Williams anunció la renovación de Carlos Sainz: cómo influye en el futuro de Franco Colapinto en Alpine

La Fórmula 1 empieza a dilucidar su grilla para la próxima temporada. El equipo Williams, por caso, terminó de cerrar a sus pilotos durante el parate del verano europeo, que culminará este fin de semana cuando la actividad se reanude en el circuito neerlandés de Zandvoort. Si el martes la escudería británica había anunciado la continuidad del tailandés Alexander Albon, este miércoles se confirmó la renovación del español Carlos Sainz, quien firmó “un contrato plurianual” con el equipo.

“¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran esta escudería, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan detrás de escena. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es tan fuerte como el primer día para ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear más recuerdos con el equipo", dijo Sainz en un comunicado publicado en la página web del equipo. El piloto español, de 31 años, llegó la temporada pasada a Williams procedente de Ferrari, y consiguió subirse al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde terminó tercero.

Vamos! The journey continues 💙



Carlos Sainz has agreed a new multi-year contract, reaffirming his commitment to our long-term ambition of competing at the front of the F1 grid 🤝



More to come. More to fight for 👊 Tap here for further info: https://t.co/8SckyDv4e7 pic.twitter.com/mBl8oyHJJv — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 19, 2026

“Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invaluables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo. Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción. No solo destacan su habilidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza detrás de escena en busca del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en el Atlassian Williams F1 Team y se esfuerza cada día por alcanzarlas. Junto con Alex [Albon], creo firmemente que tenemos una de las alineaciones más fuertes de la grilla y un equipo capaz de luchar juntos por cada gramo de rendimiento”, señaló por su parte James Vowles, el director deportivo del equipo, y responsable de darle la primera oportunidad en la F1 al argentino Franco Colapinto en 2024.

El futuro de Colapinto

La certeza de que Sainz continuará donde estaba aplaca las incertidumbres que había en otros equipos. De a poco, al español se le fueron cerrando otros caminos, como Audi. Y muy probablemente también haya hablado con McLaren. Su renovación en Williams probablemente hará que el equipo de Woking confirme en los próximos días al australiano Oscar Piastri.

El español Fernando Alonso, que hasta hace algunas semanas coqueteaba incluso con el retiro, probablemente renueve con Aston Martin, ante la promesa de Honda de entregar un mejor motor y la posibilidad de volver a ser competitivo. En algún momento, el asturiano sonó como posible piloto de Alpine, equipo en el que consiguió el título junto a Flavio Briatore cuando todavía se llamaba Renault.

Franco Colapinto y Carlos Sainz, en monopatín, en el circuito de Cataluña Joan Monfort - AP

Si Sainz se iba de Williams se abría allí la posibilidad de que Colapinto regresara a la que fue su primera casa en la F1. La especulación nació a partir de una cena entre Vowles, el director deportivo, y el piloto argentino, durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica. Pero la escudería inglesa confirmó a Albon y Sainz, así que esa posibilidad quedó descartada.

El otro rumor que sonó con fuerza era el mencionado de Alonso a Alpine, pero todos los indicios ubican al asturiano de nuevo en Aston Martin para la próxima temporada. Así, Colapinto no tendría adónde ir y Alpine tampoco sabría a quién contratar. Menos, un piloto que le garantice los registros que tuvo el argentino en esta temporada. La mejor salida, entonces, parece ser la renovación del pilarense para 2027. Y, al parecer, sólo falta el anuncio. Ni más, ni menos.

Flavio Briatore y un sentido abrazo con Franco Colapinto @briatoreflavio

De todas maneras, en la Fórmula 1 nada es imposible y la experiencia de los últimos años aconseja no adelantarse a los acontecimientos. La buena sintonía de Colapinto con su equipo y con Briatore invita al optimismo con respecto al futuro del piloto argentino en el equipo y en la Fórmula 1.