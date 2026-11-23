La Fórmula 1 empezó a delinear el marco reglamentario que regirá desde 2030 y una de las medidas que analiza la FIA podría tener consecuencias directas sobre Alpine. Más allá del anunciado regreso de los motores V8, la propuesta contempla limitar a dos la cantidad de equipos que podrá abastecer cada fabricante de unidades de potencia, incluyendo a su propia escudería oficial. Si prospera, Mercedes se verá obligada a reducir de tres a uno sus actuales clientes y Alpine aparece como uno de los equipos más expuestos a ese cambio.

La iniciativa fue consensuada por los seis fabricantes que participarán en el nuevo ciclo técnico y deberá ser ratificada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA. El objetivo es reducir costos, simplificar la arquitectura de los motores y, al mismo tiempo, evitar que algunos proveedores acumulen una influencia excesiva dentro de la categoría a través de una amplia red de equipos clientes.

Las caras de satisfacción en Alpine: Flavio Briatore, escoltado por sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, tras la buena actuación en Las Vegas

Actualmente Mercedes suministra motores a su equipo oficial, McLaren, Williams y Alpine. Con el límite previsto para 2030, la marca alemana sólo podría mantener una de esas tres asociaciones externas. ¿Por qué es relevante para Alpine? Porque la estructura de Enstone acaba de reorganizar su proyecto técnico a partir del abandono de Renault como fabricante propio de motores y apostó por una alianza con Mercedes para encarar los próximos años.

En ese contexto, la escudería francesa podría encontrarse ante la necesidad de volver a buscar un proveedor apenas unas temporadas después de haber completado la transición. McLaren y Williams, los otros dos clientes de Mercedes, también pretenden continuar con la marca alemana. De hecho, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, fue contundente durante el Gran Premio de Las Vegas: “Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de tener nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un Mercedes”.

Pierre Gasly seguido por Franco Colapinto durante el Gran Premio de Las Vegas TWJB PHOTOGRAPHY - BWT Alpine Formula One Team

La decisión final dependerá de Mercedes, que aún no definió públicamente qué perfil de cliente privilegiará. La continuidad junto a McLaren le garantiza una referencia competitiva de primer nivel, mientras que Williams mantiene un vínculo comercial y técnico que se extiende desde el inicio de la era híbrida en 2014. Alpine, en cambio, es el socio más reciente de la estructura de Brixworth.

La restricción proyectada forma parte de una reforma mucho más amplia. El plan acordado para 2030 prevé motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, alimentados con combustibles sostenibles y acompañados por una potencia eléctrica máxima de 200 kilovatios. La idea es reducir la complejidad de las actuales unidades híbridas, contener los costos de desarrollo y recuperar parte del protagonismo que históricamente tuvieron los motores de combustión en la categoría.

Además del límite de equipos clientes, la FIA y los fabricantes avanzaron sobre un esquema de control presupuestario para las unidades de potencia. El techo de gastos se mantendría inicialmente en 190 millones de dólares y luego descendería de manera progresiva hasta llegar a 160 millones en 2034. También se evalúan medidas para facilitar la transición entre los motores actuales y la nueva generación de V8.

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De todos modos, Alpine no corre riesgo de quedarse sin impulsor. El reglamento conservaría la denominada “obligación de suministro”, una cláusula que permite a la FIA exigir a un fabricante que provea motores a un tercer equipo si éste no consigue cerrar un acuerdo por sus propios medios. La norma funciona como una red de seguridad para evitar que alguna escudería quede fuera de la grilla por falta de proveedor.

Por eso, la principal amenaza para Alpine no pasa por la posibilidad de competir sin motores, sino por verse obligada a replantear un proyecto técnico que fue construido alrededor de la alianza con Mercedes. Con la aprobación definitiva todavía pendiente, durante el Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA, prevista para diciembre en Shanghai, la discusión recién comienza. Pero el horizonte de 2030 ya abrió una disputa silenciosa entre los equipos que quieren asegurarse un lugar junto al fabricante más exitoso de la era híbrida.

Asimismo, en cuanto a Franco Colapinto, su actualidad está vinculada al equipo francés, pero resultaría aventurado afirmar que estas modificaciones podrían afectar su futuro deportivo.