Colapinto habló tras la clasificación para la carrera sprint de Canadá: “Fue difícil, hubo que ponerle mucho huevo”

Durante la jornada inicial del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de este viernes, Franco Colapinto no pudo girar en la única sesión de prácticas libres debido a una falla técnica en su Alpine. Sin embargo, más tarde alcanzó la 13° posición en la prueba de clasificación para la carrera sprint de este sábado. “Hubo que meterle huevo a la cuestión. Fue difícil, un día largo”, declaró en boxes el piloto argentino.

“Di apenas cuatro vueltas en todo el día, así que obviamente no fue lo ideal”, puntualizó Colapinto, y enumeró: “Una FP1 que no pude girar en una pista muy difícil. Una pista que depende mucho de la confianza. Además, hay mucho polvo, mucha tierra y es muy difícil cometer un error. Así que es complicado encontrar el límite y, a la vez, tener ese margen”.

Las palabras de Franco Colapinto

Sobre su gris desempeño, el piloto apuntó: “Tener que hacer una qualy tan al límite en dos vueltas fue difícil, pero la sacamos adelante. Maximicé lo que tenía con la poca experiencia que tenía de la práctica, más que nada por las [cámaras] onboards”.

En su declaración, el automovilista evidenció su optimismo para los siguientes días. “Creo que hicimos un buen laburo. Hay que trabajar. Obviamente, estamos un pelín peor que en Miami, pero hay que entender el porqué y laburar para estar un poco mejor”, remató Colapinto.

NO LE ALCANZÓ A FRANCO: Colapinto cerró la SQ2 con un tiempo de 1:14.702 y largará 13° en la Sprint.



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El piloto argentino viene de su mejor resultado en Miami, donde obtuvo la séptima posición. Aún así, Alpine evidenció perder terreno en Canadá. Sobre las modificaciones al monoplaza de la escudería -que incluye un alerón trasero y nuevo piso-, Colapinto opinó: “Los datos que se ven muestran que hay ganancia de carga con el alerón trasero. Pierre [Gasly] giró con el viejo para analizar y el nuevo es mejor, no tanto como esperábamos, pero es mejor. Producir un alerón es una inversión enorme y no nos está dando todo el rendimiento que esperamos. Hacer un piso y un alerón no es fácil. Pero quedar cerca de Q3 no está tan mal”.

Además de Colapinto, quienes no accedieron al último tramo de la prueba de clasificación para la carrera corta fueron Nico Hülkenberg, 11º; Gabriel Bortoleto, 12º; Esteban Ocon, 14º; Oliver Bearman, 15º, y Fernando Alonso, que no giró en este segmento y mantuvo el 16º lugar de la SQ1.

ELIMINATED IN SQ2 ❌



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Los primeros 10 de esta porción fueron: 1º, George Russell; 2º, Lewis Hamilton; 3º, Kimi Antonelli; 4º, Charles Leclerc; 5º, Oscar Piastri; 6º, Lando Norris; 7º, Arvid Lindblad; 8º, Isack Hadjar; 9º, Max Verstappen, y 10º, Carlos Sainz.

Quien sí sonrió fue George Russell arriba de su Mercedes, consiguiendo hasta con cierta holgura la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto inglés ya estaba primero y con su último giro se supera, por 229/1000, hasta ser el único piloto que tarda menos de 73 segundos para dar una vuelta al Gilles Villeneuve. Con 1m12s965/1000, dejó atrás por 86 milésimas a su compañero, Kimi Antonelli.

La carrera sprint se iniciará a las 13 de este sábado, hora de Buenos Aires, y será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+. Luego, a las 17, tendrá lugar la prueba de clasificación para la competencia principal del domingo.