Franco Colapinto en el GP de Inglaterra: una gran actuación para dejar atrás una qualy floja y a Pierre Gasly

SILVERSTONE (Enviado especial).- De la nada sacó petróleo Franco Colapinto este domingo en Silverstone, porque tenían que suceder muchas cosas, algunas inesperadas, para llevar a su Alpine desde la 19ª posición de largada a la novena. Apenas se largó el Gran Premio, pasó a dos coches, y casi adelanta a Pierre Gasly, que se movió de manera discutible en la frenada. No se arrugó el argentino y, tras la primera parada de ambos en boxes, donde el equipo le hizo perder 5 segundos a Pierre, Franco salió por delante y lo controló perfectamente. Con oficio, ritmo y decisión, era el Colapinto que Alpine necesita para el futuro próximo si se muestra más consistente en las pruebas de clasificación.

Todo embate de Gasly fue perfectamente contenido. Lo que quedó claro es que no solo los Racing Bulls, que aspiran a la quinta posición que por ahora tiene Alpine en el Mundial de Constructores, están muy lejos. Tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad eran inalcanzables. Incluso el Audi de Gabriel Bortoleto llegó a tener una parada gratis para cambiar neumáticos, tal era su superioridad sobre el coche de Colapinto y el de Pierre.

Franco había protestado airadamente por radio cuando Gasly, según el argentino, lo encerró moviéndose indebidamente en la frenada para evitar ser adelantado. “¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me encerró —lanzó—, ¡se movió en el frenaje! ¡Casi chocamos!”. Y terminó diciendo: “¡Es inaceptable!”.

El enviado de LA NACION estaba en la zona mixta para obtener la declaración de Colapinto cuando apareció Pierre. Franco se dio vuelta hacia él y en voz baja hablaron ambos. El francés le explicaba su punto de vista del episodio. El argentino escuchaba atento, sin formular gesto alguno de desacuerdo. El tono del diálogo era natural, sin tensión. Si había más aclaraciones, se harían en otro momento.

Tras unos segundos, Colapinto se volvió hacia el cronista con el rostro distendido. Sonreía cuando contestó:

—Gran carrera, Franco, noveno, dos puntos. ¿Cómo fue?

—Hice una buena largada. Obviamente fue difícil, después de un sábado con mucha mala suerte, con el piso que falló y me salí de pista. Una pena lo de ayer. Se partió una parte del piso y perdí el difusor de un segundo a otro.

—¿Era difícil alcanzar al Audi de Bortoleto (que terminó octavo)?

—No había manera. Si hubiera salido antes el coche de seguridad provocado por el accidente de Verstappen, por ahí se podía atacar…

—Mantuviste muy buen ritmo, y muchas vueltas, aún mejor que Gasly. ¿Alguna otra incidencia?

—Se me movió la capucha (el balaclava ignífugo que protege el rostro). No sé qué pasó y se me cayó todo el flequillo en los ojos y no veía directamente.

—Habrá que ir a la peluquería —ya casi reía—.

—Sí, fue un poco ciego, habrá que ir a la peluquería.

Lo que dijo Colapinto tras la carrera

El avance del argentino y de Pierre, que acabó décimo, se vio favorecido también por los abandonos de Max Verstappen (accidente, vuelta 46), el de Nico Hülkenberg, y el retraso por suspensión averiada de Kimi Antonelli a la 16ª posición cuando la victoria podía ser suya. El inconveniente del joven italiano de Mercedes fue aprovechado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) para ganar, postergando al otro Mercedes, el de George Russell, que ocupó el último escalón del podio.

Gasly no estaba contento con el resultado ni disimulaba su disgusto por la demora en el cambio de neumáticos en su primera parada y la incapacidad del A526 para llevar la lucha a la altura de los Racing Bull:

—Para el equipo es lo mismo, pero terminar P9 o P10, para mí no es lo mismo. Vamos a hablar de ello. Ayer hubo un problema con la radio que me costó la penalización de tres posiciones en la largada (Gasly pasó de 12º a 15º después de la clasificación del sábado) y hoy el problema con la parada en boxes. Todo se va sumando y, al final del día, necesitamos encontrar más rendimiento. Lo de hoy es una buena limitación de daños, pero necesitamos encontrar más ritmo de carrera. Lo vimos ayer en la clasificación, lo vimos en las tandas, y otros están dando pasos más grandes hacia adelante, y creo que, en el fondo, necesitamos más rendimiento.

El tramo de la carrera en el que Pierre Gasly estuvo por delante de Franco Colapinto (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Problemas de difícil resolución

Racing Bull le descontó 12 puntos a Alpine en Inglaterra y Colapinto sumó 2 a su total del año, que llega a 22 unidades. Racing Bull está a punto de desalojar a Alpine de su quinta posición en el certamen, al sumar 59 unidades contra 60 de la escuadra que comanda Flavio Briatore.

Los ingenieros de puesta a punto de Alpine afirman que cualquier mejora que ellos puedan hacer en pista influye muy poco ante la preponderancia de la cuestión de la recarga y el despliegue eléctrico, ue el equipo debe solucionar por sí mismo. Y que en el campo aerodinámico hay una situación aún más crítica: los diseñadores se encuentran con que las soluciones probadas surgidas del túnel de viento no suelen dar el resultado esperado, o este es inestable. Enstone necesita un nuevo túnel más moderno.

Los dirigentes tienen que ocuparse de ello y de los pilotos para 2027. Justamente, de hospitality en hospitality en Silverstone corrían los rumores típicos de la temporada del mercado de pilotos, “abierto para negocios”.

Colapinto, arriba de un scooter a minutos del arranque de la carrera (Peter Powell/Pool via AP) Peter Powell - Pool EPA

Los rumores: que Esteban Ocon perdería su butaca en Haas; que, a pesar de sus excelentes resultados este año, Liam Lawson corre peligro en Racing Bull para dar lugar a la estrella de la Fórmula 2, el búlgaro Nicolas Tsolov; que Max Verstappen está negociando con McLaren, y que su sitio en Red Bull sería para Oscar Piastri; que Lewis Hamilton anunciará en breve su renovación con Ferrari; que si Max se va, Red Bull podría recuperar a Carlos Sainz, actualmente en Williams, o ascender a Arvid Lindblad desde Racing Bull.

Quinielas hay varias, pero ninguna de ellas menciona con insistencia a Franco Colapinto, aunque el entorno del piloto argentino —se rumorea, pero no hay confirmación— ha tomado contacto con Haas.

Franco comenzó, como dice su jefe de equipo, “lento” las primeras tres carreras del año. Se revitalizó y volvió a ser el de Williams, ganándole a Gasly en las clasificaciones de Miami, Canadá y Cataluña. Colapinto cedió en Mónaco y se fue afuera de la pista en las clasificaciones de Austria y Silverstone (aunque esta última por un factor ajeno a él). Su rendimiento en carrera suele ser habitualmente superior al de clasificación. Y aunque en Inglaterra hubo circunstancias externas que le ayudaron, Franco aportó mucho de lo bueno suyo.

Después de la carrera de Spa, el 19 de julio, debería haber novedades en torno a Colapinto. Si se anuncia su continuidad, sobre la que Flavio Briatore y Alpine tienen una clara opción, cambiará su estatus de piloto. La de 2027 pasaría a ser su segunda temporada consecutiva completa y la cuarta parcial. Sería uno más de la casa de la F1. Franco soñaba con llegar a la F1 y lo consiguió. Ahora debe imaginar, visualizar y ejecutar el proceso con calma, pero con mucha firmeza, para quedarse.