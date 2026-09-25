Colapinto habló de la ayuda que le dio a Gasly para avanzar a la Q3 y que no fue recíproca: “Es muy difícil sin la succión”

Franco Colapinto está instalado entre los diez mejores de la clasificación de la Fórmula 1 y partirá desde la décima posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, para la carrera que se va a disputar este sábado.

Luego de una jornada en la que consiguió superar la Q1 y la Q2 (con una jugada maestra en el cierre), no pudo redondear su mejor vuelta en la instancia decisiva. Un problema que pudo ser evitado, si hubiera aparecido la colaboración de Pierre Gasly.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



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Tras la actividad en el circuito callejero de Bakú, el piloto argentino explicó en un charla con ESPN que uno de los principales inconvenientes apareció en las extensas rectas del trazado, donde sufrió “la falta de succión” y algunas complicaciones con la utilización de la energía. “Fue buena, pero fue muy difícil sin la succión porque perdí cuatro o cinco décimas en una recta. Perdí mucho antes de la curva 15, donde tuve problemas con la batería”, explicó Colapinto sobre una de sus vueltas rápidas.

La succión (también llamada rebufo o drafting) es un efecto aerodinámico que se produce cuando un auto circula muy cerca detrás de otro en una recta, lo que reduce la resistencia al aire y permite alcanzar una mayor velocidad.

¿Qué pasó exactamente?

Colapinto completó una clasificación con un momento particular: primero ayudó a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, a conseguir el tiempo para avanzar al último corte y después consiguió por su propia jerarquía (sin la colaboración de su colega) la vuelta que le permitió meterse entre los diez mejores.

Colapinto, en el mágico circuito callejero de Bakú IGOR IVANKO - AFP

El argentino ya había mostrado un muy buen ritmo en la Q1 y la Q2. En el segundo corte, la estrategia de Alpine fue colocar a Colapinto por delante de Gasly para que el francés pudiera aprovechar la succión del A526 del argentino en la extensa recta del circuito callejero.

La estrategia funcionó. Gasly consiguió avanzar a la Q3 y terminó séptimo, mientras Colapinto todavía tenía que asegurar su propio lugar en el último tramo de la clasificación. De hecho, estuvo a punto de quedar afuera.

Y lo hizo sobre la bandera a cuadros. Cuando quedaban un puñado de segundos para terminar la Q2, el argentino completó una vuelta (sin la ayuda de la succión de su compañero) y marcó 1m44s683, con lo que superó por apenas 92 milésimas a Oliver Bearman y se quedó con el último lugar disponible para la Q3.

🗣️ "SIN REMOLQUE. LO HIZO SOLO, SIN NADIE QUE LO AYUDE"



🎙️ El relato de @F1Tornello al vueltón que hizo Franco Colapinto para meterse en la Q3 en Bakú



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Una clasificación en dos etapas bien marcadas para Colapinto: primero trabajó para el equipo y ayudó a Gasly a meterse en la instancia definitiva y luego se fabricó solo su propia clasificación.

A pesar de esas dificultades, se destacó especialmente su rendimiento en uno de los sectores más complejos del circuito. “La vuelta había sido buena, la parte del castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3”, sostuvo.

El joven nacido en Pilar logró el objetivo y avanzó a la última instancia de clasificación, algo que le permitió asegurarse un lugar entre los diez primeros. Sin embargo, allí no consiguió completar una vuelta que reflejara todo el potencial del Alpine. “La Q3 no fue buena. No es que no haya hecho una buena vuelta, sino que no pude poner todo junto”, reconoció.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, una relación con matices Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Colapinto también detalló que durante todo el fin de semana tuvo complicaciones al momento de atacar las zonas de frenada. “No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear. Estoy levantando mucho antes en los frenajes y después me cuesta toda la curva por eso”, contó.

George Russell se quedó con la pole position con Mercedes, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, clasificó séptimo. Con la clasificación resuelta, Colapinto rápidamente puso el foco en la competencia y en la posibilidad de mantenerse dentro de la zona de puntos. “Hay mucho por trabajar. Ojalá sea una buena carrera. Hay que laburar, ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, señaló.

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Franco dejó abierta la posibilidad de que Alpine planee una alternativa táctica para intentar avanzar posiciones. “Vamos a intentar ir para adelante. Creo que hacer una estrategia distinta e intentar algo va a ser bueno. Ojalá podamos tener una buena carrera”, advirtió. Colapinto largará décimo en un circuito imprevisible y en el que la extensa recta principal, el desgaste de neumáticos y la aparición del auto de seguridad suelen abrir diferentes variantes estratégicas.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado, desde las 8, en un cronograma excepcional de la Fórmula 1 debido al Día del Recuerdo que se conmemora el domingo en Azerbaiyán.