Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Países Bajos

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Mercedes tiene el mejor auto de este 2026 y lo demuestra fecha a fecha; Franco Colapinto ya sumó 19 puntos con Alpine en lo que va de la temporada
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) tiene un líder indiscutido: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez. Este fin de semana afronta, después del receso por el verano europeo y al igual que el resto de los protagonistas, el Gran Premio de Países Bajos.
El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en seis carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica) y manda en la tabla de posiciones con 219 puntos, 50 más que su perseguidor más cercano, el británico Lewis Hamilton (Ferrari). Tercero está George Russell (Mercedes) con 160 y más atrás aparece Charles Leclerc (Ferrari) con 138. Ambas escuderías ocupan los primeros puestos en el certamen de constructores con 379 y 307 unidades, respectivamente.
Franco Colapinto (Alpine), que viene de terminar 15° en el GP de Hungría, tiene la ilusión de recuperarse y volver a sumar apoyado en la notable mejoría en el monoplaza de la escudería francesa con respecto al año pasado. Pierre Gasly, su compañero de equipo, ya consiguió 42 unidades en el certamen y se ubica décimo en la tabla de posiciones de pilotos, mientras que el argentino suma 19 y está 12°.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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