Franco Colapinto tuvo un inesperado accidente en China horas antes de las primeras prácticas

Franco Colapinto ya está en China para competir en el Gran Premio de Shanghái, el segundo encuentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Durante una de sus visitas turísticas, el piloto de Alpine sufrió un curioso accidente, que quedó registrado en video. El propio deportista publicó lo ocurrido en sus redes sociales y se mostró fuera de peligro.

Colapinto estaba paseando en una pequeña lancha recreativa blanca y celeste cuando, al no lograr calcular la distancia con un tubo de acero, impactó a baja velocidad. El obstáculo se encontraba en medio del recorrido y el corredor, que manejaba la embarcación, no pudo esquivarlo.

Lejos de verse afectado por la situación, se mostró alegre y sonriente. “No pasó boludo”, respondió entre risas a su compañero, que segundos antes aseguró que podían pasar por ese espacio perfectamente. Ninguno de los ocupantes resultó herido y todos bromearon sobre el percance antes de continuar con su actividad.

Franco Colapinto compartió su accidente en las redes. (Video: @francocolapinto)

El corredor argentino llegó a Shanghái este lunes para cumplir el esquema oficial de la Fórmula 1. En el aeropuerto, el integrante del equipo francés se mostró con un gorro piluso con los colores de Boca Juniors y el escudo de la institución.

En la zona de arribos recibió el afecto de los fanáticos locales y destinó varios minutos a la firma de autógrafos y fotografías casuales. El gesto recordó su ingreso al media day en Melbourne, cuando también vistió prendas del club de fútbol argentino y compartió mates con los cronistas.

Franco Colapinto llamó la atención por su gorro piluso de Boca Juniors

La expectativa por su actividad en el Gran Premio de Shanghái

La escudería francesa buscará mejorar su rendimiento tras el inicio de la temporada en Australia. El compañero del argentino, Pierre Gasly, consiguió un punto para el equipo con el décimo lugar en la clasificación final, pero Colapinto finalizó en la ubicación número 14 de la tabla general y no logró un aporte para Alpine.

Mercedes fue el gran ganador de esa jornada, con los dos primeros puestos de George Russell y Kimi Antonelli, respectivamente. Charles Leclerc, por Ferrari, logró el tercer puesto y terminó de conformar el podio en Albert Park.

Tras esta performance, Flavio Briatore, director ejecutivo de la escudería, difundió un mensaje optimista para los mecánicos e ingenieros de cara a las próximas jornadas del calendario mundial: “¡Buen trabajo de Alpine hoy al empezar la temporada con un punto! Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”.

La segunda fecha de la Fórmula 1 se programó en China entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo. La diferencia de 11 horas respecto a la Argentina obliga a los seguidores a seguir la actividad de madrugada, ya que se presenta el siguiente cronograma:

Viernes 13 de marzo

00.30: prácticas libres

4.30: clasificación Sprint

Sábado 14 de marzo

0.00: carrera Sprint

4.00: clasificación principal

Domingo 15 de marzo