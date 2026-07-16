Colapinto, con su corazón futbolero, ya palpita el Gran Premio de Bélgica

Bélgica (enviado especial).- Nadie es perfecto. Entre los pilotos de Fórmula 1 casi todos son fierreros y otros futboleros. Divertidas y bienvenidas imperfecciones. Por eso, el imperfecto más rápido es quizás Franco Colapinto, porque es las dos cosas, futbolero y fierrero, como su compañero, Pierre Gasly, pero aún más apasionado, como corresponde.

Por eso no hacía falta que explicara el origen de una incipiente ronquera en su voz, usualmente fluida y aflautada, cuando recibió a la prensa escrita, entre ellos al enviado de LA NACION, en el hospitality de Alpine.

-Franco, hace unos días mencionaste que estarías muy feliz de ver a Inglaterra jugar contra Argentina en las semifinales. Debes sentirte bastante bien ahora.

-Para ser sincero, es sólo un partido de fútbol. Pero es uno realmente especial por todas las cosas que pasaron con Inglaterra... Hemos jugado contra Inglaterra durante mucho tiempo. Estamos muy felices de habernos llevado la victoria. Estoy feliz por el equipo, feliz por Messi. Estoy muy orgulloso de mi país. Lo han estado dando todo. La forma en que nos representan y la forma en que están demostrando lo argentinos que son. Estoy extremadamente feliz de ser argentino. Estoy muy orgulloso, por supuesto, de ellos. Estoy orgulloso de que no se rindan. Este es el tipo de partido que realmente demuestra por qué Argentina es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol. Es como el partido de 1986. [N. de la R.: Franco no estaba ni en los planes de sus padres cuando Dios le prestó una mano a Diego Maradona]. Este es un partido realmente importante donde demuestras de qué estás hecho. Y por qué estamos por delante de equipos como Inglaterra y de otros países. Definitivamente, voy a estar mucho más nervioso por el resto de la carrera [del fin de semana]... España y Argentina... Ambos hablamos el mismo idioma. Así que va a ser bastante divertido. Argentina y España llegando a la final. Dos países latinos. Dejando fuera a Francia e Inglaterra. Es la mejor final que podíamos pedir. Así que, estoy feliz.

Franco Colapinto con la camiseta de Messi Captura

-¿Sabes dónde lo vas a ver? ¿Has averiguado cómo...?

-Supongo que en Bélgica. En la fan zone (zona de aficionados). ¡En la fan zone! [insiste con una sonrisa, insinuando que no lo decía en serio].

-¿Ah, sí? Genial.

-Sí. No, es broma [lo aclara porque se lo pueden tomar literalmente]. Ayer teníamos una buena combinación. Éramos españoles, italianos. Vino mi ingeniero italiano de Fórmula 2. Nuestra familia y otros argentinos. Nos divertimos mucho. Mucho sufrimiento. Pero si no sufrís un poco, no sos argentino. Fue uno de esos partidos donde estás muy nervioso, pero luego celebrás un montón. Así que fue una noche larga, pero estoy muy feliz.

Escenario poco favorable

En Silverstone, la pista más rápida después de la de Monza, los Alpine clasificaron a más de un segundo y medio de la pole. En Austria, dibujo con trepada larga y curvas rápidas en descenso, similar al segundo sector de Spa, Gasly se quedaba afuera de los primeros 10 en la clasificación. El A526 era superado en carrera a ritmo puro por los Racing Bulls. De no haber una improbable reacción de Alpine, este equipo con sede en Faenza, Italia, le quitaría a las huestes de Enstone la quinta plaza entre los constructores. La posición y los millones de dólares que trae con ella.

Racing Bulls, se supo hoy, mostrará mañana en el pit lane un coche con profundas mejoras (se supone) aerodinámicas y tiene otras listas para Hungría.

El problema a solucionar para Alpine y para todos los equipos será establecer una estrategia para el despliegue de la energía eléctrica, que se consume muy rápidamente en la zona que va desde la curva 1, La Source, hasta la frenada de Les Combes, varios kilómetros a fondo más allá.

El problema a solucionar para Alpine y para todos los equipos será establecer una estrategia para el despliegue de la energía eléctrica Clive Mason - Getty Images Europe

Según el experimentado y cerebral bicampeón Fernando Alonso, los pilotos cargarán baterías en la chicana muy lenta de la parada del colectivo (bus stop) que da a la corta recta de largada y en la frenada a la también lenta curva 1 (La Source). Y tendrán que pensar cómo desplegar la energía acumulada en el tramo recto (que antes se hacía a fondo) hasta Les Combes. El piloto que gaste todo allí no tendrá energía suficiente para el resto del circuito. Así que hay que ahorrar energía para ser más rápido desde la curva 14 en adelante (Stavelot) hasta la larga frenada de la bus stop.

Complicado de entender y de planificar. Eso se hará probando distintos modos de conducción en la primera y tal vez en la segunda práctica libre para comprobar si lo ya explorado en el simulador tiene correlación en la pista.

Colapinto, un buen año

Era obvio que además de sobre fútbol, Franco iba a tener que expresarse sobre su futuro próximo y el del equipo.

-Franco, el verano en la Fórmula 1 suele ser la época en la que empieza la silly season (temporada de rumores y fichajes). ¿Sentís que ya hiciste lo suficiente para conseguir una decisión y no tener que esperar al final de la temporada otra vez?

-Sí, ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada. Creo que simplemente estoy feliz de estar aquí y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora. Sigo intentando dar lo mejor de mí. Incluso en situaciones difíciles como en Silverstone la semana pasada, tuvimos este problema en la clasificación, con el fondo plano del coche. Terminé casi último en la clasificación y logré sumar puntos y adelantar a 10 coches en la carrera. Ya sabés, es en esos momentos en los que creo que me siento mucho más fuerte este año y con más confianza. El equipo me ha apoyado.

-¿Has recibido ya alguna señal del equipo de cara al año que viene?

-No he hablado nada sobre el año que viene. Sólo me estoy centrando carrera a carrera e intentando sumar puntos.

-¿Qué tan frustrante es para ti saber que hay mejoras en camino pero no puedes desbloquear su potencial ahora?

-Creo que no nos estamos frustrando. Estamos trabajando para intentar entender cómo hacer que funcionen. Y ese es, de momento, nuestro objetivo y para lo que realmente estamos trabajando... Es sólo que nuestros rivales nos están alcanzando muy rápido. Y han sido más fuertes que nosotros en las últimas carreras. Así que estamos trabajando duro para intentar mejorar.

La memoria triste de Spa

Antes de retirarse del circuito, Colapinto tenía una cita homenaje importante.

Eran las 18 de este jueves cuando pilotos, autoridades de equipos, ingenieros y mecánicos se reunieron en la recta de largada del circuito.

Los pilotos aparecieron con una camiseta azul oscura que decía “Racing for Anthoine”. El recorrido vespertino por los vericuetos del circuito lo habían organizado Pierre Gasly y Alpine, en memoria de Anthoine Hubert, que era piloto de la academia de la escuadra, y del holandés Dilano van ‘t Hoff, que perdieron sus vidas tras serios accidentes en el tramo de Eau Rouge-Radillon.

Homenaje de los pilotos de Fórmula 1 a Anthoine Hubert, fallecido en el circuito de Spa en 2019

Embestido en el costado de su coche de F2 en 2019, Hubert, amigo personal de Gasly, sufrió heridas de las que no pudo reponerse. En 2023, con Colapinto disputando la carrera de la Fórmula 3 en Spa, algo parecido le sucedió a Van ‘t Hoff, de 19 años, también en ese escenario maldito de Eau Rouge-Radillon.

Mientras el sol se mantenía arriba, porfiado, por sobre las verdes copas de los pinos centenarios que rodean a las termas de Spa, hubo un silencio respetuoso. Incluso por un momento cesó el siempre continuo canto de los pájaros carboneros y los trepadores azules, típicos de la zona.

Pierre Gasly deja una ofrenda en el homenaje de los pilotos de Fórmula 1 a Anthoine Hubert, fallecido en el circuito de Spa en 2019

Tras el acto, los pilotos comenzaron su habitual entrenamiento vespertino avanzando sobre la pista. Franco lo inició caminando, pero guiando con su mano derecha el manubrio de una bicicleta de carreras que iba a utilizar más adelante. Tanto él como sus colegas habrán tomado consciencia durante un instante de su propia mortalidad, pero solo un instante. Es que hay que concentrarse en lo que cada uno hará mañana. Que no es más que el aquí y el ahora. Justo lo que fue el sustrato de lo que hizo que Argentina le terminara ganando a Inglaterra a pesar de las desfavorables circunstancias.