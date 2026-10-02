Colapinto practicó con el foco en una carrera que largará desde bien atrás, mientras su “patrón” da vuelta la página

SEPANG, Malasia (enviado especial).- Con Pierre Gasly en la décima posición en el segundo entrenamiento de este viernes y con Colapinto 22º, pero concentrado en dejar el auto listo para una exigente carrera el domingo, el programa de Alpine se está cumpliendo sin tropiezos.

No los inquietaba que el más rápido del día fuera Max Verstappen, con Red Bull (1m37s520/1000), o que un Racing Bulls, el de Liam Lawson, hubiese aventajado por tan solo 9/100 a Gasly. Tampoco afectaba mucho que la sanción a Franco de perder cinco posiciones en la grilla del domingo se incrementara con una pérdida de otras 10 posiciones porque se decidió cambiarle el motor.

Cuando en el garaje de Colapinto sus mecánicos sudaban a 34°C ajustando suspensiones y aerodinámica antes de la FP2, Flavio Briatore, el consejero ejecutivo de Alpine, entró en la sala de conferencias de la FIA mostrando una misteriosa hoja de papel doblada y de buen humor.

Pierre Gasly había sido séptimo con ajustes de clasificación en la FP1 y Colapinto 19º, con mucho combustible y preparando la carrera.

Alpine's Argentine driver Franco Colapinto (L) and Cadillac's Finnish driver Valtteri Bottas (R) steer their cars during the first practice session ahead of the Formula One Bahrain Grand Prix in Sepang on October 2, 2026. (Photo by JADE GAO / AFP) JADE GAO - AFP

En cuanto llegaron James Vowles, de Williams, y Fred Vasseur, de Ferrari, comenzaron las preguntas y Flavio, haciendo aspavientos, se guardó el misterioso folio en un bolsillo.

Era inevitable, pero la primera para Flavio fue sobre su reacción por el choque involuntario de Franco, el domingo anterior en Azerbaiyán. Ni pestañó cuando con voz firme sentenció: “Todo lo que hacemos se refleja en el equipo, y yo estaba muy decepcionado en Bakú, pero tenemos que olvidarlo. Necesitamos mirar siempre hacia el futuro porque no es posible cambiar el pasado. Estaba molesto, al igual que todos en el equipo, incluido Franco por haber cometido el error, pero debemos ir hacia adelante. Regalamos muchos puntos al pelear por la quinta posición con Racing Bulls, pero ya se hizo y es imposible volver atrás”.

Pasaba página, quedaba claro y confirmaba lo que habían dicho Colapinto y Gasly el día anterior ante la prensa internacional.

En la siguiente pregunta, le dejaron la pelota picando para meterles un gol a sus rivales, los Racing Bulls.

-¿Piensa que la presión mediática a la que se enfrenta es diferente a la que se someten Fred [Vasseur] y James [Vowles]?

-Los medios parecen muy felices cada vez que fracasas y se quedan callados si lo haces bien. Es más difícil para Fred, porque la atención mediática sobre los colores de Ferrari es muy alta. Además, considero que hubo inconsistencias con las sanciones: en Bakú nos penalizaron y lo merecíamos, pero Arvid Lindblad, de Racing Bulls, hizo exactamente lo mismo [que Franco] y no recibió ninguna penalización. A veces necesitamos más amigos en los medios. [Risas generales].

Sonrisas entre los jefes de equipo: James Vowles (Williams), Frederic Vasseur (Ferrari) y Flavio Briatore (Alpine) Aijaz Rahi - AP

Se refería al choque que los dos pilotos de Racing Bulls tuvieron en Bakú, en la misma curva 1 que Franco y segundos después del episodio del argentino. No venía a cuento el dardo, pero tenía bastante de razón.

Aguantando el calor

La temperatura (34°C) y la humedad (en torno al 60 %) que recibieron a los 22 monoplazas no eran muy diferentes de lo vivido en las ediciones del GP de Malasia en el mismo circuito, el último realizado en 2017.

Las palmeras eran las mismas que coronan la escarpada colina tipo morro que define la rápida curva Genting, la número 5, situada por detrás del paddock; se mecían al compás de la abrasadora brisa tropical en el circuito de Sepang a las 11 de la mañana. A esa hora ya habían desaparecido las nubes color plomo-blanco que suelen filtrar el sol del geoestratégico estrecho de Malaca.

Las tribunas estaban vacías todavía cuando Franco Colapinto hizo su aparición por los molinetes del paddock. Los más de 500 oficiales de pista y comisarios que los organizadores del Gran Premio de Bahréin habían traído por avión para cuidar de su carrera. Malasia había alquilado el circuito a los organizadores de la carrera que debería haberse hecho en marzo, pero que había sido suspendida por el conflicto bélico en la zona del Golfo Pérsico. Todo se trajo por avión desde Manama, la capital del reino de Bahréin: personal, muebles, cartelería, el chef y los exóticos platillos típicos que se servían en las zonas VIP para los equipos y la prensa.

Paraguas para el sol y ventiladores individuales, signos del calor y la humedad que se vive en el Gran Premio de Bahréin, en Malasia Aijaz Rahi - AP

En cuanto arrancaron los motores para calentarlos antes de la primera práctica libre, la música típica (swat) que un anciano beduino ejecutaba con un laúd árabe (oud) quedó ahogada por la ronca queja de los motores V6 que iban a sufrir en los 5543 metros del trazado con 15 curvas.

En cuanto los dos autos azul claro-rosa salieron a pista, se comprobó que la escuadra de Enstone tenía un plan doble de trabajo para la FP1.

Se encomendó a Franco realizar tandas largas con neumáticos blandos y depósitos con mucho combustible. El argentino dio tres vueltas al comenzar el entrenamiento con la parrilla de sensores aerodinámicos para comprobar el comportamiento del flujo de aire alrededor del coche en condiciones reales de presión y temperatura.

Después se concentró en la tarea encomendada. Su mejor tiempo de la sesión, 1m40s 531/1000, lo iba a dejar en la 19ª posición, irrelevante para estimar su potencial para la clasificación. Por su parte, Gasly exploró los límites de adherencia y duración del compuesto medio, pero su mejor registro, de 1m38s 715/1000, le daba un momentáneo séptimo puesto. Lo lograba con blandos, que utilizó en tres vueltas y que lo dejaron a 1s195/1000 del más rápido en la FP1, Max Verstappen (Red Bull). Lo importante era que Gasly superaba a ambos Racing Bulls. Liam Lawson era octavo, a 391/1000, y su compañero Arvid Lindblad, 9º, a 482/1000.

Contra estos autos, los VCARB03, es la batalla por la quinta posición en el certamen de constructores.

Preparando los neumáticos

Ya en el segundo entrenamiento, Colapinto continuó con su programa, que implicaba depósitos casi llenos y tandas largas con neumáticos medios y blandos. Gasly giraba con poco combustible en la primera parte de la sesión y, en una primera vuelta con medios nuevos, dejó su mejor marca, 1m38s 588/1000, que iba a ser la décima. Se le adelantaba el Racing Bulls de Liam Lawson, también con blandos, por solo 9 centésimas. Cuando ambos pilotos anticiparon el enfrentamiento que podría darse el domingo, los ritmos eran parecidos, con ligeras ventajas para el Alpine.

Franco Colapinto circuló con tanque lleno LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Por su parte, Colapinto, con tanques llenos en tanda larga y buscando duración del caucho, dejaba un registro de 1m43s 391/1000. Cuando Gasly hizo una tanda larga con los medios y bastante combustible, los tiempos de ambos eran muy parecidos. Colapinto, que debía cumplir una sanción de perder cinco posiciones en la grilla de largada el domingo debido al episodio de Bakú, recibía un motor de combustión Mercedes nuevo y, por ello, perdía virtualmente otras 10 posiciones. Con el motor nuevo le será posible recuperarse en las dos largas rectas de Sepang, donde es posible adelantar.

Franco se mostró distendido y enfocado cuando explicó en el comunicado oficial de Alpine: “Teníamos un plan específico para hoy de nuestro lado del box, y lo ejecutamos bien, con el foco puesto firmemente en rodar con mucha carga de combustible y optimizar el ritmo de carrera… Sabemos que el domingo vamos a tener que pasar autos y tratar de abrirnos paso en el pelotón. Probamos muchas cosas y diferentes configuraciones, y el ritmo pareció relativamente competitivo y comparable al del resto. Va a ser un desafío para todos el tema de la degradación de las gomas, con el calor y la aspereza del asfalto. Es fácil sobrecalentar los neumáticos, lo cual debería hacer que la carrera sea interesante con distintas opciones posibles de estrategia. Esto también nos puede ayudar, teniendo en cuenta que vamos a largar desde más atrás, así que una variable adicional podría beneficiarnos”.

Comienza una nueva etapa.