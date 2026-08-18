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Alex Albon renovó su contrato con Williams, el equipo que no definió el futuro de Carlos Sainz

El piloto filipino, de 30 años, que suma once puntos en once carreras en esta temporada, se aseguró la butaca para 2027

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Alexander Albon, aquí junto al pilarense Franco Colapinto en Suzuka, en marzo pasado, renovó su vínculo con el equipo Williams
Alexander Albon, aquí junto al pilarense Franco Colapinto en Suzuka, en marzo pasado, renovó su vínculo con el equipo WilliamsTOSHIFUMI KITAMURA - AFP

El mercado de fichajes y negociaciones en la Fórmula 1 no se detiene. Alex Albon se aseguró una butaca en la Fórmula 1 para 2027. El piloto tailandés de 30 años seguirá compitiendo en el equipo Williams la próxima temporada, ‌tras haber ‌acordado ⁠una ampliación de su contrato, según anunció la escudería.

Albon ⁠se incorporó a los antiguos campeones en 2022, tras ​una etapa como piloto del equipo Red Bull, ‌y disputó su carrera número 100 ​con Williams en ​Hungría, antes del parón de la F1 de este mes de agosto.

El piloto tailandés Alexander Albon renovó su vínculo con Williams
El piloto tailandés Alexander Albon renovó su vínculo con Williams Hiro Komae - AP

La escudería Williams ocupa el noveno puesto de once equipos, con 11 puntos en once carreras, ahora que la F1 se reanuda este fin ​de semana con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. “Un año ⁠difícil no refleja la situación completa, y solo me da más ‌motivación para seguir construyendo y esforzándome junto con el equipo y nuestros aficionados para lograr grandes cosas”, declaró Albon, en un comunicado difundido por Williams.

James Vowles, director del equipo, aportó: “Me complace que Alex y el equipo Atlassian Williams F1 continúen juntos esta extraordinaria aventura. Alex ha sido un líder en este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a completar. Alex es uno de los mejores pilotos de la parrilla y conoce mejor que nadie las enormes mejoras que hemos logrado en los últimos años. Su renovación demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando”.

“Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora estoy totalmente centrado en hacer ‌lo que sea necesario para que volvamos a subir en la ⁠parrilla”, agregó Albon.

En tanto que, el compañero de equipo de Albon, ‌el español Carlos Sainz, que ha sumado seis de ⁠los once puntos del equipo, todavía no acordó su renovación, lo que ha dado lugar a distintas especulaciones sobre su futuro.

“Nuestra historia no ha terminado”

El madrileño llegó a Williams procedente de Ferrari, con un contrato de varios años ‌en 2025 y se ​cree que tiene una cláusula de rendimiento que le permitiría marcharse luego de dos temporadas si surgiera una oportunidad en otro equipo, según publicó la agencia Reuters. Algunas versiones indicaron que Sainz podría sumarse al equipo Audi en 2027.

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