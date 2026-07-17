Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en vivo

Bienvenido al minuto a minuto del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto de Alpine continua este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La primera práctica arranca a las 8.30 de nuestro país y la actividad se extenderá hasta el domingo 19, con otros dos ensayos y la clasificación para la definición. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.