Colapinto ahora es el Gasly de antes: las razones de una sonrisa cada vez más grande

MONTREAL, Canadá (enviado especial).- Hizo falta un chasis nuevo, con suspensiones más blandas y tener los mismos componentes aerodinámicos que Pierre Gasly para que Franco Colapinto diera vuelta la tortilla. Ahora él es el Gasly de antaño y Gasly es el desorientado Colapinto del pasado. Después del GP de Japón y con el A526 recibiendo beneficiosas modificaciones aerodinámicas, Colapinto es, desde el GP de Miami, hace tres semanas, y de momento, la referencia de velocidad del equipo Alpine, que lo verá partir en la décima posición de largada este domingo en el veloz circuito de esta ciudad, mientras su compañero francés deberá remar desde el puesto 14. Cambia, todo cambia.

La jornada había comenzado con tono positivo para Colapinto, que avanzaba desde la 13ª a la novena posición final en la carrera sprint adelantando magistralmente a un agresivo Nico Hülkenberg y al Williams de Carlos Sainz. Colapinto se había perdido una completa sesión de entrenamiento el viernes y, a pesar de dar esa ventaja, se fue afirmando a medida que pasaban las vueltas en lo que iba a ser uno de sus mejores días desde que ingresó a la Fórmula 1. Por la tarde, Franco ingresaba a la Q3 de la clasificación, tercera vez que lo consigue en la F1, mientras Gasly quedaba eliminado en la Q2. El francés parecía perdido al volante de un auto que no parece adaptarse bien a sus características de manejo.

Franco Colapinto adelante, Pierre Gasly atrás: una síntesis perfecta Christopher Katsarov - The Canadian Press

La pole para la 55ª edición del Gran Premio de Canadá la consiguió el inglés George Russell (1m 12s 578/1000), ganador también de la carrera sprint por delante del McLaren de Lando Norris. Kimi Antonelli, que tuvo fricciones con su compañero Russell en la sprint, en la que cerró el podio, largará desde la segunda posición al quedar tan solo a 068/1000. La segunda fila será para los dos McLaren con Norris, a 151/1000 del mejor Mercedes, y Oscar Piastri a 203/1000.

La resiliencia de Colapinto

El argentino era muy consciente de lo que había logrado y no lo disimulaba ante la prensa: “Este fin de semana no estábamos tan rápidos como en Miami y por eso creo que tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última, así que estoy muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena, estábamos a tres décimas de los Racing Bulls y esa es la diferencia que tenemos… pero creo que en carrera estamos competitivos. No haber hecho la práctica ayer (por el viernes) fue muy duro y me perjudicó mucho; hoy tenía más vueltas y tenía más confianza. Creo que todo el año tuve confianza pero no tenía los resultados y me sentía cómodo. Estuve muy competitivo en los test y después, por alguna razón, perdí bastante performance en las tres primeras carreras y ahora estamos de vuelta, muy firmes… en general fue un gran día", decía, casi de un tirón, entrevistado al final de una jornada tan intensa como positiva.

Por la mañana, el circuito de Notre Dame recibía a los numerosos aficionados con más temperatura. Se podía estar con remeras de manga corta con 10 grados y en la pista había 32 ºC a la hora de la sprint. Franco llegó temprano y en el hospitality se reunió con sus managers y con su pareja, Maia Reficco. Tras un rápido desayuno, se dispuso a prepararse para la carrera sprint, en la que iba a largar desde la 13ª posición mientras Gasly lo iba a hacer desde la 19ª.

Franco Colapinto y Maia Reficco, con el mate y la sonrisas al llegar al circuito X @MRUpdating

En cuanto se apagaron los semáforos aceleró como un cohete a Marte y atacó. Pasó dos veces a un durísimo Nico Hülkenberg que, en una maniobra digna de juzgado penal, lo empujó al césped en la segunda superación. Franco no se arrugó; siguió a fondo y pasó. Después dio cuenta del Williams de Carlos Sainz y casi le quita la octava posición al Racing Bulls de Arvid Lindblad, que el viernes había sido 5/10 más rápido pero que el sábado era casi dos décimas más lento en condiciones de carrera.

Inmediatamente después de adelantar a Hülkenberg, Franco pudo frenar por dentro en el ingreso a la curva 8. Al alemán la frenada le sorprendió con los pesos delanteros desequilibrados. Bloqueó los neumáticos, se fue largo y perdió varias posiciones. Colapinto salía de allí con la 11ª posición ganada. De repente, el Alpine rodaba como sobre rieles con sus neumáticos medios usados. Su piloto comenzaba a ganar confianza y a llevarlo por donde y como quería.

En la quinta vuelta cedía el motor del Red Bull de Isack Hadjar, que entraba a boxes. Pasaba el argentino a la décima posición. En las siguientes tres vueltas Colapinto se situó detrás del Williams de Carlos Sainz y en la octava ronda Franco lo pasó utilizando la energía extra del denominado “modo adelantamiento”. Era noveno. Franco se lanzó en pos del inglés Lindblad (Racing Bulls).

Colapinto remontó en Montreal luego de un pésimo comienzo el viernes, cuando no pudo participar de la práctica afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su rival comenzó a responder a sus tiempos con neumáticos duros que mantenían bien su adherencia y pudo conservar esa preciada octava posición, que otorgaba un punto. Colapintoe le acercó en las últimas vueltas, pero no lo suficiente como para intentar atacarlo.

Gasly había arrancado desde la calle de boxes porque el equipo había sacado el auto del parque cerrado para cambiar la puesta a punto. Pierre llegó a avanzar hasta la 15ª posición antes de detenerse en boxes en la vuelta 18 (sobre 23). El equipo manifestaba que se había decidido utilizar la carrera para experimentar con soluciones para la prueba de clasificación para el Gran Premio.

Cada vez más fuerte

En la prueba de clasificación para el Gran Premio, Franco acababa 13º en la primera parte, la Q1. Se le anticipaban quienes le disputan a Alpine la quinta posición en el certamen: sorprendía el novato Lindblad con su Racing Bulls en la séptima posición; Carlos Sainz, Williams, se situaba décimo con Liam Lawson (Racing Bulls), 11º, y Oliver Bearman (Haas), 12º. Igualmente, Colapinto pasaba a la Q2 junto con Gasly, en la 15ª posición.

Pierre no iba a sobrevivir al nuevo duelo. Lanzado, rozando los muros y aplanando literalmente los pianitos, Colapinto avanzaba hasta la 10ª posición en la Q2 y Gasly desaparecía de escena en la 14ª posición, a 330/1000 del argentino. Para entrar entre los mejores 10, Colapinto defendía a Alpine eliminando a Hülkenberg, Lawson y Gabriel Bortoleto, todos superando al atribulado Gasly.

Pesadilla en Miami y un nuevo infierno para el francés en Montreal. Eliminado el viernes en la SQ1 de la sprint por no poder hacer su vuelta rápida por una bandera roja que no le dejó tiempo después de haber atropellado a una marmota que afectó el fondo de su coche. Y eliminado el sábado en la qualy, confesaba: “Llevamos dos fines de semana donde claramente hay algo que no va bien. No sé qué está pasando desde Miami, pero por mi parte estamos en ninguna parte. No conseguimos frenar, ni tomar las curvas ni acelerar.”

Con los cuatro equipos grandes copando los mejores ocho lugares en la Q3, lo lógico para Franco era desafiar al Racing Bulls de Lindblad. Hubiese sido una sorpresa atacar a alguno de los Red Bull, ya sea el de Isack Hadjar o Max Verstappen. No pudo ser ni lo uno ni lo otro. En la Q3, Lindblad terminaba 9º ganándole a Franco por 417/1000, demasiado.

Si desde la décima posición Colapinto mantenía sus esperanzas para la carrera, a ritmo puro no será fácil combatir al Racing Bulls dada la amplia diferencia sobre pavimento seco. Sin embargo, se espera que haya lluvia ligera en los momentos de iniciarse la carrera En ese caso, cualquier orden establecido puede trastocarse. En este trazado con piso mojado, las probabilidades de que haya varios coches de seguridad o banderas rojas son muy altas. Con agua y los muros muy cercanos es fácil imaginarse que el Gran Premio podría ser el escenario deseado por los oportunistas. En esta ocasión, a Franco no le vendría bien la lluvia. Se desprende de sus palabras registradas en el comunicado oficial de Alpine: “Tengo confianza en lograr un buen resultado si el tiempo es consistente. Si hay lluvia, ese es un factor desconocido para todos. En ese caso haremos lo mejor posible para reaccionar a lo que suceda en la carrera”, firmaba. Será cuestión de implorarle al cielo que no se desplome.

Colaboración: Orlando Ríos