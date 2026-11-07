Colapinto hizo todo lo posible con un coche que no dio para más: largará 15° el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1

SAN PABLO, Brasil (enviado especial).- Durante la prueba de clasificación que ganó Lando Norris, Franco Colapinto hizo todo lo posible con un coche que no daba para más. Y el principal testigo de esa limitación a la que se enfrentó es su propio compañero de equipo, imposibilitado de superarlo. El francés protestó al finalizar la clasificación porque en la última vuelta Colapinto marchaba justo por delante suyo y, acercándose a la línea de meta, afirmó que Franco era más lento y eso lo perjudicó. Según Gasly, no hubo una coordinación con el equipo y esto le costó mejorar su tiempo, aunque hubiese sido muy difícil que pasara a la Q2.

En todo caso, ambos A526 lucieron mucho más débiles bajo la lluvia -que obligó a postergar la realización de la prueba por una hora y media- que en el tercer entrenamiento, la FP3 de la mañana. En esta sesión, sobre asfalto seco, Gasly era 11º y Colapinto 14º. Con ese resultado, pero sabiendo que podía llover, Alpine preparó sus chasis para el ejercicio vespertino.

La grilla de largada para el Gran Premio de San Pablo

Un mar de camisetas y banderas de Argentina recibió a Franco Colapinto hoy en la zona de los hinchas, la Fan Zone. Subió al escenario junto con Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Como Leclerc no le prestaba atención al británico, entreteniéndose más en francés con Pierre, Franco ensayó enseñarle a tomar mate a Lewis. Eran constantes las voces que animaban: “Vamos, Franco”. Y a la derecha del escenario, el grupo organizado de sesenta mujeres de todas las edades, autodenominadas “Somos las sesenta”, le mostraba a Franco la pancarta. El piloto argentino es el gatillo para nuevas experiencias deportivo-turísticas.

La visita anual a San Pablo ya quedará como una sagrada peregrinación para apoyar al nene. En las gradas, la marabunta albiceleste soportaba el calor como podía, 30ºC y alta humedad. Los locales, con sus camisetas verdeamarelas, ni se despeinaban.

Descubriendo a Minì

En la sombra del paddock, algunos periodistas italianos comentaban el desempeño del reserva Gabriele Minì en la FP1 del viernes, en la que quedó séptimo. El novato había sido 088/1000 más rápido que Colapinto e inmediatamente comenzaron las interpretaciones y deducciones rápidas en las redes sociales.

La racionalización más difundida en torno a la comparación Colapinto-Minì era que lo conseguido por el joven oriundo de Palermo, Sicilia, se debía a que el chasis que utilizó, el de Gasly, es diferente y superior al de Colapinto. En esa sesión, Franco estaba ensayando una puesta a punto de exploración, que iba a ser cambiada para la FP2, como él mismo declaró.

Por otra parte, la telemetría de Minì y Colapinto en sus vueltas rápidas contaba que el argentino frenaba en general antes que el italiano al llegar a los virajes. Y Franco es justamente de los que más adentro frena.

Siguiendo los senderos resbalosos por donde discurren las opiniones en las redes sociales, si Franco fue más veloz que Gasly en la FP2, por 113/1000, ¿la deducción obligada sería, en consecuencia, que el chasis de Franco es superior al del francés?

Franco Colapinto hizo todo lo posible con un coche que no daba para más MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Consultadas al respecto, fuentes cercanas a Alpine le afirmaron a este enviado que los dos coches que está utilizando el equipo son exactamente iguales. Y añadían que Franco había completado su tanda con los blandos 12 minutos antes que Minì, que se podría haber beneficiado por la evolución de la pista.

Las mismas fuentes decían que es política de Alpine no revelar cargas de combustible durante los entrenamientos, así que no hubo más precisiones. Destacaban, en cambio, que, aun así, Minì había hecho un muy buen trabajo y no había que quitarle méritos.

FP3 de preparación

Todo esto perdería relevancia en cuanto se pusieron en marcha los 22 protagonistas a las 11.30 de la mañana de este sábado para disputar la FP3. Mientras Max Verstappen (Red Bull), el más veloz de la sesión, Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) se disputaban el liderazgo, tanto Franco como Gasly comenzaron a rodar con neumáticos medios. Había que equilibrar el coche como si se fuese a disputar la clasificación en seco. En cuanto los dos Alpine se sintieron relativamente equilibrados, pasaron Pierre y Franco al calzado blando con banda roja.

Ante la expectativa de lluvia, el equipo estaba prestando atención a las predicciones meteorológicas para la clasificación y la carrera y preparaba sus autos en consecuencia.

Gasly conseguía el 11er. tiempo con 1m12s644/1000 y Franco el 14º con 1m12s925/1000. Quedaba momentáneamente a 281/1000 del francés, aunque en su último intento un Haas le provocó un leve retraso.

El aguacero que se esperaba para hoy llegó en torno a las 13.10 y acabó a las 13.30. Las condiciones de la pista habían cambiado. Aunque se secara, había que tomar decisiones.

La lluvia regresó minutos antes de las 15; el coche de seguridad, conducido por Bernd Maylander, dio un par de vueltas y autorizó a salir. Tras dos vueltas de estudio, el safety car dio el vía libre. Pero en cuanto los autos salieron a la pista, el diluvio arreció. Ya antes de que se cumpliera la primera vuelta, los comisarios mostraron la bandera roja.

En las tribunas, los aficionados aguantaban. En la hinchada argentina había un cartel de Charata, Chaco, que decía: “Aguante Colapinto”. Los que aguantaban eran ellos.

Con una hora y media de retraso se dio el reinicio, aunque seguía lloviendo, pero con menor intensidad. En estas condiciones sólo se gira permanentemente durante los 15 minutos de la Q1. No se ingresa a boxes si no cambian las condiciones de adherencia. La pista mejora y los tiempos rápidos se logran a último momento.

Trabajadores sacan el agua de la pista MAURO PIMENTEL - AFP

El esfuerzo de Colapinto y Gasly (ambos con neumáticos full wet, lluvia intensa) para mantener el coche derecho era notable. Sus movimientos de volante a un lado u otro, constantes. Aun así, mantuvieron sus vehículos en la cinta asfáltica, buscando las zonas con mayor potencial de adherencia. Franco logró su mejor giro en su 11ª vuelta, 1m33s327/1000; Gasly, el suyo en la siguiente pasada por meta, 1m33s449/1000. Este fue el giro en el que se encontró con Colapinto y valoró su pérdida de tiempo entre dos y dos décimas y media. Ambos quedaban fuera de la Q2, Colapinto 17º por tiempo y Gasly 18º. Pero iban a adelantar dos posiciones cada uno debido a las penalizaciones a Hamilton y Verstappen aplicadas por la FIA por cambio de motores. De esa manera, quedaban Franco 15º y Gasly 16º.

En su comunicado oficial, Alpine reconocía haber quedado muy por detrás de sus rivales habituales. Tras las penalizaciones a Verstappen, Russell y Hamilton, Liam Lawson (Red Bull) largará tercero; Nico Hülkenberg (Audi), cuarto, y Oliver Bearman, sexto. Otros rivales que habitualmente suelen ser más lentos que los Alpine los adelantaron esta vez.

Max Verstappen sufrió una penalización NELSON ALMEIDA - POOL

Palabra de Franco

Franco Colapinto recibió a la nutrida prensa argentina tras su eliminación y, con una actitud tranquila y más bien analítica, contó lo sucedido:

—¿Cómo estaban las condiciones de la pista?

—Al principio de la sesión estaba complicado, (el coche) patinaba mucho. No teníamos el ritmo para los pianitos. En general tenía mucha ida de la trasera hacia la mitad de curva, no traccionaba (bien). Hicimos un par de cosas que en conjunto no salieron (bien). Llegamos a un punto en que sobrecalentaban mucho (las gomas).

—¿Cómo fue tu última vuelta y qué pasó con Gasly en ese final?

—Nada, mi última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas. Lo vi cuando (me) pasó, cuando terminó la vuelta; no se veía nada.

—¿Preferís pavimento seco para la carrera de mañana?

—Creo que me gustaba más, (el coche era) más competitivo, pero mirando el pronóstico, complicado.

—¿Se hizo bien en esperar (para hacer la clasificación) por el tema de seguridad?

—Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable (el circuito). Es complicado saber el momento exacto en que tenemos que salir a la pista. Se veían lugares de la pista donde el agua transitaba e iba de lado a lado.

—Lo que Alpine probó hoy con lluvia puede ayudar mañana, ¿cómo ves esa chance?

—Vamos a trabajar para andar más rápido; creo que hay mucho por entender. Hoy es la primera vez que ponemos las gomas (de lluvia plena) en estos autos en la pista, y creo que ese es el secreto que nos faltó hoy.

—En resumen, el auto con agua no anduvo…

—Vamos a mejorarlo, hay que mejorarlo para mañana. Creo que si en seco anduvo, hay que hacerlo andar en mojado.

Va a ser difícil porque el A526 suele mostrar ciertos problemas de tracción cuando la pista esta muy mojada. Franco tendrá una ardua e ímproba tarea que superar.