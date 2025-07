Bernie Ecclestone y el gran error de Christian Horner que le costó el puesto en Red Bull

A los 94 años, Bernie Ecclestone es sin dudas una leyenda viva del Gran Circo de la Fórmula 1. Ya retirado después de comandar la categoría durante varias décadas, tiene en Christian Horner a uno de sus más valorados discípulos. Pero Horner no pasa por su mejor momento: acaba de ser despedido como CEO de Red Bull tras 20 años de grandes éxitos. Tan cercanos son ambos, que siempre que pueden se visitan para compartir tiempo e ideas. Lo hacen en la finca de Horner en Oxfordshire y también el refugio alpino de Ecclestone en Gstaad.

Entre ellos no hay secretos. Y tampoco se andan con vueltas a la hora de hablar el uno del otro. Como ahora sucedió con Ecclestone, que hizo un duro y certero diagnóstico de la abrupta salida de Horner de la escudería de Milton Keynes.

Christian Horner en una de sus últimas apariciones públicas como hombre de Red Bull, en Silverstone; tres días más tarde se confirmaría su salida Darko Bandic - AP

En declaraciones recogidas por el diario inglés The Telegraph, el exmandamás de la F1 opinó sin pelos en la lengua sobre el escándalo del sexting que salpicó a Horner en febrero de 2024, y que fue el detonante de una serie de salidas de alto nivel que culminaron esta semana con el despido del director del equipo Red Bull después de más de 20 años en el cargo. Aunque Horner fue absuelto en dos ocasiones de las acusaciones de acoso sexual y comportamiento coercitivo -con un intercambio de mensajes de WhatsApp supuestamente intercambiados entre él y su acusadora, filtrados en la víspera del GP de Bahréin de la temporada pasada-, para adentro del equipo los hechos hicieron mella en su integridad.

"Se salió con la suya en muchas cosas", dijo Bernie Ecclestone sobre Horner

“Este otro asunto en el que se metió hace 18 meses, era simplemente un idiota -dijo Ecclestone con honestidad brutal-. Era un hombre de 50 años que se creía de 20, que se creía uno de los chicos”. Y dejando de lado cualquier corrección política, también cuestionó el comportamiento de la acusadora: “A menudo me pregunto, cuando ocurren estas situaciones, por qué si la chica está tan molesta con las insinuaciones de alguien, no se limitan a decir: ‘Eh tú, para’”.

Ecclestone también habló de las formas en las que se dio la desvinculación de Horner. “Probablemente habría sido mejor si hubieran dicho: ‘Pasa, Christian, siéntate’. Pero la conclusión es que hay gente allí que pensaba que se estaba saliendo con la suya, que actuaba como si no fuera el Red Bull Racing, sino el Christian Horner Racing. Se salió con la suya en muchas cosas. Y todo el tiempo que estás entregando, la gente cierra los ojos. Pero cuando dejas de entregar, la gente empieza a mirar. Uno o dos empiezan a pensar: ‘Bueno, yo podría hacerlo mejor”.

La idea de que en Red Bull querían sacarle parte del poder de decisión y de que Jos Verstappen, padre de Max, tenía cada vez más presencia en la política interna pudo haber sido otro de los detonantes, según le confió Ecclestone a The Telegraph: “Christian era el jefe ejecutivo. Si soy el director ejecutivo de una empresa, quiero estar al mando. Quiero hacer todas las cosas que creo que son correctas, y si me equivoco, me pueden despedir, me pueden decir: ‘Lo siento, adiós, has cometido algunos errores’. Así que, en el momento en que Christian no puede estar en esa posición para hacer lo que cree que se debe hacer, entonces para él no es fácil. No se puede gestionar algo a medias. Siempre digo que hay que tener a alguien que encienda y apague las luces. En realidad sólo se necesita una persona”.

Todo risas entre Christian Horner y Max Verstappen, una sociedad exitosa en Red Bull www.redbullmediahouse.com

Para Ecclestone, a Horner se le sugirió que se dedicara a la parte deportiva y que dejara la cuestión comercial a otra persona, algo que él no terminó de asimilar. Y está convencido de que si viviera Dietrich Mateschitz, el multimillonario fundador de Red Bull fallecido en 2022, la cuestión se hubiera solucionado rápidamente: “Cuando el verdadero jefe estaba vivo, se habría olido que iba a haber problemas en el campamento. Habría pensado: ‘Será mejor que me meta en esto, vea qué pasa y rectifique’”.

La relación entre Ecclestone y Horner se ha cimentado durante años. Nació a partir de una disputa -cuando el hoy ex Red Bull militaba en la Fórmula 3000- y se consolidó a través de las carreras y los éxitos. El respeto y la admiración es mutua. “Por el amor de Dios, ¿quién más ha hecho lo que él ha hecho en la Fórmula Uno? ¿Sólo por los resultados?Hay muy pocos ejecutivos que puedan hacerlo todo, desde la ingeniería hasta las relaciones públicas -concluyó Ecclestone en declaraciones a The Telegraph-. Llevaba la empresa como él creía que debía llevarse. Durante mucho tiempo, la gente estaba dispuesta a decir: ‘Okey, es justo, está haciendo el trabajo’. Pero en cuanto te desvías un poco, la gente mira y dice: ‘Espera’. Christian ganó muchos campeonatos. Estaba acostumbrado a ganar. Así que no es fácil cuando no ganas, y cuando sabes que no es del todo culpa tuya”.