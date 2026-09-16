La Fórmula 1 anunció el calendario para 2027: aumenta la cantidad de carreras sprint

Mientras Kimi Antonelli marcha implacable hacia una coronación que parece difícil de arrebatarle y Mercedes va coronando un año de ensueño, la Fórmula 1 ya anticipa lo que vendrá. El gran circo prepara las luces para 2027 y este miércoles anunció, con didácticos videos difundidos en sus redes sociales, el calendario de competencias para el año próximo con algunas novedades salientes. La más significativa, las carreras sprint serán diez; y una de ellas será en un lugar muy especial: el tradicional circuito de Mónaco.

En cuanto al orden de carreras, otra de las novedades es que el Gran Premio de Bahréin volverá a ser el puntapié inicial de la temporada, algo que no ocurría desde 2024. Tendrá lugar el 14 de marzo. Luego será el turno de Arabia Saudita, mientras que Melbourne, Australia, será la tercera estación.

Todo seguirá por Oriente (Japón y China) para dar el salto a Norteamérica, con las carreras de Miami y Montreal.

El desembarco en Europa se espera para 6 de junio con el Gran Premio de Mónaco, que tendrá la particularidad de contar con carrera sprint, algo llamativo teniendo en cuenta que es un circuito estrecho y con escasas posibilidades de sobrepaso para los autos.

Otra novedad es el regreso de Portugal al calendario, donde no se corre desde 2021. El gran circo llegará al circuito del Algarve, en Portimao, para la carrera del 20 de junio.

El cierre de la temporada se prevé en Qatar y Abu Dhabi, ambas citas con carrera sprint. Los test de pretemporada se reducirán a una única prueba de cuatro días en Bahréin, del 24 al 27 de febrero.

El calendario 2027 de la Fórmula 1

A cotinuación, el calendario completo de 24 carreras para 2027: