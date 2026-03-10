Franco Colapinto habló antes del Gran Premio de China: se refirió a su maniobra y dejó un mensaje de unión

Atrás quedó Australia y Alpine trabaja para la puesta a punto de lo que será el Gran Premio de China del próximo fin de semana. En este escenario, desde la escudería dieron a conocer declaraciones por parte de sus dos pilotos. Franco Colapinto habló de la penalización inicial y dejó un “mensaje de unidad”. También, mostró felicidad por su maniobra en la largada y expresó su deseo de que todo mejore para la competencia de Shanghái, al igual de lo que declaró su compañero.

El piloto argentino habló con la prensa oficial de la escudería francesa e hizo hincapié en la maniobra impresionante que tuvo en el inicio del Gran Premio de Australia. “Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al inicio, después de la lenta salida de Liam (Lawson), pero pude pasar por poco entre él y el muro del pit. Estuvo muy cerca, y me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!“, señaló en primer lugar.

Además, Colapinto contó cómo se le hizo cuesta arriba la largada en Melbourne tras lo que fue la penalización Stop and Go y su mensaje fue de unión con el equipo: “La carrera de Melbourne fue muy dura y no fue como queríamos empezar el año. Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil desde el principio con la penalización inicial, pero es algo de lo que todos aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos”.

Colapinto largó en el puesto 16 y finalizó en el 14° puesto en la primera carrera del año. Además, se mostró enfocado para este fin de semana, que contará con la carrera sprint: “Nos dirigimos a Shanghái como equipo para aprovechar lo aprendido este fin de semana. Es muy difícil saber cómo va a ser la pista con estos coches y, como es el primer fin de semana de sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para averiguarlo. Va a ser un gran reto para todos los pilotos y equipos. Tenemos que ser muy adaptables y empezar con buen pie, ya que hay mucho que aprender. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo”.

Franco Colapinto está enfocado en lo que será el Gran Premio de China Scott Barbour - AP

Pierre Gasly terminó 10° y sumó el único punto para Alpine en Australia y también dejó sus sensaciones sobre lo que pasó en la primera fecha: “Después de un día para reflexionar, me fui de Melbourne con sentimientos encontrados, pero, en general, soy bastante optimista de cara a Shanghái y la primera prueba Sprint del año este fin de semana“, analizó.

En línea sobre esto, el francés agregó: “Tuvimos que luchar mucho para sumar un punto en décima posición en una carrera realmente difícil, pero bastante divertida. Desde donde empezamos el fin de semana, hemos progresado bastante y creo que seguiremos haciéndolo a medida que aprendamos y comprendamos cómo sacar el máximo partido a este nuevo coche”.

El Gran Premio de China sólo tendrá una práctica libre e inmediatamente arrancará la agenda de actividades oficiales con la clasificación para la carrera Sprint: “Es evidente que hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que algunos equipos están mucho más avanzados que otros en ese aspecto, así que ha sido bueno dar pasos adelante desde el viernes hasta el domingo y obtener una pequeña recompensa al final del fin de semana. Creo que se podría haber conseguido más si algunas cosas hubieran salido como queríamos”.

Pierre Gasly también habló de lo que será el Gran Premio de China Asanka Brendon Ratnayake� - AP�

“Sin embargo, sabemos que no es suficiente, entendemos que hay algunas áreas clave en las que debemos centrarnos y seguiremos esforzándonos por mejorar a partir de Shanghái. Es un trazado interesante, con muchas curvas amplias y zonas de frenada fuerte. Veremos qué tipo de carrera nos depara y estoy deseando llegar allí y darlo todo“, advirtió el francés.

La agenda del Gran Premio de China de la Fórmula 1 para este fin de semana con todos horarios de la Argentina comenzará este viernes desde las 0.30 con la única práctica. a partir de las 4.30 se hará la clasificación de la carrera sprint. La actividad continuará el día sábado, cuando desde las 0 se lleve a cabo la primera carrera sprint de la temporada. A las 4 será la clasificación para la carrera y, el domingo, la carrera se realizará en el mismo horario en el circuito internacional de Shanghái.