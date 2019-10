Carlos Sainz Jr. y Max Verstappen, durante en improvisado torneo de FIFA en el hotel de Suzuka (Japón) donde se hospedan los pilotos de F1. Crédito: @maxverstappen1

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019 • 15:13

El tifón Hagibis alteró la agenda del GP de Suzuka (Japón) de F1, las pruebas de clasificación del sábado fueron suspendidas y los pilotos tuvieron el día libre. Algunos optaron por la natación, otros por mirar series en sus habitaciones, pero hubo un grupo que no resistió la tentación de competir. No manejaron autos ni estuvieron en una pista. Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren), George Russell (Williams) y Sergio Pérez (Force India) estaban citados en la habitación de Max Verstappen (Red Bull) para jugar...un torneo de FIFA 20.

"La estrella" del lugar donde duerme Verstappen es una valija. Allí dentro se acomodan una consola de juegos, sus cables y dos controles. Además, se levanta una tapa y tiene monitor incorporado. Es un modelo exclusivo que se fabrica en Holanda y que les sirve especialmente a aquellos jugadores que viajan por el mundo. Verstappen es holandés y se la pasa de aeropuerto en aeropuerto, por lo que la valija es uno de sus objetos predilectos.

"El sábado más competitivo que hemos tenido en años", escribió Verstappen en su perfil de Instagram junto a las fotos del torneo de FIFA en el hotel japonés. Antes de que la clasificación del sábado fuera suspendida, el corredor holandés ya se había alegrado por tener consigo su consola de videjojuegos: "Afortunadamente, traje mi Playstation conmigo, así que ciertamente jugaré algunos partidos", había dicho el viernes, luego de probar su auto.

En la conferencia de prensa de ese mismo día, Verstappen tuvo a un aliado impensado para su minitorneo de fútbol virtual: Carlos Sainz. "Tendremos un poco más de tiempo libre el sábado y nos levantaremos algo más temprano el domingo. Lo hemos hecho antes. Yo lo hice una vez, creo que fue en Austin, en 2015. Es lo que es y realmente no me afecta", dijo Verstappen. Sainz le respondió: "¡Más FIFA!". "Sí. Lo traje aquí, por lo que si quieren jugar el sábado", retrucó el holandés. "Siempre listo", respondió Sainz. "Si estás listo para perder", chicaneó Verstappen. "Ya veremos", dijo Sainz.

El videjuego FIFA es el pasatiempo ideal de Verstappen, como declaró en varias entrevistas. "Juego casi todos los días en el modo Ultimate Team, en el que se pueden elegir a los jugadores que quieras. Y juego online o con amigos. Todos tenemos buenos equipos, así que hay una buena rivalidad. Hay uno de mis amigos con el que me mando mensajes todos los días, porque cada semana se lanzan jugadores nuevos al mercado virtual y estamos pensando a quiénes comprar y a quiénes vender. Es realmente competitivo", dijo Verstappen en una entrevista.

El corredor de Red Bull se toma tan en serio los videojuegos como el manejo. Tanto es así que el año pasado llegó a estar en el puesto 14 del ranking mundial de FIFA Ultimate Team. Así que es posible que quienes juegan online a esa modalidad se enfrenten alguna vez con él. Aunque, claro, no quiere develar su identidad virtual: "Me gusta que no sepan quien soy", aclaró Verstappen. Fanático del PSV holandés, suele elegir a futbolistas de ese club para integrar su equipo virtual.

El piloto holandés ha jugado al fútbol virtual con celebridades como el actual futbolista de Barcelona Frenkie De Jong (ex jugador de Ajax, de Amsterdam) o su colega Lando Norris (hoy en McLaren).

El partido de FIFA entre Verstappen y De Jong

El partido de FIFA entre Verstappen y Lando Norris