Después de varios meses de especulaciones sobre su futuro, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen renovó su contrato con Red Bull hasta finales de 2030. El anuncio lo hizo este jueves la escudería: “Este compromiso va más allá de continuar una alianza ya de por sí extraordinaria” y es “una declaración potente de confianza mutua y ambición”. La noticia fue anunciada en plena preparación del Gran Premio de Zandvoort, en los Países Bajos, que se disputará este fin de semana.

“Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima”, dijo el piloto, citado en el comunicado de la escudería con la que compite desde hace una década.

Ready to write another chapter together 📖 pic.twitter.com/73jAT7ZhiW — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

Hasta ahora, el contrato del piloto neerlandés de 28 años estaba previsto hasta el final de la temporada 2028. “Cuatro años más, de lleno. Estamos encantados de anunciar que Max firmó una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030”, indicó en la red X la escudería Red Bull, que acompañó una de las publicaciones con un video de varios momentos del piloto.

“Siempre lo dije: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa”, dijo Verstappen. “Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso”, añadió.

Verstappen firmó contrato con Red Bull hasta 2030 y acalló los rumores sobre su futuro en la F1. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Este año, la campaña del neerlandés está siendo más complicada de lo pensado. Hasta ahora, no ganó ningún Gran Premio en la primera mitad de la temporada y se encuentra sexto en la clasificación de pilotos. Las quejas sobre el rendimiento del monoplaza de Red Bull este año llevaron a correr los rumores que especulaban que Verstappen tal vez cambiaría de escudería o incluso abandonaría la Fórmula 1.

Verstappen firmó contrato con Red Bull hasta 2030 y acalló los rumores sobre su futuro en la F1. Geert Vanden Wijngaert - AP

En diez temporadas con este equipo, Verstappen logró cuatro títulos mundiales y 71 victorias en Fórmula 1, con lo que ayudó a que Red Bull se anotara dos triunfos en la categoría de constructores. Desde 2021, el piloto encadenó cuatro victorias consecutivas, pero en la última edición quedó segundo, por detrás del McLaren de Lando Norris, campeón actual.

Con información de la agencia AFP