La reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Los principales diarios de Portugal reaccionaron a la eliminación de su selección en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 1 a 0 contra España y despidieron a su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo. “Él terminó”, tituló el diario Record en su portada junto a una imagen del astro llorando tras haber disputado, según él mismo reconoció en sus últimas conferencias de prensa, su último partido en la máxima competencia de fútbol.

Sin embargo, ese medio en particular apuntó más a quien ahora es el exDT de la selección portuguesa, Roberto Martínez. “Portugal no pudo resistirse a un buen cobarde”, fue el título que eligió un columnista de la publicación para encabezar su columna. “El problema siempre fue él”, escribió el periodista.

Cristiano Ronaldo y la reacción de los diarios de Portugal a su último partido en un Mundial. captura de redes

El diario A Bola también hizo hincapié en las decisiones tomadas por Martínez en la tapa de la edición impresa, pero el periodista Francisco Vaz de Miranda escribió directamente contra CR7. “Cristiano Ronaldo: no queremos ‘matarte’, pero ya basta”, fue la frase que usó.

Cristiano Ronaldo y la reacción de los diarios de Portugal a su último partido en un Mundial. captura de redes

“Si es necesario un cambio en el banquillo, también lo es en el campo, y es hora de que Cristiano Ronaldo se aparte porque, como ya constatamos, su ego no le permite ser un sustituto de un jugador que, hoy en día, ofrece un rendimiento inigualable. Cómo habría sido este Mundial sin la malsana obligación de tener a Ronaldo en el campo 90/90/90 siempre será un misterio, y ni siquiera Donald Trump puede revertir esta eliminación”, dijo el periodista en un tramo del texto.

Cristiano Ronaldo y la reacción de los diarios de Portugal a su último partido en un Mundial. captura de redes

“Cristiano Ronaldo se despide del Mundial sin el ansiado título”, tituló O Jogo en una nota y agregó que en la era del 7 Portugal logró su mejor actuación en el debut del madeirense en 2006, cuando el combinado alcanzó las semifinales, donde perdió contra Francia por un gol.

Cristiano Ronaldo y la reacción de los diarios de Portugal a su último partido en un Mundial. captura de redes

En tanto el medio Correio De Manhá destacó que, tras la eliminación ante España, Ronaldo “abandonó el campo solo, aplaudiendo a la afición en las gradas y con lágrimas en los ojos, dirigiéndose cabizbajo a los vestuarios”.

“El sueño se desvaneció y no tenía por qué haber sido así”, escribió una periodista en otro artículo.

La reacción de los medios portugueses tras el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial. captura de redes

El periódico Público sentenció con dureza que “Portugal durmió la siesta y va a ver el resto del mundial en casa”, mientras que otros análisis señalaron la lesión del lateral Nuno Mendes en el minuto 53 como el verdadero punto de quiebre que arruinó el partido, dejando en un segundo plano el desempeño individual del capitán.

La reacción de los medios de Portugal tras la eliminación del Mundial ante España. captura de redes

“Hablando de decepciones, esta era la última oportunidad de Ronaldo para ganar un Mundial, algo que anhelaba con todas sus fuerzas, pero el propio jugador ya declaró que, al fin y al cabo, no lo necesita para ser quien es. Y quizás su amistad con Donald Trump, quien el lunes admitió haber intervenido ante la FIFA en favor de la selección estadounidense, no sea suficiente para revertir el resultado”, prosiguió la nota.

Qué dijeron los medios del mundo

La prensa internacional reaccionó con una mezcla de dramatismo, críticas severas y melancolía ante la eliminación de Portugal frente a España y dejó huella del amargo cierre de la carrera de Ronaldo en las Copas del Mundo. Las portadas de los principales diarios se dividieron entre destacar su desgarrador llanto, cuestionar el peso de su ego en el equipo y apuntar contra las decisiones tácticas del saliente entrenador Martínez.

Qué dijeron en medios de otros países sobre la despedida de Ronaldo. captura de redes

El diario barcelonés Sport fue directo en su portada digital al titular con una foto de Ronaldo cabizbajo tras finalizar el partido: “¡A cuartos... y a la calle!”. The Sun, de Inglaterra, reaccionó con el titular “Cris, adiós” y acompañó la nota con una galería de fotos del astro rompiendo en llanto.

Qué dijeron en medios de otros países sobre la despedida de Ronaldo. captura de redes

La Gazzetta dello Sport habló de la despedida de CR7 y de sus palabras luego de quedar afuera del Mundial. “Lo di todo, ahora me centraré en el futuro”, reprodujo el medio italiano algunas de las palabras de Ronaldo; “pero Portugal quiere que se vaya”, advirtió sin embargo.