Franco Colapinto tuvo pericia para rescatar algo cuando crece la amenaza de los rivales cercanos

MONTREAL, Canadá.— Con la fuerza y la adaptabilidad digna de un gran piloto, Franco Colapinto sólo necesitó tres vueltas útiles para pasar, desde la décima posición de la SQ1, a la segunda parte (SQ2) de la prueba de clasificación para la carrera sprint de este sábado en el circuito Gilles Villeneuve, de esta ciudad, donde se desarrolla el Gran Premio de Canadá, 5ª fecha de la temporada de Fórmula 1. Superó a su compañero Pierre Gasly, que fue 19º, y con una cuarta ronda rápida quedó 13º para la grilla de la carrera corta en la Isla de Nuestra Señora.

Mientras George Russell consiguió la pole ganándole por 68/1000 a Kimi Antonelli, también de Mercedes, Colapinto, que se había perdido el entrenamiento matutino, salvó en apenas cuatro vueltas útiles una jornada muy complicada para el equipo Alpine. Franco se había quedado a pie ni bien había comenzado la única práctica del fin de semana, por una falla de la batería. Gasly, que había dado 29 giros, retrasó su intento de vuelta rápida en la SQ1 y se vio perjudicado por una bandera roja propiciada por un accidente de Fernando Alonso a bordo de su Aston Martin cuando quedaba poco más de minuto para acabar. Al abrirse la pista, no quedaba tiempo para hacer el intento de acceder a la segunda porción de la tanda. Por tercera vez en el año el argentino quedó delante del francés, tras conseguirlo por duplicado en Miami hace tres semanas.

En la SQ3 los Mercedes ratificaron su dominio. Russell postergó por 315/1000, clara ventaja, al McLaren de Lando Norris, que fue 3º; el compañero del campeón, Oscar Piastri, cerró la segunda fila, y los Ferrari de Lewis Hamilton, 5º, y Charles Leclerc, 6º, se ubicaron a continuación. Inmediatamente después, los Red Bull, de Max Verstappen e Isack Hadjar. Las cuatro marcas más fuertes ordenadas de a pares en los primeros ocho lugares.

Compacto de la sprint shootout de Canadá

Con su gráfica manera de expresarse cuando está contento, Colapinto sonreía, hacía bailar los ojos y decló para ESPN: “Hubo que meterle h... a la cuestión, pero nada... Difícil. Creo que fue un día largo. Di cuatro vueltas en todo el día, así que obviamente que no fue lo ideal... Es una pista muy difícil, una pista de mucha confianza, y además había mucho polvo, mucha tierra, y es muy fácil cometer un error... Creo que tener que hacer en dos vueltas una clasificación al límite fue complicado, pero la sacamos adelante”.

Lo cierto es que Racing Bulls, Williams y Audi, los que en Miami habían sido superados por Alpine, presentan en la fecha de Montreal una serie de mejoras aerodinámicas que les hacen recuperar terreno. Lo había advertido Steve Nielsen, el jefe de la escuadra de Enstone, al decir que en esta primera mitad del campeonato habría una carrera de desarrollo que no permite, según él, “dormirse en los laureles”.

Colapinto transita la horquilla previa a la recta más larga, uno de los lugares más reconocibles del canadiense circuito Gilles Villeneuve, en un día soleado pero fresco en la Isla de Nuestra Señora. ANDREJ IVANOV - AFP

Este viernes se presentó fresco en Montreal. A lo largo de la mañana y hasta la tarde la temperatura se mantuvo siempre por debajo de los 18 grados mientras la pista iba calentándose; había 37° en el momento de la qualy. Por la mañana, en las terrazas de tipo recova de las estructuras en dos plantas de acero galvanizado gris, desayunaban miembros de los equipos. Colapinto llegó acompañado por sus managers, atravesó los molinetes electrónicos, echó una mirada rápida a la pequeña área de chill out y siguió rumbo a su hospitality perseguido por los clics de las cámaras de no menos de veinte fotógrafos. Ése es el típico “paseíllo” ritual de la F. 1 moderna.

Los motores de combustión arrancaron a las 11 de Montreal en el box de Alpine. Antes de comenzar y de que la realidad se impusiera, era inevitable evaluar las posibilidades del equipo.

Siempre expresivo, Colapinto pasó por varios estados emocionales en su cambiante viernes en Montreal; "no está tan mal", concluyó sobre su tarea al final del día. Instagram (@francolapinto)

Alpine había salido de Miami con 6 puntos aportados por Colapinto y posicionado claramente al frente del pelotón medio, en “tierra de nadie”. Justo por detrás del rendimiento de las cuatro marcas más rápidos (Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull) y algo despegado de los que estaban detrás. Esta superioridad momentánea de Alpine sobre Williams, Haas, Audi y Racing Bulls podía ser puesta en entredicho en cuanto se activaran las mejoras aerodinámicas presentadas en esta ocasión por esos adversarios.

Para las huestes de Alpine, el optimismo se esfumó ni bien la única sesión de entrenamiento se puso en marcha. Franco salió de los boxes sin sospechar que la batería iba a fallar. El primer síntoma, por razones de seguridad, fue que se quedase sin poder acelerar. Mientras sus rivales podían sumar entre 15 y 20 vueltas de ensayos, él se sacaba y se ponía varias veces la capucha ignífuga, se alejaba del coche y se acercaba con el casco en la mano cuando el accionar de los mecánicos y alguna información le daban esperanzas de volver a pista. Pero no iba a ser.

Esa de práctica fue una sesión muy accidentada, con tres banderas rojas. La primera, por un desperfecto hidráulico en el Racing Bulls de Liam Lawson. La segunda, porque se estrelló Alex Albon al intentando esquivar a una marmota (no lo logró); el parque de la isla es el ámbito natural de la especie y para ellas, que suelen pesar 8 kilos, cruzar el pavimento forma parte de sus paseos matinales. La tercera interrupción sirvió para despejar los restos del alerón delantero del Haas de Esteban Ocon.

Que ambos Mercedes terminaran dominando por paliza la sesión no sorprendió. Kimi Antonelli señaló 1m13s402/1000 y dejó a su compañero Russell segundo, a 0,142 segundos. Hamilton terminó tercero a 774/1000 del italiano, y cuarto fue Leclerc, a 953/1000 del líder.

George Russell doblegó a su compañero, Kimi Antonelli, con quien dejó expuesta la superioridad de Mercedes en el primer día del GP de Canadá de Fórmula 1; la marca alemana ganó las cuatro fechas del año. GEOFF ROBINS - AFP

Por su parte, Gasly no tuvo tiempo para ajustar bien su coche y cuando a último momento pudo calzar neumáticos blandos, la tercera bandera roja lo dejó sin tiempo para lanzarse a fondo. El mejor tiempo de Pierre fue de 1m16s809/1000, conseguido con neumáticos duros.

Notable fue la reacción de Colapinto en cuanto comenzó la SQ1. En tres vueltas, nada más, logró el tiempo que iba a ubicarlo décimo y a hacerlo pasando a la SQ2. Claro que se vio favorecido por la interrupción provocada por el incidente de Alonso, que dejó sin tiempo para reaccionar a sus principales rivales. Cada uno de ellos habia rodado generosamente en la sesión matutina.

El accidente de Fernando Alonso

Otro cantar fue la SQ2, en la que Franco hizo tres intentos y resultó apenas 13º, ante la reacción del Williams de Carlos Sainz y los dos Audi, que acabaron superándolo. Quedó, con su muy escaso rodaje, a poco menos de dos décimas de acceder a la SQ3.

Este sábado Alpine tendrá una idea mas aproximada de si logrará defender con éxito su quinta posición en el campeonato de constructores. De los equipos que lo desafían, el que ha dado el salto mas notable es Racing Bulls. El novato inglés Arvid Lindblad se clasificó 9º, después de sacarle casi seis decimas de ventaja a Franco en la SQ2.

En la noche del viernes al sábado los equipos planificaron sus estrategias para la carrera corta, que se desarrollará a 23 vueltas a partir de las 13 de Argentina.

No tanto para la sprint, pero sí para la carrera del domingo, cuando tal vez llueva, se anticipa un escenario caótico debido a los límites de recarga energética (8MJ) y las restricciones de potencia eléctrica en ciertas curvas. Pilotos como Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar prevén adelantamientos constantes y un “juego” estratégico de gestión de batería.

Tratándose básicamente de un circuito de frenadas y aceleraciones, resulta importante cortar las curvas por los pianos y recuperar estabilidad y tracción inmediatamente. En este sentido Colapinto se mostró bastante conforme con su renovado auto y comparó la pista de Canadá con la de Florida, en la que consiguió su mejor resultado en Fórmula 1, el 7º puesto de tres domingos atrás. “En Miami hacía mucho calor, acá está fresco. Así que es difícil comparar, pero creo que por lo menos en los datos se ve la ganancia de carga del alerón nuevo, lo que es positivo”, se complació. Y siguió el análisis: “Yo no, porque no giré en la FP1, pero Pierre sí hizo el back-to-back [comparación] con el alerón viejo, y obviamente el nuevo es mejor. Pero quizás no es tanto como lo esperábamos. También el piso nuevo es un poco mejor. Así que vamos a seguir trabajando y entender un poco más el paquete. Creo que después de un día sin girar, haber dado cinco vueltas y haberme metido cerca de la Q3, no está tan mal".

Tiene razón: nada mal. Incluso muy bien, teniendo en cuenta las condiciones límite que tuvo que afrontar. Y no es la primera vez que Franco se agranda cuando mucho o todo parece perdido...

Colaboración: Orlando Ríos