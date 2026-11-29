Kimi Antonelli (Mercedes) dio otra muestra de su supremacía en la Fórmula 1 y, con el título en su bolsillo hace varias carreras, dominó este domingo el Gran Premio de Qatar, que correspondió a la penúltima fecha del calendario y se disputó en el circuito de Lusail, y amplio su distancia en la tabla de posiciones de pilotos.

Detrás de él, más de 30 segundos detrás, llegó su compañero George Russell, quien había hecho la pole position y largó adelante de todos. Aunque sumó 18 puntos, llegó a los 282 y escaló al tercer lugar por sobre Lewis Hamilton (Ferrari), el británico ya no puede alcanzar a Max Verstappen (Red Bull) en el segundo lugar porque el neerlandés terminó cuarto y cosechó 12 unidades, con las que tiene 316.

El podio lo completó Oscar Piastri (McLaren) mientras que detrás de Verstappen enfilaron Lando Norris (McLaren), Hamilton, Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto (Alpine) largó 14° y llegó una posición por delante, por lo que no pudo sumar puntos. Aún así, se mantiene 12° en la general con 35 en total a solo tres de Arvid Lindblad (Racing Bulls). Su compañero Pierre Gasly fue 14° en Qatar y tampoco consiguió unidades.

La tabla de constructores también ya está definida con el título para Mercedes y Ferrari se aseguró el segundo lugar en el GP de Qatar. La escudería italiana acumula 531 unidades y Red Bull, tercera, no puede alcanzarla.

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la F1, tras el GP de Qatar FIA

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026