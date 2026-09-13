Briatore llenó de elogios a Colapinto por su actuación en Madrid: “Hizo un trabajo magnífico el fin de semana”

Flavio Briatore, jefe de la escudería Alpine, elogió a Franco Colapinto tras la actuación del piloto argentino en el Gran Premio de España. El joven pilarense de 23 años terminó séptimo en el circuito de Madring y sumó seis puntos para el equipo francés, que se mantiene sexto en el Mundial de Constructores con 68 unidades.

“Franco hizo un trabajo magnífico durante todo el fin de semana y sumó seis puntos valiosos para el equipo”, sostuvo Briatore en declaraciones reproducidas por Alpine en un comunicado de su sitio web oficial.

Sobre el desempeño del otro piloto del equipo, Pierre Gasly, quien finalizó decimotercero -quedó así fuera de la zona de puntos-, el italiano explicó: “Teniendo en cuenta dónde se clasificó y desde dónde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar poder beneficiarnos de un Safety Car tardío, al igual que hicieron otros equipos que estaban a nuestro alrededor”.

El jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore

“El objetivo para este fin de semana era superar a Racing Bulls -que ostenta el quinto lugar en la lista, con 77 puntos- y recortar distancias en el Campeonato de Constructores . Lo conseguimos, así que estamos satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, celebró más adelante.

Además, Briatore destacó la organización del GP de Madrid: “Un trabajo fantástico de la F1 y de los organizadores de este increíble nuevo evento de carreras en Madrid, que estoy seguro de que no hará más que crecer y mejorar”.

Más tarde, el jefe de Alpine volvió a elogiar al pilarense a través de una publicación en Instagram. “Mega trabajo todo el fin de semana hoy por Franco Colapinto y Alpine. Cerrar la brecha en el campeonato de constructores era nuestra prioridad y lo hicimos. Bravo Madrid por el primer Grand Prix y un excelente fin de semana”, escribió.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto

El argentino largó noveno y, una vez más, demostró que es uno de los mejores pilotos en las largadas. En los primeros metros superó a Oscar Piastri (McLaren) y Liam Lawson (Red Bull) para avanzar hasta el séptimo puesto. En la sexta vuelta, además, escaló una posición por el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari).

El pilarense se mantuvo en el séptimo lugar hasta la vuelta 15, cuando ingresó a los boxes para realizar su primera detención. Hasta ese momento, había competido de igual a igual con monoplazas de mayor potencial. Al regresar a la pista quedó décimo, aunque el retraso fue menor gracias a que en ese momento había un Safety Car.

A partir de allí, Colapinto sostuvo el ritmo y resistió el embate de los pilotos que lo seguían. Sobre el final, superó a Gabriel Bortoleto (Audi) y avanzó al octavo puesto, mientras esperaba el ingreso a boxes de su compañero Pierre Gasly, que marchaba sexto. El francés recién realizó su detención en el penúltimo giro y le permitió a Franco recuperar el séptimo lugar.

El posteo de Flavio Briatore en Instagram sobre la actuación de Franco Colapinto en el GP de España Captura de Pantalla

En la última vuelta, el argentino tuvo que defenderse del ataque de Piastri, pero logró contener al piloto de McLaren y cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición.

Con los seis puntos que sumó en la carrera ganada por Kimi Antonelli (Mercedes), Colapinto llegó a las 27 unidades y se mantiene 12° en el campeonato de pilotos. Además, redujo a solo cuatro puntos la diferencia con Arvid Lindblad (Racing Bulls). El italiano, en tanto, se consolidó como líder del certamen con 292 puntos, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).