Si el panorama para el Gran Premio de Qatar se presenta muy favorable para los “Flechas de Plata”, con Geroge Russell en la pole y su compañero Kimi Antonelli, segundo en la grilla, la situación es crítica para Alpine.

En un fin de semana que se presenta como el anticlímax de la semana anterior en las Vegas, donde repitió su mejor resultado en la F1 (6º), Colapinto luchó en la prueba de clasificación este sábado con un A526 muy complicado por el circuito. Pasó 16º, en el límite de la eliminación, de la Q1 a la Q2. Incluso, a pesar de sus esfuerzos, su compañero Pierre Gasly, solo pudo clasificarse para avanzar desde el 12º lugar.

La pista de 4549 metros con 16 curvas de media y alta velocidad en apoyo constante y exigente para los neumáticos se presenta como la antesala del infierno para las huestes de Enstone.

Franco Colapinto explicó en declaraciones a ESPN con abundantes detalles y cierta resignación los problemas a los que se está enfrentando este fin de semana, el penúltimo de la temporada.

Franco Colapinto corriendo en el circuito de Lusail de Qatar ap - AP

-Pediste mil veces que te pongan más carga (aerodinámica), ¿qué fue lo que más costó hoy?

-Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado, (de una) curva lenta a una curva rápida. Es muy distinto lo que necesitamos, así que también es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3… pero no va el auto, está costando. Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance, y un fin de semana que está siendo bastante negro… nos falta downforce, eso lo sabemos desde siempre, pero estamos un poco demasiado lejos de lo que esperamos.

-Para este domingo, en carrera siempre hay un mejor ritmo: sobre todo en tu caso, el neumático va a ser clave, ¿se puede intentar algo?

-Sí, no sé, creo que hay que arriesgar obviamente. Al final es algo complicado marcar una diferencia, porque hay dos paradas obligatorias, que ponen un poquito más en fila india a todos. Vamos a dar lo mejor para dar un salto mañana, para intentar no gastar la goma. Viendo la degradación (de neumáticos) que tenemos, no tiene la mejor pinta este domingo.

La jornada del viernes ya anticipaba algo de lo que pasó finalmente hoy e incluso se “calentó” con un incidente en pista con Carlos Sainz, quien ocupa en Williams la butaca que en parte de 2024 fue la suya.

Con Sainz, de rivales a enemigos

“Ya hace un par de viernes que Colapinto tiene un comportamiento complicado para conmigo. Quizás tenga que hablar con él”. Esto decía, de manera resumida, Carlos Sainz, de Williams, tras la FP2 de este viernes, claramente disgustado porque al adelantarle entrando en una curva Franco Colapinto se abrió demasiado a la salida y llegó a rozar sus neumáticos obligando al español a frenar y volantear para evitar el choque.

Poco a poco, la anterior buena relación entre ambos se ha deteriorado este año. En el GP de Mónaco de 2026 Franco quiso adelantar por adentro a Sainz entrando en la estrecha curva ocho, por la derecha y antes del túnel, tocándolo y provocándole el abandono. Colapinto asumió su responsabilidad y le pidió disculpas al ex piloto de Ferrari, ganador de cinco Grandes Premios.

El fin de semana pasado en Las Vegas hubo una doble fricción. La primera ocurrió cuando, saliendo de boxes, Sainz circulaba a baja velocidad y sin advertir que Colapinto se acercaba; en una vuelta lanzada lo obligó a esquivarlo con una brusca maniobra. Por radio, evidentemente enojado Franco exclamaba: “¡P… idiota! ¡Qué carajo!”. La situación generó un fuerte reclamo del bonaerense a través de la radio con su ingeniero, Stuart Barlow.

Lo mejor de la carrera

Exclamaciones como estas son comunes en casi todos los pilotos ante contratiempos como el sucedido. Los pilotos se enfrentan ante una amenaza física no esperada y en milisegundos se libera en exceso una combinación de adrenalina y cortisol (la hormona por excelencia el estrés), ya bastante alta de por sí por la activación necesaria para conducir al límite o muy cerca de él.

Franco que es un tipo muy seguro en el combate, ya lanzó su mensaje a Sainz. A ninguno de los dos les conviene entrar en un duelo demasiado personal ya que cada uno de ellos tiene otros temas más importantes que resolver.

Un dia para sufrir

Apenas se puso hoy en movimiento el temporizador de la FP3 Gasly salió a pista y durante unos 10 minutos giró en solitario con neumáticos blandos. Transcurridos once minutos salió a la pista Colapinto, también con blandos y el resto de sus rivales lo hacían cuando faltaban en torno a 40 minutos para el final.

Franco pasó por boxes varias veces para algunos ajustes. Y en su vuelta 13 marcaba su mejor tiempo, 1m24s638/1000. Mejoraba su marca del día anterior en 1s095/1000. Restaban aproximadamente 15 minutos y aunque volvió a salir a pista, no iba a mejorar. Gasly iba a girar en 1m24s381/1000, 267/1000 más rápido que Franco quien, en uno de sus intentos rápidos se encontró con Lance Stroll (Aston Martin) a marcha lenta en su trayectoria. Tuvo que hacer una maniobra brusca para no chocarlo.

Franco Colapinto maniobra en el circuito de Qatar Agencia AFP - AFP

Tampoco Gasly iba a sentirse satisfecho, iba a quedar 14º en la cesión. Los dos Haas que habían sido superados por ambos Alpine el día anterior, progresaban aún más que los Alpine. El brasileño Rafaél Cámara conseguía adelantarse momentáneamente a Colapinto por tan sólo 008/1000) para ser 15ª mientras Oliver Bearman, con su contrato recién renovado con Haas: era 13, postergando a Gasly por 038/1000. Las diferencias eran escasas, pero los Racing Bulls seguían siendo inalcanzables. Lindblad, que era momentáneamente octavo, había mejorado su tiempo del día anterior en 996/1000 mientras Gasly sólo progresaba en 383/1000. Con ello no podía asustar a Lia Lawson, que quedaba 10º, por detrás de la Ferrari de Lewis Hamilton, con una mejora de 366/1000. Incluso ambos Audi superaban a los Alpine, con Nico Hulkenbetg, 11º y Gabriel Bortolero, 12º. Gasly se situaba a menos de 3/10 de Hulkenberg, así que si corregía algunos detalles podría avanzar para llegar el borde de la Q3. Más difícil lo iba a tener Colapinto a algo más de 6/10 de Lawson, décimo provisional. Ni uno ni otro iban a incomodar a los Racing Bulls en la prueba de clasificación.

El equipo planificó hacer dos intentos con neumáticos blandos nuevos en la Q1, saliendo a pista lo más tarde posible para beneficiarse de la evolución de la pista. ⁠En su primer intento Franco quedó muy cerca de Gasly, a tan sólo 099/1000 (menos de una décima). En la siguiente salida, Gasly se separaba un poco de Colapinto pasar a la Q2 en la 10º posición y Franco quedaba 16º, por detrás del Racing Bulls de Liam Lawson que se habia visto bloqueado por Rafaél Cámara. Entre Gasly y Franco había, momentáneamente 599/1000, diferencia amplia.

Franco tenía margen y Gasly también, pero a ninguno de ellos les iba a alcanzar para pelear por la Q3. Tras un primer intento de ambos pilotos Alpine con blandos usados en la Q2, llegó la hora de poner toda la carne en el asador con un juego de nuevos. Colapinto reaccionó muy bien y reducía notablemente la diferencia con Gasly. El francés, marcaba 1m23s568/1000 y era 12º. Gabriel Bortolerto se interponía entre Pierre y Franco que avanzaba hasta situarse 14º con un tiempo de 1m23s659/1000, a 081/1000 menos de una décima.

Lawson, que había estado en duda para pasar a la Q3, se recuperaba y marcaba una vez más la diferencia de los Racing Bulls con los Alpine. Era décimo sacándole una ventaja de 0449/1000 a Pierre.

Gasly quedaba a 1s489/1000 del más rápido de la Q2, Russell y Franco a 1s569/1000. La diferencia era más amplia que lo habitual, ratificando que este es el circuito más complicado para las características del A526.

Colapinto ahora se dispone a arriesgar. Sabe hacerlo muy bien en las largadas. Si algún rival comete un error y un coche de seguridad favorece en el momento de cambiar neumáticos, puede haber sorpresas favorables. A veces, los factores externos se alinean a favor.