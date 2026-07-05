El despiste de Max Verstappen en Silverstone cuando iba tercero a cuatro vueltas del final

Max Verstappen, el súper exitoso piloto de Red Bull Racing, tuvo un fin de semana para el olvido en Silverstone. El neerlandés se fue de la pista en la vuelta 48 de las 52 y tuvo que abandonar la competencia cuando estaba en el tercer puesto. “Fue casi como si me hubiera cruzado con un gato negro”, lamentó Verstappen, aunque luego dijo que no es supersticioso.

Max Verstappen, de Red Bull, protagonizó un fin de semana para el olvido en el Gran Premio británico en Silverstone Darko Bandic - AP

En el Gran Premio de Gran Bretaña, que terminó con Charles Leclerc en el primer lugar, varios aprovecharon el despiste de Verstappen. Uno de ellos, el argentino Franco Colapinto (Alpine): hizo una gran carrera, terminó en el puesto 9, sumó dos puntos, y aprovechó el abandono del hombre de Red Bull y la penalización de Kimi Antonelli.

Una semana después de finalizar segundo en el GP de Austria, Verstappen volvió a tener problemas. Durante la clasificación en Silverstone, tuvo dificultades para avanzar con buen ritmo por un problema en la unidad de potencia. “Ya no deberían hacerme esa pregunta”, respondió Verstappen, cortante, cuando escuchó si podría remontar la situación actual y pelear por el título de la Fórmula 1. “Creo que este fin de semana, el equilibrio del coche no ha sido excelente”, añadió el piloto que tuvo que abandonar después de irse a la leca.

El despiste de Verstappen cuando iba 3°

Verstappen espera que el Red Bull sufra en otros circuitos más adelante en esta temporada. “Spa [Circuito de Spa-Francorchamps, el 19 de este mes] será básicamente lo mismo y, Monza, también. Es una lástima porque Spa es obviamente una de mis pistas favoritas. Pero se va a sentir muy diferente este año”, lamentó el neerlandés.

El neerlandés Verstappen tuvo que abandonar tras ir a la leca: iba tercero en la vuelta 48 de las 52

El año pasado, Red Bull protagonizó una gran remontada tras la pausa de verano (en Europa), que casi terminó en el quinto título mundial de Verstappen. Esta vez, sin embargo, el piloto no espera que la historia se repita. “También tienes que lidiar con el límite presupuestario. Por eso, no puedes seguir llevando muchas mejoras al coche. Seguiremos evaluando las cosas carrera a carrera, pero una vez más, en pistas donde estás muy limitado en términos de gestión de energía, parece que sufrimos más”, explicó Verstappen.

“Así es la Fórmula 1 en este momento. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Lo que más deseo es volver a casa”, concluyó el neerlandés, apesadumbrado y desacostumbrado a tener estas dificultades.