Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo
Se desarrolla la tercera práctica del Gran Premio de España; la clasificación será a las 11, hora de Argentina
Hamilton activa la bandera roja
El piloto inglés estrelló su Ferrari contra las protecciones al irse de pista, cuando venía redondeando una buena vuelta. Pese a ello, retrocedió y siguió adelante para tratar de llegar a boxes, aunque con destrozos visibles en la parte delantera. Finalmente se detuvo, pero la sesión quedó momentáneamente detenida, hasta que retiren el coche de la pista.
Albon, contra un muro
Las gomas izquierdas del Williams que maneja el tailandés besaron los muros levemente, sin mayores consecuencias. Es el primer toque de la jornada. Colapinto hizo su primera vuelta rápida y se mantiene en pista.
Sale Colapinto de los boxes
El piloto argentino utliza neumáticos medios en su primera salida a pista del sábado. La mayoría de los autos todavía espera para salir, cuando ya transcurrieron diez minitos de los 60 de la práctica.
Empieza la sesión
El sol calienta la mañana madrileña y las tribunas están totalmente pobladas, luego de un viernes en el que hubo muchos asientos vacíos. Comienza la actividad, los autos se dirigen hacia la pista. Será la última puesta a punto antes de la clasificación.
Los problemas que Colapinto buscará resolver
Más allá de los tiempos, Franco Colapinto terminó el viernes preocupado por el comportamiento del A526. “En los pianos el auto estaba muy, muy duro. Pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que de vuelta... Muy impredecible el auto. Y un poco raro, la verdad, manejar hoy”, explicó el argentino tras las dos primeras prácticas. Colapinto también advirtió sobre otra característica de “Madring” que puede resultar determinante: “En general es una pista difícil. Es prácticamente imposible pasar a nadie”.
Un viernes difícil para Colapinto
Franco Colapinto terminó 13º en la primera práctica y 15º en la segunda, en una jornada en la que Alpine no mostró el rendimiento esperado. El argentino marcó 1m35s933/1000 en la FP1 y cerró el día con 1m35s886/1000 como mejor registro en el segundo ensayo. En la FP2, Colapinto quedó a 957/1000 de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 11º, y no pudo completar como pretendía su vuelta con neumáticos blandos después de encontrarse con Liam Lawson en su trayectoria. Kimi Antonelli, de Mercedes, estableció el mejor tiempo de la jornada.
La última práctica antes de la clasificación
La Fórmula 1 tiene este sábado desde las 7.30 (hora de Argentina) la tercera y última práctica del Gran Premio de España, la 14ª fecha de la temporada, en el nuevo circuito de “Madring”. Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine A526 después de una primera jornada complicada. La actividad servirá como última prueba antes de la clasificación, prevista para las 11 de la Argentina. El trazado, que debuta este año en la categoría, tiene 5,416 kilómetros de extensión y 22 curvas.