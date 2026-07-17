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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en vivo

El argentino participa en las dos primeras prácticas del viernes en Spa Francorchamps; televisa Disney+

Franco Colapinto, en las prácticas del viernes del Gran Premio de Bélgica
Franco Colapinto, en las prácticas del viernes del Gran Premio de BélgicaClive Mason - Getty Images Europe

El problema de Colapinto con su mate

Siempre carismático y divertido, Colapinto contó en la cuenta oficial de Alpine el incidente que tuvo con su mate. “Apoyé el mate en una mesa que se balanceaba. Di un paso y de repente se me cayó al piso”, contó.

Antonelli sigue arriba de todos

El líder de la tabla de pilotos es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven de 19 años lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores. En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.

Andrea Kimi Antonelli es el primer protagonista de la temporada 2026 de Fórmula 1
Andrea Kimi Antonelli es el primer protagonista de la temporada 2026 de Fórmula 1NurPhoto - NurPhoto

La cosecha de puntos de Franco

Colapinto se presentará en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto, en la misma línea que Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se realizaron.

Franco Colapinto busca más puntos en Spa Francorchamps
Franco Colapinto busca más puntos en Spa FrancorchampsJames Sutton - Sutton Images

Colapinto arranca en Bélgica

Bienvenido al minuto a minuto del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto de Alpine continua este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La primera práctica arranca a las 8.30 de nuestro país y la actividad se extenderá hasta el domingo 19, con otros dos ensayos y la clasificación para la definición. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

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