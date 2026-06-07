Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco

Kimi Antonelli (Mercedes) se impuso este domingo de punta a punta en el Gran Premio de Mónaco, que correspondió a la octava fecha del calendario de la Fórmula 1 pero fue la sexta carrera que se completó porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico, y amplió aun más su ventaja como líder de la tabla de posiciones de pilotos.

El italiano logró su quinto triunfo consecutivo en una competencia que dominó de principio a fin y en la que tres veces tuvo que ratificar su condición de primero, en la largada y en dos relanzamientos posteriores después de haber construido una gran ventaja por sobre sus perseguidores. El joven de 19 años estuvo compañado en el podio de Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull) y sumó 25 puntos, con los que llegó a los 156 en total. El británico es, justamente, su nuevo escolta con 90 porque con el segundo lugar obtuvo 18 tantos y dejó atrás a George Russell (Mercedes) -13°- y a Charles Leclerc (Ferrari) -abandonó por un accidente-.

La prueba estuvo marcada por las penalizaciones y los abandonos, entre ellos el de Max Verstappen (Red Bull) en la largada y el del último campeón, Lando Norris (McLaren) promediando el GP. Franco Colapinto (Alpine) fue 15° y último entre los conductores que completaron las 78 vueltas y no pudo obtener unidades. Quien sí sumó para la escudería francesa fue Pierre Gasly, quien cruzó la meta tercero pero cayó al séptimo puesto a partir de un recargo en su tiempo por una sanción y consiguó seis puntos.

En la tabla de constructores Mercedes continúa en lo más alto gracias a los tantos de Antonelli y Russell y domina con 244. Su escolta sigue siendo Ferrari con 165 mientras que Alpine figura quinto con 41, 15 de ellos cosechados por el argentino.

Franco Colapinto fue 15° en el Gran Premio de Mónaco 2026 Joe Portlock - Getty Images Europe

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La carrera en Mónaco fue la sexta del año que se completó porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. También, fue la primera de nueve GP consecutivos en Europa. El próximo fin de semana habrá actividad en Barcelona y junio se terminará con la prueba de Austria. En la continuidad, se correrá en Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

A fines del noveno mes del calendario la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá una prueba en Singapur y, luego, en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias será en fines de semana consecutivos y se decidirá el campeón, si es que el certamen no se resuelve de antemano. El sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.