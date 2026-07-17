Horario de la qualy del GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la duodécima fecha del calendario de la Fórmula 1 2026, se desarrolla desde este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps con la incursión de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto (Alpine).

La hora de la verdad empezará este sábado en la clasificación. La misma está programada a las 11 (hora argentina) y definirá la grilla de partida para la prueba principal del domingo a las 10 (hora argentina).

La qualy se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El líder de la tabla de pilotos es el Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven italiano lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores. Colapinto acumula 18 tantos en total, con los que se ubica en el 13° puesto junto a Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se completaron.

En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Tabla de posiciones de constructores