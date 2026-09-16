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La Fórmula 1 anunció el calendario para 2027: aumenta la cantidad de carreras sprint
La máxima categoría presentó la grilla de 24 grandes premios, que tendrán como novedad la extensión de seis a diez pruebas cortas, una de ellas, en el tradicional circuito de Mónaco
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Mientras Kimi Antonelli marcha implacable hacia una coronación que parece difícil de arrebatarle y Mercedes va coronando un año de ensueño, la Fórmula 1 ya anticipa lo que vendrá. El gran circo prepara las luces para 2027 y este miércoles anunció, con didácticos videos difundidos en sus redes sociales, el calendario de competencias para el año próximo con algunas novedades salientes. La más significativa, las carreras sprint serán diez; y una de ellas será en un lugar muy especial: el tradicional circuito de Mónaco.
The 2027 F1 circuits! 😍#F1 pic.twitter.com/GGxjsMSl8a— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
En cuanto al orden de carreras, otra de las novedades es que el Gran Premio de Bahréin volverá a ser el puntapié inicial de la temporada, algo que no ocurría desde 2024. Tendrá lugar el 14 de marzo. Luego será el turno de Arabia Saudita, mientras que Melbourne, Australia, será la tercera estación.
Todo seguirá por Oriente (Japón y China) para dar el salto a Norteamérica, con las carreras de Miami y Montreal.
El desembarco en Europa se espera para 6 de junio con el Gran Premio de Mónaco, que tendrá la particularidad de contar con carrera sprint, algo llamativo teniendo en cuenta que es un circuito estrecho y con escasas posibilidades de sobrepaso para los autos.
Introducing the 2027 F1 calendar! 🗓️#F1 pic.twitter.com/3xNXUA16IE— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
Otra novedad es el regreso de Portugal al calendario, donde no se corre desde 2021. El gran circo llegará al circuito del Algarve, en Portimao, para la carrera del 20 de junio.
El cierre de la temporada se prevé en Qatar y Abu Dhabi, ambas citas con carrera sprint. Los test de pretemporada se reducirán a una única prueba de cuatro días en Bahréin, del 24 al 27 de febrero.
A cotinuación, el calendario completo de 24 carreras para 2027:
- 12-14 de marzo Bahréin (Sprint)
- 19-21 de marzo Arabia Saudita
- 2-4 de abril Australia (Sprint)
- 9-11 de abril Japón (Sprint)
- 16-18 de abril China
- 30 de abril–2 de mayo Miami
- 21-23 de mayo Canadá (Sprint)
- 4-6 de junio Mónaco (Sprint)
- 18-20 de junio Portugal
- 2-4 de julio Gran Bretaña (Sprint)
- 9-11 de julio Austria
- 23-25 de julio Bélgica
- 30 de julio–1° de agosto Hungría
- 3-5 de septiembre Italia (Sprint)
- 10-12 de septiembre España
- 24-26 de septiembre Azerbaiján
- 1-3 de octubre Turquía
- 8-10 de octubre Singapur
- 22-24 de octubre Estados Unidos (Austin)
- 29-31 de octubre México
- 5-7 de noviembre Brasil (Sprint)
- 18-20 de noviembre Estados Unidos (Las Vegas)
- 3-5 de diciembre Qatar (Sprint)
- 10-12 de diciembre Emiratos Árabes (Sprint)
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