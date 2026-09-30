Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Bahréin se corre en Malasia? Cómo estará el clima en la carrera

El ‘Gran Premio de Bahréin en Malasia’ es uno de los nombres más extraños para una carrera en la historia de la Fórmula 1 .

La guerra de Irán, los incendios forestales y las tormentas eléctricas son temas de conversación esta semana, mientras la Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Bahréin, que se celebrará a 6.000 kilómetros (3.750 millas) de su país anfitrión nominal.

La última vez que la Fórmula 1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017, 12 de los 22 pilotos de la parrilla de este año aún no habían debutado en la máxima categoría. El actual líder de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli, acababa de cumplir 11 años.

Cómo el Gran Premio de Bahréin terminó celebrándose en Malasia

Originalmente, la Fórmula 1 tenía previsto correr en Bahréin en marzo, pero esa carrera y el Gran Premio de Arabia Saudita fueron cancelados después de que Irán atacara ambos países en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

La pérdida de dos carreras en los lucrativos mercados de Oriente Medio supuso un duro golpe financiero para la Fórmula 1 y sus equipos, y la incorporación de un evento sustituto en Malasia tenía como objetivo compensar ese impacto. Mantener el nombre del Gran Premio de Bahréin fue el resultado de extensas conversaciones entre los gobiernos de ambos países.

Lewis Hamilton a bordo del McLaren, durante el Gran Premio del año 2012, que se llevó a cabo en Malasia Mark Baker - AP

El príncipe heredero y primer ministro de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, afirmó que la decisión de trasladar la carrera era una muestra del “compromiso y la pasión de su país por la Fórmula 1”.

Bahréin ya dejó su huella en el evento el miércoles con la oferta de comida y marcas bahreiníes, y 561 comisarios y otros oficiales de carrera que viajaron desde Bahréin a Malasia. Como es habitual en el GP de Bahréin, los tres primeros pilotos celebrarán en el podio con botellas de agua de rosas aromática sin alcohol, en lugar de champán.

La carrera se sitúa entre el Gran Premio de Azerbaiyán y la carrera de la próxima semana en la cercana Singapur.

Utilizar la marca de otro país ya se ha hecho antes

Bahréin está reviviendo una antigua tradición de la Fórmula 1 al unirse a Suiza, San Marino y Luxemburgo como países que fueron sedes oficiales de carreras de F1 que en realidad se celebraron en otros lugares.

En aquellos casos anteriores de los años 80 y 90, la Fórmula 1 quería que un país como Francia, Italia o Alemania tuviera una segunda carrera, pero tuvo que sortear una regla que limitaba a cada país a un solo evento.

Ante la persistencia de las preocupaciones de seguridad de cara al Gran Premio de Qatar en noviembre y la última carrera de la temporada en Abu Dabi en diciembre, la Fórmula 1 ha considerado una alternativa en Europa, siendo el circuito italiano de Imola el favorito. La F1 podría incluso mantener la denominación de una carrera en Oriente Medio para dicha cita.

The 2016 title battle certainly heated up at Sepang in 2016... 🤯



Lap 1 contact for Rosberg and a DNF for Lewis Hamilton saw the Drivers' Championship gap extend from eight to 23 points 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/A5pzL1xkSu — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

Se pronostican lluvias y una carrera que puede ser emocionante

Cuando llueve en Sepang, diluvia. Durante las anteriores carrera del Gran Premio de Malasia, entre 1999 y 2017, el circuito se hizo famoso por los aguaceros repentinos que daban lugar a carreras emocionantes y a algunos resultados inesperados.

Es posible que llueva e incluso haya tormentas eléctricas este fin de semana, lo que daría lugar a la primera carrera en mojado desde el importante cambio de reglamento previsto para 2026. Lo más cerca que ha estado la F1 de una situación así desde entonces fue en el Gran Premio de los Países Bajos, donde la lluvia llegó justo cuando los pilotos terminaban la carrera al sprint.

La lluvia y la neblina podrían estar presentes durante el fin de semana en Malasia Vincent Thian - AP

La neblina de contaminación atmosférica afecta la vista

Aunque no llueva, la visibilidad podría ser reducida para pilotos y aficionados debido a la contaminación atmosférica. La Fórmula 1 afirma estar al tanto de la situación y no estar preocupada.

“No existe absolutamente ningún riesgo para el evento y las condiciones en las que se celebra no son motivo de preocupación”, declaró la Fórmula 1 el miércoles.

La crisis de contaminación atmosférica en Malasia se debe en gran medida a los incendios forestales y de turberas en la vecina Indonesia, agravados por la sequía.

Las autoridades monitorean la calidad del aire y los focos de contaminación, y el gobierno realiza siembra de nubes cuando las condiciones lo permiten para mitigar la situación. Los altos niveles de contaminación pueden causar problemas respiratorios e irritación de ojos o garganta, especialmente en personas vulnerables.

Con información de la Agencia AP