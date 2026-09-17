Alpine fichó al exjefe técnico de Mercedes, una pieza clave de la era dorada de la escudería en la Fórmula 1

Alpine anunció la contratación del ingeniero británico Mike Elliott como nuevo director técnico del equipo de Fórmula 1. La flamante incorporación busca fortalecer el desarrollo deportivo de la escudería en la que compite el piloto argentino de 23 años, Franco Colapinto.

Según detalló la formación francesa a través de un comunicado, Elliott comenzará a trabajar la próxima semana, antes de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú.

El posteo de Alpine en X

“Elliott se une al equipo para liderar y supervisar las funciones técnicas e ingenieriles en la fábrica del equipo en Enstone”, escribió el equipo francés, a través de su cuenta de X.

La incorporación se produce en un momento en el que la escudería busca dar un salto de calidad. Alpine ocupa actualmente el sexto lugar en el campeonato y se encuentra a nueve puntos de Racing Bulls, quinto clasificado en la tabla.

Franco Colapinto en el GP de España Manu Fernandez - AP

Gran trayectoria en F1

Elliott llega con un destacado recorrido dentro de la máxima categoría del automovilismo y con antecedentes en algunos de los equipos más competitivos de las últimas décadas. Su experiencia abarca 23 años en Fórmula 1 con pasos por Renault, McLaren y Mercedes.

En Mercedes desarrolló buena parte de su carrera reciente. Formó parte de la escudería alemana durante 11 años, un período en el que el equipo dominó la categoría y conquistó ocho títulos consecutivos además de siete campeonatos de pilotos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. El director de Mercedes, Toto Wolff, definió a Elliott como un “pilar de los logros ​del equipo” cuando dejó la escudería ⁠en octubre de 2023.

Elliott volverá a trabajar en Enstone, la base tecnológica, centro de operaciones y fábrica principal del equipo Alpine F1

Elliott ya trabajó anteriormente en Enstone (la base tecnológica, centro de operaciones y fábrica principal del equipo Alpine F1 propiedad del Grupo Renault) como Aerodinamista Principal entre 2008 y 2012. Entre 2000 y 2008 trabajó en McLaren, donde pasó por diferentes responsabilidades relacionadas con la aerodinámica y el rendimiento del monoplaza.

El fichaje de Elliott forma parte de una estrategia de Alpine destinada a fortalecer el área técnica y achicar la diferencia con los equipos de punta. En los últimos años, la estructura de Enstone incorporó a especialistas de primer nivel, entre ellos David Sánchez, con experiencia previa en Renault, Ferrari y McLaren, quien actualmente ocupa el cargo de director técnico ejecutivo.