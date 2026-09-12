Colapinto, entre las mariposas en la panza y los abrazos del alma, marca el camino de Alpine en “Madring”

MADRID.- Lo esperaban, felices, con ganas de un abrazo interminable: Aníbal Colapinto y sus managers María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Había clasificado noveno, por propio derecho, domando a su Alpine cuando en la veloz curva peraltada «La Monumental» (la número 12 del circuito) quiso rebelarse e irse al muro. Pero Franco no aflojó y saltaron chispas del fondo rozando el asfalto cuando las riendas amansaron el eje trasero.

Dejaba en la Q3 un tiempo que se grabará en su memoria: 1m 32s 903/1000. Era el mejor del resto, el mejor de los Alpine y el que reeditaba, en un circuito traicionero, lo que ya había mostrado en Monza con su espectacular clasificación (octavo) y no menos fenomenal remontada desde la 16ª posición a la novena.

Franco Colapinto salió del «corralito» y allí, prácticamente al final de un pasillo de admiradores, los suyos del alma lo abrazaron. —¡Felicidades, hijo!—, musitaba y se aferraba Aníbal Colapinto al “enano” (así le llama él cuando está entre amigos). Lo abrazaban también sus managers. La gente se agolpaba. Una admiradora espontánea le gritaba: “¡Te amo, te adoro, Franco!“. Lo rodeaban quizás más fanáticos que los que habían saludado al sorpresivo poleman, Lando Norris, que también protagonizó una gran historia. El inglés largará delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) . Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá cuarto y Charles Leclerc (Ferrari), quinto.

La sonrisa del argentino, una postal de la jornada dpa - PA Wire DPA

Aníbal estaba al borde de las lágrimas. Dicen que las emociones se contagian y el grupo casi casi lo imitaba. El sol de la tarde madrileña se colaba entre las columnas de la zona de ingreso a la Feria de las Naciones donde se había dispuesto el “corralito”. Los fotógrafos intentaban evitar el contraluz, pero era imposible impedir las mariposas en el estómago en torno a Franco. Aníbal observó cómo su pibe agarraba de nuevo el manubrio del monopatín y sudado, cuerpo erguido, cabeza bien alta, desapareció rumbo al hospitality. A seguir trabajando para afianzar lo conseguido.

No era ni iba a ser su novena plaza en la grilla su mejor posición de largada desde que ingresara a la F1 en 2024 (arrancó séptimo en Monza hace una semana y fue 8º en Bakú 2024 y en Montreal este año), pero era altamente significativa por la forma en la que la consiguió. Desafiando a los muros, con una inusitada alta velocidad en las curvas rápidas del dibujo de Madrid y pasando holgadamente de la Q2 a la Q3 mientras su compañero Pierre Gasly se quedaba allí, triste, como él mismo iba a decir, paralizado en la 14ª posición de la Q2, 715/1000 por detrás del argentino.

Esta era la cuarta vez en el año que Franco clasificaba entre los 10 mejores. Y lo más importante para Alpine: Franco era el referente del equipo en una tarde inspirada. En la práctica matutina se habían colado por delante ambos Audi; Franco quedaba 11º y Gasly 16º. De momento ambos Racing Bulls estaban por detrás. Lo que pudiese lograr Arvid Lindblad, el más rápido con los Racing Bulls, era una incógnita porque era posible que su chasis no quedara bien reparado tras el accidente que el piloto inglés había protagonizado en la FP2 del viernes.

Colapinto desafía los límites del circuito de Madrid dpa - PA Wire DPA

Fuera de la cuestión, en condiciones normales, estaba pretender derrotar a los pilotos de las cuatro escuderías líderes. La misión sigue, seguía siendo la misma desde que comenzó el certamen: acabar quintos entre los constructores. Y para ello ambos pilotos deben cumplir metiéndose consistentemente entre los primeros 10 u 11 a la hora de largar.

Visiblemente satisfecho y tranquilo, dispuesto a profundizar en sus respuestas, Franco contó a los periodistas escritos, entre ellos a LA NACION, su “tarde inspirada”:

—Estoy bastante contento, creo que muy orgulloso del resultado, porque esta pista siempre fue muy complicada para nosotros. Creo que es una pista hecha para Audi. Vamos a baja velocidad, pero no somos tan buenos en los pianos. Pero de nuevo, estar en Q3 y por delante de Audi es un muy buen resultado… La vuelta de Q2 fue una de las mejores que hice.

—¿Cómo fue ese momento en “La Monumental”? Se vio espectacular.

—Fue bastante espectacular, íbamos como a 260 km/h ahí. Uno va empujando el límite en la clasificación y va subiendo la velocidad. En la Q2 tuvimos que ir a fondo, tuve un deslizamiento grande y pude salvarlo. Tener una cruzada así y poder juntarlo todo en la segunda tanda de Q2 estuvo muy bien.

El Alpine de Colapinto, entre los autos de Fernando Alonso y George Russell en la ya famosa curva "La Monumental" Agencia AFP - AFP

Por la mañana pintaba bien

Al ingresar a la amplia zona del paddock, los pilotos más conscientes de la historia se detenían un momento para admirar la Ferrari 126C turbo que, con Gilles Villeneuve al volante, ganó en el circuito del Jarama el último GP corrido en la zona de Madrid en 1981.

Franco llegó temprano acompañado por Aníbal, su padre, que ya había estado en Monza. Pasada la exhibición de la Ferrari, pudieron escuchar acordes de música country que discurría en el amplio pasillo entre dos enormes pabellones de la Feria.

En torno a las 12, Aníbal aprovechaba unos metros de sombra junto a la entrada al hospitality de Alpine para captar algo del ambiente local, muy diferente al de Monza, más distendido. Allí recibió al enviado de LA NACION.

—Estoy en una casa de amigos, no en el hotel de Franco porque si no me tendría que acostar temprano—, decía el padre, al que se le veía feliz por retomar contacto con su hijo. Aclaraba que en realidad había hecho un asado el viernes a la noche para un amigo.

Colapinto fue de menos a más en el arranque del fin de semana. Largará noveno Agencia AFP - AFP

—¿Como esos que hace Franco?

—No sé, no hacía muchos en Pilar. Pero me han dicho que es el mejor asador de Mónaco, lo que no debe ser difícil.

En medio de la conversación pasó a toda velocidad con su monopatín Franco. Iba a vestirse de corredor porque se acercaba la hora de la FP3.

Esta estuvo detenida 20 minutos tras el accidente de Lewis Hamilton en la curva 13. Lewis intentó llegar a boxes con su alerón delantero encajado bajo el chasis y un neumático pinchado. Desistió.

En la FP3 interrumpida más de 20 minutos por el accidente de la Ferrari, la gran mayoría de los equipos buscó ajustar sus reglajes para la clasificación vespertina. Alpine lanzó a sus dos autos con modificaciones en la puesta a punto.

La Ferrari de Lewis Hamilton en boxes: debió ser reparo luego del accidente que sufrió en la FP3 Agencia AFP - POOL

Se relanzó el ejercicio faltando 15 minutos. En su tercer intento de la jornada, no sin antes realizar una breve incursión por la calle de escape de la curva uno, Colapinto marcaba 1m 34s 346/1000. Eso le iba a bastar para quedar 11º, cinco posiciones por delante de Gasly. Esta vez era el francés quien se veía afectado por el tráfico en la pista.

Si bien los A526 parecían más estables que el día anterior, no podía la escuadra sentirse satisfecha: ahora eran los dos Audi más rápidos por delante de Franco. Arvid Lindblad, que había chocado su Racing Bulls el viernes, poco tiempo había tenido para la puesta a punto. Quedaba 15º por delante de su compañero circunstancial Yuki Tsunoda.

Los equipos ya habían comprobado que, debido al asfalto abrasivo y al calor en la pista, en torno a 54°C, había aparecido en algunos coches el temido graining (rulitos de caucho que quitan adherencia) y eso podía ser definitorio ya en la carrera.

Una grúa retira el Haas de Oliver Bearman, que protagonizó unos de los accidentes del sábado Agencia AFP - AFP

La batalla contra Lindblad

Ya en la Q3, la última parte de la clasificación, la batalla iba a ser entre Franco y Lindblad, que aparecía bastante recuperado.

Franco hizo tres intentos. En su 16ª vuelta de la sesión dejaba el registro que le daría la novena posición: 1m 32s 903/1000. Lindblad hizo dos tiradas más, en su 17ª y 20ª vueltas, algún minuto después que Franco. Fue inútil: marcaba 1m 33s 041/1000 y se resignaba a la décima posición.

Franco había negociado la famosa curva peraltada “La Monumental” a 273 km/h en el punto medio, dos km/h por debajo de lo que conseguía Lando Norris. Pero a la salida era más rápido: 283 km/h contra 274 del campeón mundial. La comparación es relativa teniendo en cuenta que podía haber distinta gestión de energía, pero sí habla del nivel de compromiso del argentino y de su alta capacidad en los sectores muy veloces. La carrera será otra historia, una que ha tenido un muy buen prólogo.