Alpine sólo dispondrá actualizaciones para el auto de Gasly en el Gran Premio de Países Bajos

El regreso a la actividad de la Fórmula 1 es inminente y con el Gran Premio de los Países Bajos se levantará el telón de la segunda parte de la temporada. Cada escudería traza sus estrategias y Alpine, con Franco Colapinto, sorprendió con una determinación que afecta directamente al argentino de cara a la carrera de este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

La escudería francesa presentará una serie de mejoras en el A526, ya que buscan recuperar rendimiento. Si bien todo hacía creer que los dos pilotos del equipos dispondrían de las actualizaciones, en las últimas horas se conoció que sólo el monoplaza de Pierre Gasly, en los Países Bajos, tendrá los nuevos componentes.

Zandvoort over the years 🇳🇱 pic.twitter.com/3ytFUBvFvO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 18, 2026

Según la explicación de algunos de los medios especializados, las mejoras para el vehículo de Franco Colapinto se podrán ver recién en la próxima carrera, en el Gran Premio de Italia. Frente a este escenario, el piloto argentino reveló que tiene sentimientos encontrados sobre qué esperar para la competencia en el trazado neerlandés.

En una charla con los medios Colapinto reflexionó acerca de esta medida del equipo y cuando fue consultado acerca de si prefería que lo superase Gasly en Zandvoort, lo que implicaría un avance del monoplaza, o si prefería estar en el ritmo de su compañero y el argentino contestó entre risas: “Ayer estaba pensando exactamente en lo mismo. Me decía: ‘¿Qué es lo que realmente quiero? No lo sé’”.

Colapinto ya probó las actualizaciones, pero en el simulador del equipo en Enstone y en su evaluación, el comportamiento del A526 lo ilusiona porque advirtió un gran potencial de las mejoras. “En el simulador parece ser muy potente y, si es así, será muy bueno para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año. Pero, mirándolo en retrospectiva, ellos (el lado de Gasly del garaje) también quieren hacerlo bien. De todos modos, esperemos que el paquete que traemos sea muy bueno y que nos aporte las mejoras que necesitamos”.

Y continuó: “Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”.

Además, Colapinto contó que el plan original de Alpine era estrenar las mejoras para ambos monoplazas recién en Monza, por lo que valoró el esfuerzo del equipo para adelantarlas para Países Bajos, a pesar de que consideró que quizá el próximo semana para él sea de algunos dolores de cabeza.

“La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año”.

Y finalizó: “Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada”.