación: Franco Colapinto selló su vínculo con Alpine para 2027 Tom Baigent

Queda libre del peso de la incertidumbre financiera y contractual; la atención vuelve al manejo instintivo creativo (menos exceso de telemetría, como aconsejaba Briatore) y a la gestión del rendimiento técnico.

Con la renovación confirmada para un tercer año seguramente se comenzarán a percibir cambios en la eficacia en pista de Franco. Normalmente, con esta transformación, el piloto pasa de una conducción defensiva a una más equilibradamente agresiva. Un toque o una excursión fuera de pista se evalúan dinámicamente como un límite técnico a explorar, no como un error definitivo sobre la carrera laboral.

Colapinto entrará más a menudo en el estado de flow o inspiración. Al dejar de calcular de forma consciente las consecuencias de cada maniobra, el cerebro automatiza la ejecución motora fina.

Un circuito “terrible”

Monza es un circuito terrible para esa generación de Fórmula 1 híbridos al 50%. Las baterías volverán a descargarse en pocos segundos, como había sucedido en Inglaterra; habrá muchos adelantamientos el domingo, no solo porque Monza favorece el arrastre aerodinámico que favorece al coche que ataca, sino también porque los autos superados muy probablemente estarán en modo recarga o se han quedado sin batería.

-Franco, ¿va a ser una carrera bastante caótica? ¿Va a haber muchos sobrepasos?

-Ya lo dijimos a fin de año: Monza iba a ser difícil con estos autos, y vamos a ver mañana cómo se da. Creo que vamos a poder pasar bastante, más que el año pasado, lo cual no está mal.

La situación de Alpine podría ser parecida a la de Silverstone debido a que ambos circuitos son los más rápidos del calendario Mark Thompson - Getty Images Europe

La situación de Alpine podría ser parecida a la de Silverstone debido a que ambos circuitos son los más rápidos del calendario. En la pista británica los Racing Bulls aceleraban mejor y llegaban antes a la velocidad máxima, con diferencias a su favor de entre 3 y 5 km/h, pero ambos perdían ante el Mercedes de Kimi Antonelli con desventajas de hasta 10 km/h.

Franco tendrá a partir de mañana los mismos componentes aerodinámicos que recibió Gasly en Zandvoort hace dos semanas. Y tenía su opinión sobre ella: “Sí, fue una muy buena actualización. Y creo que dimos un paso muy grande como equipo… Hay que ver cómo funciona acá en Monza. Va a hacer mucho frío este fin de semana, y eso no es bueno para nosotros, para nuestros neumáticos los castigamos más que otros… Me sorprendería si el auto no trajera una mejora".