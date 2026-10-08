Colapinto, distendido en el calor de Marina Bay: “Me he desarrollado mucho como piloto y como persona”

MARINA BAY, Singapur (enviado especial).- Enclavar un circuito de Fórmula 1 junto al corazón financiero de Singapur obliga a muchos compromisos, como en Mónaco, Bakú o Las Vegas. Sólo que en esta pequeña pero muy rica isla asiática sucede como en Miami: los monoplazas se ven obligados a pasar por debajo de autopistas sobreelevadas. Un par de ellas se observan directamente desde la sala de prensa, así como un trozo de la cinta asfáltica con 19 curvas que discurre entre muros de cemento y alambrados.

Franco Colapinto lucía un jean azul tipo baggy con un bolsillo trasero de cuero grande, combinado con la camiseta rosada del equipo, cuando entró en el paddock intentando, inútilmente, esquivar el sofocante calor. Había en el ambiente 33ºC y humedad de 60%, que no invitaban precisamente a deambular ida y vuelta por la estrecha paddock avenue.

En Singapur se corre el domingo de noche (a partir de las 20 hora local, 9 de la mañana de Argentina) para intentar que el calor sofocante se apiade de los pilotos, embutidos en sus trajes de protección y dentro de claustrofóbicos habitáculos. Sin embargo, la carrera sprint será a las 17 del sábado (6 de nuestro país), pero sólo durará media hora.

En Singapur se corre el domingo de noche para intentar que el calor sofocante se apiade de los pilotos ROSLAN RAHMAN - AFP

Por ello, para que se pueda realizar la prueba de clasificación para la sprint, mañana viernes (a partir de las 9.30 de Argentina), habrá una única práctica libre (desde las 5.30) y será mejor acertar inmediatamente con la puesta a punto del chasis o…

En Alpine, y para Franco Colapinto, el panorama es de oportunidad y deuda. El equipo de Enstone, con 68 puntos frente a los 90 de Racing Bulls, quiere seguir en la pelea por el quinto puesto entre los constructores. Ya demostró en Madrid y en seco que su A526 tiene ritmo, pero se frustró en Bakú y en Sepang sin lograr puntos.

El potencial está

En el circuito denominado Marina Bay pesan más el manejo pulcro, sin roces, y la paciencia, porque es muy difícil adelantar. Si llueve, como bien podría suceder -hay pronósticos que lo afirman-, Alpine deberá corregir su método para la elección de gomas. En cambio, si la carrera se disputara sobre asfalto seco, tendría, con el reformado A526, argumentos para volver a la zona de puntos y situarse por delante de los pilotos de Racing Bulls. La pista tiene una gran mayoría de curvas lentas y de media velocidad. La que da a la recta principal, la 19, permitía el año pasado virar a 210 km/h. El resto varía entre 190 y 80 km/h y el A526 parece tener un buen nivel de tracción en la combinación de virajes de Marina Bay.

En Enstone ya han realizado sus simulaciones y, por ello, Pierre Gasly se mostraba optimista cuando, a las 15.30 hora local, recibió a los periodistas en la terraza, en bienvenidas sombras, del hospitality de Alpine.

El A526 parece tener un buen nivel de tracción en la combinación de virajes de Marina Bay JADE GAO - AFP

Con puntos y ayuda

Cuando el francés se sentó a la mesa que rodeaban 15 periodistas, llegaban los managers de Franco, María Catarineu y James Campbell-Walter, que habían estado ausentes en Sepang tomándose algunos días de vacaciones.

Saludaron y Gasly fue a lo suyo:

-¿Qué esperas de esta cita en Singapur?

-Conocemos Singapur como pista, y de por sí ya es muy exigente. Y va a ser importante arrancar y estar a punto desde el primer momento. Creo que, en general, con el auto que tenemos, estamos en un lugar decente. También sabemos que, con estos neumáticos, la preparación y el calentamiento tienen un papel bastante importante. Y dudo que podamos probar todos los compuestos. Tener información real de cara a la carrera, no creo que consigamos mucha, sólo la que saquemos de la sprint. Como decías, cuando probamos los neumáticos por la tarde, con muchísimo calor, sabemos que va a ser muy diferente en la sesión nocturna… Hoy tenemos el auto en un punto en el que puedo sacarle realmente el máximo. Eso me da la confianza, al llegar acá, de que deberíamos estar en la pelea por lo mejor de la carrera.

Ambos pilotos Alpine deberán luchar para pasar a la Q3, con la esperanza de ser novenos o mejor, dependiendo de algún fallo de los coches o pilotos de los equipos dominantes, y dejar atrás a los Racing Bulls.

Racing Bulls aventaja a Alpine en la tabla de constructores por 22 puntos. En condiciones normales, Alpine y Racing Bulls pueden aspirar a posiciones desde la novena para atrás, esto es, 3 puntos por carrera. Tendría que ser perfecta la progresión de Alpine para lograr la codiciada quinta posición en el certamen y clasificarse siempre por delante de sus rivales de toda la temporada. Y aun así, con ayuda de alguno de los magníficos ocho, sumar puntos gordos en un par de carreras.

Un Franco distendido y optimista

Franco llegó con 5 minutos de anticipación a la sala de conferencias de la FIA. Cuando estaba solo en el alargado sillón rojo de los interrogatorios, aprovechó para relajarse y cerrar los ojos. Tenía que hacerle compañía durante 30 minutos a Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). Antes de la ronda de preguntas, Franco hacía buenas migas con el español de 45 años que aún sigue vigente. Se reían juntos y era posible escuchar ese latiguillo común del argentino que llama la atención y provoca sonrisas y que empieza con “b”.

Franco Colapinto, distendido con el español Fernando Alonso, durante la rueda de prensa oficial en Singapur Ng Han Guan - AP

Se puso más serio cuando se refirió a sus posibilidades en Marina Bay:

-Después de las frustraciones en las dos últimas carreras, ¿qué tenés en mente para esta cita en Singapur?

-Recuperarnos. Tenemos un muy buen auto. No es un tema de competitividad del coche. En la última carrera tuvimos esa penalización (Sepang: largó 21º, penalizado 15 posiciones por la FIA por su choque en Bakú y su cambio de motor), así que salimos desde atrás. Pero la base (el coche) era muy fuerte y fuimos muy rápidos con poco combustible. Así que creo que tenemos otra oportunidad para tratar de conseguir puntos aquí en Singapur. Es importante que estemos por delante de los Red Bull. Tenemos que conseguir más puntos que ellos.

Colapinto ha tenido momentos brillantes y algunos resultados espectaculares, teniendo en cuenta el coche que le habían entregado, pero también otros momentos con altibajos. Por eso algunos periodistas europeos querían saber cuál era su balance personal hasta este momento del año.

-Podemos hablar de tus progresos esta temporada. Has logrado una buena cantidad de puntos, 27. ¿En cuáles aspectos has mejorado más en 2026?

-Hacer un año completo de Fórmula 1 y haber comenzado con los tests (de pretemporada) ha hecho una gran diferencia respecto de los años anteriores… Y este año he tenido una buena preparación y eso ha sido muy importante. Si ese ha sido un gran paso (adelante), también me he desarrollado mucho como piloto y como persona… Pasé por algunos momentos duros, pero he aprendido y mejorado.

-Te espera un fin de semana con una carrera sprint. ¿Cómo lo vas a encarar?

-Bien, motivado. Creo que Singapur es un circuito donde siempre he disfrutado manejar, como en mi tercera carrera en la F1 (eso fue en 2024)... Así que ojalá que todo vaya bien y pueda ser rápido.

Alpine y el clima

En torno a las 18.30 hora local, el circuito y el paddock se encendían cuando el tráfico era más denso por la hora pico. La gente que tomaba el subte podía leer un cartel que sorprendería a cualquier occidental: “Se multará con hasta 500 dólares (de Singapur) a quien arroje basura en estos vagones”.

En el paddock se iluminaban las oficinas de los hospitalities y en Alpine miraban el pronóstico meteorológico.

Uno de ellos podía ser alarmante. Los pronósticos apuntan a calor extremo y tormentas: el sábado, la probabilidad de lluvia sube al 86% y el domingo ronda el 60%. De todas maneras, nada podía tomarse como definitivo porque en Alpine habían considerado en Sepang que las probabilidades de lluvia eran de 15% el domingo a la hora del Gran Premio y el diluvio complicó todos los planes. Sólo queda preparar los autos y cruzar los dedos para que no llueva.