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El argentino larga 14° en la penúltima carrera del año que se disputa en el circuito de Lusail; George Russell hizo la pole position
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Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 (F1), que corresponde a la 23ª y penúltima fecha del calendario 2026 y se desarrolla desde las 13 (hora argentina) en el circuito de Lusail.
- La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Hey boys 👋 Arriving for today’s #QatarGP pic.twitter.com/g7mpKBVJXX— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2026
El argentino, que en la última prueba fue sexto en Las Vegas, no tuvo una buena clasificación porque ingresó con lo justo a la Q2 y, allí, terminó 14°, posición en la que larga y desde la que buscará escalar hasta las ubicaciones que otorgan puntos.
Colapinto anhela cerrar la temporada con buenas sensaciones, después de un bache de cinco GP en los que no sumó unidades. Actualmente, marcha 12° en la tabla de posiciones de pilotos con 35 unidades, a solo tres de Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
- GP de Azerbaiyán: Abondonó.
- GP de Bahréin en Malasia: 13°
- GP de Singapur: Abondonó.
- GP de Estados Unidos: Abandonó.
- GP de México: 15°.
- GP de San Pablo: 13°
- GP de Las Vegas: 6°
La pole position para el GP de Qatar la hizo George Russell (Mercedes), quien tiene como objetivo antes de que termine el año arrebatarle el segundo puesto a Max Verstappen (Red Bull) y ser escolta de su compañero Kimi Antonelli, ya campeón hace varias fechas. El británico está cuarto en la general con 264 puntos, tres menos que Lewis Hamilton (Ferrari) que es el tercero y 41 que el tetracampeón.
Justamente por Antonelli y Russell es que Mercedes ya se aseguró también el trofeo de Constructores. Juntos, le dieron 666 tantos al equipo y relegan a la escudería Ferrari por 159 puntos. Tercero está Red Bull con 440 y una mínima chance de llegar hasta el segundo lugar.
Grilla de partida del GP de Qatar
- George Russell (Mercedes).
- Kimi Antonelli (Mercedes).
- Lando Norris (McLaren).
- Oscar Piastri (McLaren).
- Isack Hadjar (Red Bull).
- Max Verstappen (Red Bull).
- Charles Leclerc (Ferrari).
- Arvid Lindblad (Racing Bulls).
- Lewis Hamilton (Ferrari).
- Liam Lawson (Racing Bulls).
- Oliver Bearman (Haas).
- Pierre Gasly (Alpine).
- Gabriel Bortoleto (Audi).
- Franco Colapinto (Alpine).
- Nico Hülkenberg (Audi).
- Carlos Sainz (Williams).
- Alexander Albon (Williams).
- Rafael Camara (Haas).
- Fernando Alonso (Aston Martin).
- Lance Stroll (Aston Martin).
- Valtteri Bottas (Cadillac).
- Sergio Pérez (Cadillac).
THE STARTING GRID 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/TNfxkbv8Lt— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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