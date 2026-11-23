En el gran premio en casa estalló la grieta. El circuito de Monza fue el escenario del primer incidente en público, ante la mirada de Ferrari, el paddock, los tifosi y la Fórmula 1. Una relación que ofrecía pequeños destellos de agitación entró en una faceta compleja, sin retorno, con batallas internas que se dirimen en la pista. Charles Leclerc y Lewis Hamilton se enredan y la Scuderia se hunde. Los pilotos actúan con individualismo y las consecuencias envuelven al equipo, que no descubre autoridad ni un manejo de las crisis en su jefe, Frédéric Vasseur.

Una espiral de hechos que, en el circuito urbano de Las Vegas, repitió una escena que asomaba controlada, luego de las conversaciones grupales en San Pablo, después del encontronazo en Ciudad de México, donde Ferrari en un par de curvas pasó de establecer un 1-2 a dilapidar las chances de una victoria. Dos grandes premios restan para la finalización del calendario, dos fines de semanas consecutivos, en Doha y en Abu Dhabi, donde los autos del Cavallino Rampante serán eje de atracción: Ferrari empieza a delinear la próxima temporada, con pilotos que tienen contrato vigente y a largo plazo. Desvelar cómo será ese futuro, una respuesta y una solución que tiene que llegar con rapidez: la Scuderia cumplirá dos décadas sin consagrarse con una de sus espadas y 19 años sin festejar entre los Constructores.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, con mensajes cruzados y acciones que agitan la crisis en Ferrari Darko Vojinovic - AP

Una desastrosa prueba de clasificación impidió a los dos autos ser parte de la Q3, el segmento de la qualy en la que se dirimen las diez mejores posiciones. Un resultado que generó más tirantez a una situación que no necesitaba nuevos aditivos. El Gran Premio de Las Vegas fue frenético, no enseñó respiros, y entre las características del circuito y el modo adelantamiento –el plus que tienen los motores tras recargar las baterías- el espectáculo fue supremo, aunque más cercano a las pautas que desea Liberty Media -dueña de los derechos comerciales de la F.1-, que a la historia del Gran Circo. Los dos autos se lanzaron en esa caza continua que se exhibió en la pista, donde los roles se intercambiaban y un piloto pasaba en un parpadeo de perseguidor a perseguido.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton corren los límites en Ferrari y la Scuderia se hunde en los resultados CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el vértigo, el primer error lo cometió Hamilton, que sacó rédito de ganar posiciones al transitar por fuera de los límites de la pista y, como no devolvió el lugar a Lando Norris (McLaren), recibió 10 segundos de penalización, que cumplió en el pit stop, tras el accidente entre Sergio Checo Pérez (Cadillac) y Rafael Camara (Haas). Para entonces, las radios disparaban mensajes que establecían la rivalidad entre los compañeros de equipo, que intercambiaban posiciones sin avanzar: “Si continuamos, no terminará bien”, señaló Leclerc. La respuesta del británico no se hizo esperar: “Dile que se quite del camino”.

Con el ingreso del Autos de Seguridad, las espadas de Ferrari quedaron separadas –Hamilton cayó al 14to casillero, mientras que Leclerc giraba séptimo. Pero se recuperó el séptuple campeón del mundo y en la vuelta 38, el caos.

Charles Leclerc (16) estrangula a Lewis Hamilton en la chicana de Monza; en el Gran Premio de Italia comenzó el conflicto en la pista entre el monegasco y el británico Bradley Collyer - PA Images - PA Images

La tensión desembocaría en otra colisión, en la Curva 7, en la que Hamilton dibujó un trompo y a Leclerc le costó 10 segundos de penalización: los dos se arruinaron la carrera. “Supongo que no teníamos la misma mentalidad. Al final, eso nos costó muchos puntos en Las Vegas”, apuró el británico. Leclerc fue advertido por Vasseur a pasar por el garaje antes de conversar con los medios: “Recibí una penalización, así que supongo que la responsabilidad es mía, tanto desde el punto de vista de los comisarios como de la mayoría. No culpo a Hamilton, porque la penalización fue para mí, pero no sentí en ese momento que haya hecho algo fuera de la norma. Sí, el resultado tuvo consecuencias para Lewis y eso es inaceptable”, aceptó el monegasco, que también asumió el error por el incidente en Monza.

El incidente entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas

Al igual que en Ciudad de México, Vasseur no fue contemplativo con Leclerc. “Fuimos bastantes estrictos al enviarle a Charles el mensaje de no adelantar a Hamilton cinco curvas antes. Creo que es un error profesional, que perjudicó a todo el equipo y es totalmente inaceptable, especialmente después de lo ocurrido en México y de todo lo que discutimos en Brasil”, aseveró el ingeniero francés, que intentará que el descontrol no aumente en los dos episodios finales del año, aunque los reclamos de los pilotos no son nuevos: la estrategia en Países Bajos puso a Vasseur en una posición incómoda. La gestión de las reglas internas de competición es una variable que manejaría el ingeniero, que desea analizar el escenario apenas regresen a Maranello.

El team principal de Ferrari, Frédéric Vasseur, no descarta tomar medias y aplicar sanciones a Charles Leclerc y Lewis Hamilton si se repiten las rispideces en la pista GIUSEPPE CACACE - AFP

“Sin dudas, tendremos que tomar medidas, decisiones, pero no haremos nada esta noche [por el sábado, tras el GP de Las Vegas]: debemos mantener la calma y después actuar, porque el trabajo de dos mil personas no puede arruinarse de esta manera”, arremetió Vasseur, que seguramente dialogará con Leclerc y Hamilton antes del jueves, jornada en la que los pilotos dialogan con los medios.

Marcar un rumbo, una línea, establecer normas, se impone como una necesidad, mientras que la dirección de Ferrari no descarta en aplicar sanciones, imponer multas, como hizo Toto Wolff en Mercedes, durante el conflicto entre Hamilton y Nico Rosberg, en 2016. Aquel enfrentamiento, con el título en juego, provocó que se exigiera pagos en caso de daños en accidentes y amenazó con despidos. “Era la única manera de que se tomaran en serio su trabajo”, aportó Wolff, que además de la división entre sus espadas tenía a mecánicos e ingenieros también tomando parte en la batalla.

Un par de semanas atrás, en el circuito Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México, Lewis Hamilton y Charles Leclerc se enredaron y Ferrari desperdició la oportunidad de una victoria Fernando Llano - AP

Ferrari diseñó una alineación con dos pilotos estrellas en 2025 y la superioridad de Leclerc mantuvo la paz interna. En esta temporada, Hamilton hizo un trabajo singular en Maranello y ajustó detalles para no repetir la frustración del año pasado: el monegasco se impone 13-8 en la qualy, mientras que el séptuple campeón el mundo lidera con un mínimo margen –11 a 10- en los grandes premios, aunque con 17 puntos de ventaja en el Mundial de Pilotos, donde en gran parte del año fue el primer escolta del campeón Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). “En un momento de la temporada tenía una ventaja de más de 40 puntos, en ese momento necesitábamos apoyo para intentar vencer a Kimi: creo que, con ese respaldo... Lo que pido es que no deberíamos tocarnos, porque eso nunca debería pasar”, recordó Hamilton que ante la pregunta de si la Scuderia tiene que nombrar pilotos N°1 y N°2, fue tajante: “Eso tiene que contestarlo Ferrari”.