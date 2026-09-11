Franco Colapinto, después del arranque de la Fórmula 1 en Madrid: “Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls”

El primer día de pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Madrid no dejó sensaciones positivas en Franco Colapinto. A bordo de su Alpine, el piloto argentino fue 13º en la primera tanda de entrenamientos y 15º en la segunda. Pero lo más amargo para el pilarense fue la certeza de que su equipo está “a años luz” de Racing Bulls, el principal enemigo en la lucha por el quinto puesto en la Copa de Constructores.

“Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”, dijo el argentino en el hospitality del equipo, luego de la segunda tanda de pruebas del viernes. En declaraciones a ESPN, el corredor de 23 años añadió: “Creo que fue un día difícil. En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto y lo que intentamos mejoró un poco adelante. En los pianos el auto estaba muy, muy duro. Eso mejoró”.

Colapinto continuó con su evaluación del viernes, y con la certeza de que los mecánicos del equipo tendrán mucho trabajo en las próximas horas para intentar corregir todo lo que funcionó mal. “Después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que, de vuelta, es muy impredecible. Y un poco raro de manejar hoy, la verdad. No dimos el paso de FP1 a FP2 que teníamos que haber dado”, se sinceró Colapinto. Y añadió: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga, pero… en general, una pista difícil. Especialmente, de pasar. Es prácticamente imposible pasar a nadie. Veremos qué pasa el domingo, pero hay mucho por trabajar a la noche. Mucho por entender".

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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Así fue la segunda práctica

Será un fin de semana repleto de desafíos para Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos del equipo Alpine. El segundo ensayo de la Fórmula 1 en el exigente y debutante circuito de Madring, en Madrid, mostró a los dos pilotos de la escudería de Enstone con un ritmo bastante más lento que sus dos rivales a vencer: los Racing Bulls del japonés Yuki Tsunoda y el inglés Arvid Lindblad. Es apenas el comienzo del Gran Premio de España.

El argentino concluyó 15º y el francés fue 11º, mientras que Tsunoda terminó octavo y su compañero de equipo, cuarto. Lindblad, justamente, protagonizó la única bandera roja del viernes: se fue de pista contra el muro de contención cuando la tanda estaba promediando. Pidió disculpas a su equipo, pero su trabajo ya estaba hecho: con un primer sector velocísimo, se había quedado muy cerca del podio en el entrenamiento. No volvió a salir a la pista, pero mantuvo su cuarta ubicación.

FP2 is complete ✅



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A juzgar por lo visto este viernes, no parece ser el trazado madrileño el escenario más óptimo para que Alpine intente el sorpasso a Racing Bulls en el campeonato de equipos: 15 puntos separan a los de Enstone (sextos) de los de Faenza (quintos). Y ya se sabe que cada puesto en la Copa de Constructores equivale a millones de dólares.

En la segunda tanda del viernes volvió a volar Andrea Kimi Antonelli. El italiano parece decidido a seguir haciendo historia y aterrizó en la capital española luego del épico triunfo en Monza de la semana pasada. El de Mercedes le sacó una décima a Charles Leclerc (Ferrari) y una décima y media a Lewis Hamilton, con la otra Ferrari. Mañana, desde las 7.30 de la mañana (hora de la Argentina), la tercera práctica. La clasificación comenzará a las 11.

Así comenzó el viernes

El Gran Premio de España marcó un hito histórico con el estreno del circuito semiurbano de Madrid, una pista de 5,4 kilómetros que se presentó ante los pilotos como una gran incógnita. En este escenario desafiante, la primera sesión de entrenamientos libres permitió una toma de contacto inicial sin incidentes mayores, a pesar de las dudas generadas por accidentes en las categorías preliminares.

El argentino Franco Colapinto, que recientemente extendió su vínculo con Alpine hasta 2027, logró mejorar sus registros al calzar el compuesto blando, logrando un tiempo de 1m35s933 que lo dejó en el 13° puesto final. Por su parte, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, culminó 14° con 1m36s244, después de que le anularan una última vuelta que le hubiese permitido llegar hasta el 12° lugar.

¡UNO DE SUS PUNTOS FUERTES! Franco Colapinto práctica la largada al final de la FP1 en el Madring.



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En cuanto a los mejores registros de la sesión inicial, Mercedes ratificó su dominio técnico en la capital española. George Russell se consolidó como la referencia absoluta al marcar un registro de 1m34s077, liderando la tabla de tiempos por delante de su compañero y líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien quedó a 286 milésimas. Las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en tanto, quedaron 3° y 4° respectivamente y muy cerca de los Mercedes.