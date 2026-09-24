La maniobra con la que un piloto de Fórmula 2 evitó chocar contra el muro durante una práctica libre en Bakú

El piloto de la escudería Hitech, Colton Herta, protagonizó una espectacular maniobra durante la práctica libre de la Fórmula 2 para evitar un fuerte impacto contra uno de los muros de Bakú, el circuito donde disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. Las imágenes de la maniobra se viralizaron en redes sociales.

El incidente ocurrió durante el entrenamiento que tuvo lugar el jueves a las 3 (hora de la Argentina). En una de las curvas del trazado, las cámaras de la transmisión captaron a Gabriele Minì, piloto de Alpine, avanzando sin inconvenientes. Detrás suyo apareció Herta, quien tomó la curva a una velocidad tal que, al intentar enderezar el monoplaza para encarar la recta, perdió el control y realizó un trompo.

Sin embargo, el estadounidense, de apenas 26 años y con pasado en la IndyCar Series, reaccionó rápidamente. Aplicó los frenos, giró el volante y logró completar la maniobra para volver a posicionar el auto.

La espectacular maniobra de un piloto de Fórmula 2 para evitar chocar contra el muro en Bakú

El piloto de Hitech mostró un buen rendimiento en la práctica libre, terminando cuarto en la tabla de tiempos, a 0,495 segundos del tiempo del más rápido, Kush Maini (ART Grand). Tras la carrera, Herta declaró en el paddock que se sentía optimista respecto a sus primeras vueltas en Azerbaiyán.

“Es interesante, creo que es bastante técnico”, dijo al describir la pista. “Hay muchas zonas de frenado muy pronunciadas, lo que puede ser difícil en un circuito urbano con los baches y demás. Pero es muy entretenido, me gustó. Me gustan todos los circuitos de este año. Fue agradable conducir en ellos”, acotó.

Y completó: “Quedé satisfecho con la vuelta que di. Obviamente, siempre quiero más, y aún hay mucho margen de mejora si quieres ser el más rápido. Estamos trabajando entre los entrenamientos y la clasificación, para intentar prepararnos lo mejor posible. Hay muchos puntos en juego este fin de semana”.

El piloto de la escudería Hitech, Colton Herta, protagonizó una espectacular maniobra durante una de las prácticas libres de la Fórmula 2

Hablando más sobre sus esperanzas de obtener un buen resultado, el piloto sostuvo: “Cada fin de semana te sientes más cómodo, y creo que en estos fines de semana de carrera, realmente no hay tiempo para aprender.”

“Debido a la cantidad de tiempo en pista, hay que estar a la altura desde el principio. Después, hay un pequeño respiro que permite comprender mejor el terreno de cara a las últimas rondas”, analizó.

Y cerró al anticipar: “No creo que cambie demasiado en cuanto a la técnica con respecto a la práctica. Pero obviamente hay que tener mucho más agarre para la carrera real. Es importante prepararse para eso”.

El piloto de Hitech mostró un buen rendimiento en los entrenamientos libres, terminando cuarto en la tabla de tiempos, a 0,495 segundos del tiempo del más rápido, Kush Maini (ART Grand)

A pesar de las expectativas a su favor, el ritmo que mostró en el entrenamiento no logró trasladarse a la clasificación, donde el piloto de Hitech terminó 21º tanto en la Prueba 1 como en la Prueba 2.

En la primera sesión, Herta quedó a 2.484 segundos del tiempo de referencia, mientras que en la segunda la diferencia se amplió a 3.091 segundos. A las dificultades en pista se sumó posteriormente una penalización.

La FIA lo hizo retroceder tres puestos en la grilla para la carrera principal. Esto se debe a que los comisarios determinaron que Herta obstaculizó innecesariamente a Cian Shields en la curva 14 durante la Clasificación 2, en una acción que infringió el artículo 31.6 del Reglamento Deportivo de la FIA Fórmula 2.

A pesar de las buenas expectativas, el ritmo que Herta mostró en los entrenamientos no logró trasladarse a la clasificación

De esta manera, el fin de semana de Herta tomó un rumbo diferente al esperado tras las buenas sensaciones que había dejado durante las prácticas libres.