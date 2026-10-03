Colapinto, en otro rol: con las penalizaciones a cuestas, una buena práctica y ayuda a su compañero en la clasificación

SEPANG, Malasia (enviado especial).- Antes de iniciarse hoy la prueba de clasificación para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, la pregunta era insistente en la mente de algunos periodistas: ¿cómo iba a desempeñarse Franco Colapinto cuando hubiese que apretar el acelerador en serio el sábado? ¿Habría superado un supuesto golpe psicológico por su error en la carrera anterior en Azerbaiyán, cuando chocó a su compañero, Pierre Gasly, y provocó al abandono de ambos Alpine?

El argentino dio la respuesta esperada; incluso, mejor. Con su décimo tiempo en la Q1 de la clasificación, justo por detrás de Gasly -a solo cinco milésimas-, aparecía el Franco recuperado, el Franco resiliente, el piloto determinado que había dejado atrás el episodio del choque en Bakú.

En los puestos de adelante, sorprendía Max Verstappen, logrando la pole con su Red Bull, por delante de la Ferrari de Lewis Hamilton.

Max Verstappen, el hacedor de la pole, flanqueado por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, los otros dos mejores tiempos de la qualy en Malasia Vincent Thian - AP

Con un excelente trabajo de preparación para la carrera el viernes y dándole el tirón o rebufo aerodinámico a su colega francés en la Q2 de hoy, regresaba Franco a donde debía estar y favoreciendo a su equipo.

Colapinto podía hacerlo en detrimento de sus propias posibilidades, porque la sanción de la FIA, que lo retrocedía 15 posiciones en la formación inicial (5 de sanción por el incidente de Bakú y 10 por cambio de motor en su auto), lo mandaba a la 21ª posición de largada para este domingo. Por detrás de él, 22º, a modo de mágica compensación lo hará otro Racing Bulls, el de Arvid Lindblad, que difícilmente pueda sumar puntos mañana. Una ayuda para Alpine en la lucha por el certamen de constructores.

Con cierto optimismo llegó el personal del equipo de Enstone al circuito que se despertaba hoy con mucho calor.

Ambiente árabe

Como el escenario cambiante de un musical de Oriente Medio, la entrada al paddock de Sepang amaneció diferente hoy. Los bahreiníes se estaban poniendo serios: tras los molinetes de acceso, una enorme alfombra persa con diseños árabes en tonos rojizos recibía a los pilotos. Avanzando unos metros se situaba, a la derecha, una enorme jaima o carpa árabe. Ofrecía más de 200 m² de bienvenida, sombra proporcionada por el grueso tejido con pelos de oveja y camello a los que convenientemente dejan calvos.

El calor y la humedad, protagonistas en Sepang, donde proliferaron los paraguas para protegerse del sol I-HWA CHENG - AFP

El garaje de Sepang es angosto y poco profundo, así que Franco se colocó el protector del cuello, el HANS y el casco al fondo, detrás de un armario con ruedas que era un aire acondicionado al servicio de la salud de los mecánicos.

En la FP3 matutina, Franco utilizó dos juegos de blandos y poco combustible. También Gasly hizo su propia simulación de clasificación, pero buscando al mismo tiempo un equilibrio mejor entre el agarre de ambos ejes.

Faltando 23 minutos para el final, el argentino registraba el que iba a ser el noveno mejor tiempo de la sesión, 1m37s920/1000. Por delante de él iban a quedar los ocho coches de los cuatro equipos dominantes, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, con el italiano Kimi Antonelli como el más rápido, 1m36s302/1000.

Gasly quedaba 13º. Entre ambos Alpine se insertaban Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 164/1000 por detrás de Franco, Gabriel Bortoleto (Audi) y un decidido Fernando Alonso (Aston Martin).

En esta sesión, Alpine y su equipo rival, Racing Bulls, exploraron una maniobra de tirón, rebufo aerodinámico, para establecer si podía ser beneficioso para la prueba de clasificación. En todo caso, en tandas largas, los Alpine eran claramente más rápidos que los Racing Bulls.

Fanáticos listos para el Gran Premio de Bahréin I-HWA CHENG - AFP

Tirando del compañero

Eran casi las dos de la tarde cuando pudo verse a dos halcones sacre llegados de Bahréin volar a modo de exhibición con las corrientes térmicas en la zona de la rápida curva número cinco. Los sacre cazan lanzándose sobre sus víctimas a casi 200 km/h. En los garajes, los equipos se preparaban también para salir a cazar.

En la Q1, Gasly utilizó un juego de blandos usado para lograr el noveno tiempo, 1m37s 174/1000. Franco conseguía en su segundo intento marcar 1m37s 179/1000, apenas 5/1000 más lento, nada…

Max Verstappen (Red Bull) ya era momentáneamente el más rápido del día con 1m36s 477/1000, por delante de Charles Leclerc (Ferrari).

Ambos Alpine pasaban a la Q2. Si bien el brasileño Gabriel Bortoleto, Audi, había sido 68/1000 más rápido que Pierre, eso no iba a durar.

Colapinto rindió muy bien en la práctica 3 Aijaz Rahi - AP

Como Franco estaba sancionado, se decidió que le iba a proporcionar ayuda aerodinámica a su compañero. Salió a último momento a tirar del francés y eso permitió a Gasly girar en 1m36s410/1000, desplazando a Bortoleto y quedando el francés clasificado noveno y con acceso a la Q3.

El tirón de Franco le había proporcionado a Pierre buena parte de las 4/10 que en esa sesión le sacaba de ventaja a Bortoleto, 10º.

Como Franco no había intentado hacer un tiempo, entrando a boxes sin lanzar una vuelta rápida, quedaba en una virtual 15ª posición por tiempo, pero con un juego de neumáticos blandos nuevos para la carrera.

Con buen talante

Los periodistas esperaban a los pilotos en la zona del corralito bebiendo café de Bahréin con cardamomo y clavo de olor, un aroma y sabor tan inédito como agradable.

Sonriente, satisfecho a pesar de tener que salir a remar duro mañana, Colapinto contó así su experiencia del día:

-Fue un fin de semana un poco raro para vos: hiciste toda la preparación de carrera y no te metiste de lleno en la clasificación. ¿Cómo salió?

-Fue un poco aburrido. En general, en la FP3 fue la primera vez que hice la tanda con poca nafta, así que más o menos sé qué hacer. Fue mucho tratar de preparar la carrera, que será complicada. Trataremos de dar lo mejor mañana en la carrera, arrancando desde atrás. Creo que tenemos algunas oportunidades y alguna chance de hacer sobrepasos, y el auto se ve fuerte, incluso en el ritmo de carrera. Diría que se ve bastante competitivo, así que vamos a ver dónde terminamos.

"Tratamos de ayudar a Pierre en la Q2", contó Colapinto

-¿Sentís que estás mejor preparado para la carrera de lo que estarías normalmente, sólo por haber rodado más?

-Yendo detrás de otros autos, va a ser complicado para los neumáticos. Esa es la única cosa que en realidad no practicamos, y no sabemos bien cuánto va a afectar nuestra carrera.

-¿Había un plan para hacer de rebufo para Pierre, o eso no estaba previsto?

-Sí, tratamos de ayudar a Pierre en la Q2. Él realmente lo necesitaba, así que tuvimos buen ritmo. Creo que todos (en el equipo) manejaron todo muy bien, y somos competitivos.

-¿Qué esperás en cuanto a la degradación de los neumáticos para mañana?

-Es difícil de decir. Hay muchas incógnitas, para nuestros dos autos de cara a la carrera. [A pesar del calor, debido a la rugosidad del circuito, los blandos serán muy utilizados mañana, cuando se espera una estrategia a dos paradas]

-Como vos estabas haciendo toda la preparación para la carrera, ¿pudo Pierre hacer un poco más de trabajo de vuelta rápida estos dos días?

-Sí, creo que se enfocó mucho más en eso y yo, en el trabajo para la carrera, que no es en vano y es útil para el equipo. Así que estoy contento de haberlo hecho. El auto se sintió fuerte en la FP3.

Con pavimento seco, el Alpine tiene ritmo y velocidad que podría permitirle adelantar a nueve rivales para situarse cerca de los puntos. No le será fácil, sin embargo, superar a los dos Aston Martin Honda de Fernando Alonso y Lance Stroll. Además, tendría que contener cualquier embate del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

La misión es posible para un Colapinto que está de vuelta. Otra historia, para él y para todo el pelotón, será si llueve.

La probabilidad de que eso ocurra superaba hoy el 50%, y entonces comenzará a sortearse la lotería. El único que daría bienvenida a ese escenario sería Max Verstappen, que arranca desde la pole y es el maestro de la lluvia.