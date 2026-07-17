Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en vivo
El argentino participa en las dos primeras prácticas del viernes en Spa Francorchamps; televisa Disney+
El problema de Colapinto con su mate
Siempre carismático y divertido, Colapinto contó en la cuenta oficial de Alpine el incidente que tuvo con su mate. “Apoyé el mate en una mesa que se balanceaba. Di un paso y de repente se me cayó al piso”, contó.
Storytime with Franco 🧉😅 pic.twitter.com/VTjdtkHuaR— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 17, 2026
Antonelli sigue arriba de todos
El líder de la tabla de pilotos es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven de 19 años lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores. En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.
La cosecha de puntos de Franco
Colapinto se presentará en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto, en la misma línea que Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se realizaron.
Colapinto arranca en Bélgica
Bienvenido al minuto a minuto del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto de Alpine continua este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La primera práctica arranca a las 8.30 de nuestro país y la actividad se extenderá hasta el domingo 19, con otros dos ensayos y la clasificación para la definición. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
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