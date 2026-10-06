Agustín Canapino advirtió sobre el odio en redes sociales y cómo podría afectar a Colapinto: “Yo tuve muchos problemas”

El expiloto de IndyCar y pentacampeón del Turismo Carretera (TC), Agustín Canapino, se pronunció este lunes sobre el fanatismo en redes sociales y el odio que circula en torno al representante argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto. “Yo tuve muchos problemas y hoy lo sufrimos con Franco”, manifestó el piloto argentino, a días de que Alpine -la escudería que integra el pilarense- compartiera un comunicado en el que solicitaba frenar con el hostigamiento virtual hacia otros competidores.

En referencia a los usuarios que promueven discursos de odio en las plataformas digitales, Canapino consideró: “Son los menos porque la mayoría de los argentinos somos muy educados”. “Pero tenés un grupo de personas que hacen desastres en las redes sociales”, analizó durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, emitido por eltrece.

En 2023, fanáticos del actual piloto de Canning Motorsport en el TC, amenazaron al piloto Callum Ilott en redes sociales luego de que el automovilista británico complicara, por falta de comunicación y demoras en los pits, el desempeño de Canapino en el circuito de Long Beach.

“Estoy impresionado por la cantidad de amenazas de muerte y abuso que recibí. Definitivamente, un nuevo récord. Aprecio el esfuerzo por ayudarme a aprender todas esas nuevas palabras en español”, comentó en aquella oportunidad Callum Ilott. Tras ello, el piloto arrecifeño salió a aclarar los tantos y, en un video que publicó en su perfil de Instagram, sostuvo: “Quiero que sepan que Callum no hizo nada, solo tuvimos mala suerte y algunas fallas de comunicación. Estamos formando un muy buen equipo juntos, él me ayuda un montón y solo hay que agradecerle por todo lo que colabora conmigo”.

Callum Ilott se sorprendió ante la catarata de insultos que recibió en español Colin Mayr Grindstone Media Group/Action Sports Photography - Grindstone Media Group/Action Sp

En su intercambio con Pergolini, Canapino sugirió: “Hay que seguir concientizando”. “Por ahí es muy sencillo escribir algo detrás de un teclado pero estás lastimando a alguien”, sostuvo. Al rememorar aquel episodio con Ilott, señaló que los niveles de confusión habían llegado a tal punto que los propios organizadores del IndyCar creían que todo era una movida incitada por él. “Ellos no entendían que no fue así”, exclamó el piloto de 36 años.

Un año después de ese cruce con el conductor británico, Canapino volvió a pronunciarse en redes sobre el mismo tema. En esa oportunidad, el automovilista salió a desligarse de sus “hinchas haters” pero defendió a los argentinos ante las críticas en IndyCar.

“Espero que sea la primera y la última vez que tenga que hablar de esto”, fue el encabezado de la carta que publicó en su perfil de X, después de la agitación que provocó el incidente que protagonizó con el francés Théo Pourchaire en el circuito urbano de Detroit.

Al cierre de la entrevista de este lunes a la noche, Canapino hizo hincapié en los alcances que este comportamiento virtual puede tener sobre el representante argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial. “Todos queremos que Franco sigue en la F1 hasta el día que salga campeón. Pero tenemos que ayudarlo desde acá para no fomentar ese odio y ese hate desde las redes”, insistió.

“Es un problemón que pasa en todos los deportes. Pero en la F1 está todo muy expuesto”, analizó, y remató: “Los argentinos no somos cavernícolas pero lamentablemente hay una porción de la sociedad que lo hace”.

Qué dijo Colapinto sobre el odio en redes

En la previa del Gran Premio de Bahréin, corrido en el circuito de Sepang, Malasia, donde terminó en el 13° puesto, Colapinto brindó una conferencia de prensa donde se refirió al comportamiento de sus compatriotas en las redes sociales.

Colapinto brindó su descargo sobre el comportamiento de algunos fanáticos en redes

Las palabras del integrante de Alpine tuvieron lugar luego de ser apuntado y responsabilizado por las actitudes de algunos fanáticos que vapulearon en redes sociales a otros pilotos que compiten con el pilarense en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Seguimos trabajando todos juntos para intentar mejorarlo, pero es complicado. Creo que viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar, creo, desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos”, remarcó Colapinto.

Al momento de expresar su postura, el automovilista también defendió al público argentino: “Creo que siempre se apunta a la gente de mi país, pero creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos, estoy de acuerdo. Pero no son los únicos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados”.

Con el afán de ponerle paños fríos a la situación pero sin desligarse de lo importante que es reflexionar sobre el tema, Colapinto cerró: “Mi mensaje siempre es el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar al escribir desde el teclado. Todos somos muy sensibles, somos humanos. No es fácil para nosotros cuando recibimos este tipo de cosas”.