A qué hora es la qualy del GP de Malasia, que corresponde a Bahréin

Este sábado, a partir de las 5 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de Bahréin de la Fórmula 1 2026, reprogramado por la guerra en Medio Oriente y con nueva sede: Malasia. El evento, al igual que la última práctica, programada para la 1.30, y la carrera del domingo a las 4, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

La actividad en el Circuito de Sepang comenzó en la madrugada argentina de este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En el ensayo inicial (FP1), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido con un tiempo de 1:37.520, seguido del británico George Russell (Mercedes) y del francés Isack Hadjar (Red Bull). En la FP2, el más veloz fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con una vuelta de 1:37.528, mientras que Hadjar y el británico Lando Norris (McLaren) completaron los tres primeros lugares.

El neerlandés Max Verstappen lideró la última carrera disputada en el Circuito de Sepang LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine, quedó 19° en la práctica inicial. Logró un tiempo de 1:40.531 y quedó a casi dos segundos de su compañero Pierre Gasly, que culminó séptimo. En la segunda tanda, el argentino finalizó último muy lejos del resto. De cara a la carrera tiene una penalización de 15 puestos en la parrilla de largada: cinco por provocar un accidente con Norris y Gasly el fin de semana pasado en Azerbaiyán y 10 por cambiar componentes de la unidad de potencia.

“El sábado está un poquito perdido por la penalización. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”, dijo Colapinto al término de la actividad de este viernes. “No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso. No tengo qualy este fin de semana. Largo último, obviamente, con los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera. Tener un poquito más de ritmo que los demás e ir para adelante. Ese es el objetivo”, concluyó.

Colapinto en Malasia; el argentino recibió 15 puestos de penalización y aseguró que se enfocará solo en la carrera JADE GAO - AFP

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Bahréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica 1: 19°.

Práctica 2: 22°.

Sábado 3 de octubre

1.30: Práctica 3.

5: Clasificación.

Domingo 4 de octubre

4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Bahréin en Malasia

El Gran Premio de Bahréin se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang de Malasia, con la clasificación programada para este sábado a las 5 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 4. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, George Russell (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Bahréin 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.75. Luego aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 4.00, y más atrás se ubica el neerlandés Max Verstappen, con 4.30.