Colapinto recibió el premio Speed Master por haber alcanzado la mayor velocidad durante el GP de Australia

Franco Colapinto fue nombrado el “Speed Master” (“maestro de la velocidad” en español) del Gran Premio de Australia. A pesar de terminar en el puesto 14° de la competición, el piloto de Alpine obtuvo el reconocimiento por alcanzar la mayor velocidad, con un valor de 344 kilómetros por hora.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió un video del argentino durante la carrera, donde mostraba la gran rapidez que alcanzó. El reconocimiento representa otro momento destacable de Colapinto en su carrera: ya se había llevado todas las miradas por sus rápidos reflejos para evitar chocar con Liam Lawson.

“¡Atrápalo si puedes! El primer Speed ​​Master @aramco de la historia es Franco Colapinto, que marcó la velocidad más rápida en el Gran Premio de Australia“, escribió la federación deportiva en su cuenta de X.

Catch him if you can! 💨



The first-ever @aramco Speed Master is Franco Colapinto, clocking the fastest speed at the Australian Grand Prix 🤝#F1 #AusGP pic.twitter.com/2onxA9bSjq — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Su rendimiento en el GP de Australia

La carrera fue un desafío para Colapinto, que arrancó con neumáticos blandos, lo que lo forzó a mantener un ritmo moderado al principio para, así, superar las 40 vueltas con ese compuesto. Los problemas no tardaron en llegar cuando un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación. Le costó aproximadamente 31 segundos en total.

“Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil desde el principio con la penalización inicial, pero es algo de lo que todos aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos”, dijo en diálogo con la prensa oficial de la escudería francesa.

Sin embargo, fue uno de los protagonistas de la jornada luego de que reaccionara en centésimas de segundo para esquivar milagrosamente al piloto de Racing Bulls, que apenas se movía. Su maniobra llamó la atención por la capacidad de salir airoso en milésimas de segundo de un espacio mínimo, entre el neozelandés y el muro.

“Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al inicio, después de la lenta salida de Liam (Lawson), pero pude pasar por poco entre él y el muro del pit. Estuvo muy cerca, y me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!“, señaló el piloto.

Franco Colapinto manejando su Alpine durante el Gran Premio de Australia Scott Barbour - AP

Además, el hecho se destacó porque una mala maniobra podría haberlo hecho terminar en una tragedia: en la carrera se recordaba la muerte de Ricardo Paletti en el Gran Premio de Canadá de 1982 cuando chocó a 200 kilómetros por hora con su Osella de frente contra el eje trasero de la Ferrari de Didier Pironi, detenido en plena largada.

Desde Alpine destacaron el logro del piloto. “A pesar del resultado, pienso que desde donde comenzamos el fin de semana, podemos estar satisfechos de cómo se siente y rinde el coche, especialmente con la puesta a punto de carrera, que es comparable a la de algunos de nuestros rivales de mitad de pelotón”, escribieron en un comunicado.

Aunque terminó en el puesto 14°, Colapinto guarda alguna esperanza para el Gran Premio de China, que se llevará adelante el próximo fin de semana en Shanghái. “El ritmo fue un poco mejor. Creo que en carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte, terminamos la carrera. Creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, expresó.